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Директора школы № 76 будут судить из-за слишком большого количества учеников. Таких школ еще 17

Надежде Равлюк грозит штраф в 30 000 рублей из-за большого количества учеников

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Помимо школы <nobr class="_">№ 76</nobr>, переполнены еще 17 образовательных учреждений Новосибирска

Помимо школы № 76, переполнены еще 17 образовательных учреждений Новосибирска

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Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области передало в суд материалы об административном правонарушении директора школы № 76. Надежде Равлюк грозит штраф размером до 30 тысяч рублей из-за того, что в ее школе учится слишком много детей.

В школе № 76 обучаются дети из микрорайонов «Европейский берег» и «Марсель» и других новостроек, которые расположены вблизи завода «Труд».

— В ходе проведения внепланового инспекционного визита в отношении СОШ № 76 допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, — сказано в постановлении об административном правонарушении за подписью заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Лады Самойловой (есть в распоряжении НГС). — У МБОУ № 76 имелась возможность для соблюдения вышеуказанных правил, но данным лицом не были приняты все зависящие меры по его соблюдению.

По мнению главы Совета отцов Новосибирской области Сергея Майорова, учебное заведение уже переполнено так, что соблюдать технические нормативы, указанные в законе, невозможно.

— Все свободные участки земельные отдаются застройщикам под жилую и коммерческую застройку. Это в приоритете, такая политика мэрии. Что касается инфраструктуры социальной и дорожной — это у нас вторично. Поэтому такая ситуация и сложилась с 76-й школой и многими другими в новых микрорайонах, — сказал НГС Майоров.

Общественник убежден, что в этой ситуации возлагать всю ответственность за происходящее на директора школы № 76 в корне неправильно.

— Она не имеет права отказать в приеме детей в школу из-за переполненности, ее тоже бы наказали, — добавил Сергей Майоров.

Дозвониться до директора школы № 76 на момент публикации этого материала редакции не удалось.

В Новосибирске насчитывается 18 общеобразовательных школ, которые в настоящее время переполнены. Об этом мэрия города сообщила в ответ на запрос редакции НГС. В публикации указан полный список переполненных школ.

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