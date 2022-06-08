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Прокуратура добивается отмены штрафа за переполненные классы директору школы № 76 Надежде Равлюк

Ранее женщину оштрафовали на 30 000 рублей

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Прокуратура не увидела в действиях руководства школы состава преступления, потребовав отменить штраф

Прокуратура не увидела в действиях руководства школы состава преступления, потребовав отменить штраф

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Новосибирский областной суд 20 июля рассмотрит апелляционный протест прокурора Октябрьского района, который не согласился со справедливостью штрафа в 30 000 рублей директору школы № 76 Надежде Равлюк за переполненность классов. Об этом НГС сообщили в облсуде.

— Действительно, прокурором подан апелляционный протест на постановление по делу об административном правонарушении в отношении МБОУ СОШ № 76. Рассмотрение дела в апелляционной инстанции назначено на 20 июля, — пояснили в суде.

Роспотребнадзор добился штрафа в 30 тысяч рублей для Надежды Равлюк в суде первой инстанции. В постановлении, которое подписала замруководителя регионального управления Лада Самойлова, говорилось о том, что в школе нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, воспитания и обучения.

В апреле Равлюк не смогла обжаловать решение суда.

— 13 апреля 2022 года Октябрьским районным судом жалоба директора МБОУ СОШ № 76 Новосибирска оставлена без удовлетворения. Суд, рассмотрев жалобу представителя МБОУ Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 76», пришел к выводу о том, что образовательным учреждением не предприняты все зависящие от него меры по соблюдению установленных законодательством правил и норм. В связи с чем установлена вина образовательного учреждения в совершении вменяемого администра­тивного правонарушения, — говорилось в сообщении на сайте Октябрьского районного суда.

С такой позицией не согласилась прокуратура, подав апелляционный протест.

— Мы попросили отменить решение Октябрьского районного суда и прекратить производство по данному делу ввиду отсутствия в действиях школы состава преступления, — сообщила НГС помощник прокурора Октябрьского района Марина Кабакова.

Ранее родители учеников школы № 76 заявляли НГС, что готовы собрать деньги на оплату штрафа директору.

В Новосибирске насчитывается пять школ, где число учащихся превышает проектную наполняемость здания более чем в 2,5 раза. В школу № 76 ходят дети из микрорайона «Европейский берег». По словам председателя ТОС «Европейский берег» Максима Егорова, Надежда Равлюк отказывалась принимать детей в школу из-за переполненности, но потом прокуратура обязала ее это сделать.

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