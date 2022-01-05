Директора школы № 76 будут судить из-за слишком большого количества учеников. Таких школ еще 17

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области передало в суд материалы об административном правонарушении директора школы
В школе
— В ходе проведения внепланового инспекционного визита в отношении СОШ
По мнению главы Совета отцов Новосибирской области Сергея Майорова, учебное заведение уже переполнено так, что соблюдать технические нормативы, указанные в законе, невозможно.
— Все свободные участки земельные отдаются застройщикам под жилую и коммерческую застройку. Это в приоритете, такая политика мэрии. Что касается инфраструктуры социальной и дорожной — это у нас вторично. Поэтому такая ситуация и сложилась с
Общественник убежден, что в этой ситуации возлагать всю ответственность за происходящее на директора школы
— Она не имеет права отказать в приеме детей в школу из-за переполненности, ее тоже бы наказали, — добавил Сергей Майоров.
Дозвониться до директора школы
В Новосибирске насчитывается 18 общеобразовательных школ, которые в настоящее время переполнены. Об этом мэрия города сообщила в ответ на запрос редакции НГС. В публикации указан полный список переполненных школ.