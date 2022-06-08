Прокуратура добивается отмены штрафа за переполненные классы директору школы
№ 76 Надежде Равлюк
Ранее женщину оштрафовали на
Новосибирский областной суд
— Действительно, прокурором подан апелляционный протест на постановление по делу об административном правонарушении в отношении МБОУ СОШ
Роспотребнадзор добился штрафа в 30 тысяч рублей для Надежды Равлюк в суде первой инстанции. В постановлении, которое подписала замруководителя регионального управления Лада Самойлова, говорилось о том, что в школе нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, воспитания и обучения.
В апреле Равлюк не смогла обжаловать решение суда.
— 13 апреля 2022 года Октябрьским районным судом жалоба директора МБОУ СОШ
С такой позицией не согласилась прокуратура, подав апелляционный протест.
— Мы попросили отменить решение Октябрьского районного суда и прекратить производство по данному делу ввиду отсутствия в действиях школы состава преступления, — сообщила НГС помощник прокурора Октябрьского района Марина Кабакова.
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В Новосибирске насчитывается пять школ, где число учащихся превышает проектную наполняемость здания более чем в 2,5 раза. В школу