Директора школы № 76 будут судить из-за слишком большого количества учеников. Таких школ еще 17

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области передало в суд материалы об административном правонарушении директора школы № 76 . Надежде Равлюк грозит штраф размером до 30 тысяч рублей из-за того, что в ее школе учится слишком много детей.



В школе № 76 обучаются дети из микрорайонов «Европейский берег» и «Марсель» и других новостроек, которые расположены вблизи завода «Труд».

