Прокуратура добивается отмены штрафа за переполненные классы директору школы № 76 Надежде Равлюк

Новосибирский областной суд 20 июля рассмотрит апелляционный протест прокурора Октябрьского района, который не согласился со справедливостью штрафа в 30 000 рублей директору школы № 76 Надежде Равлюк за переполненность классов. Об этом НГС сообщили в облсуде.



— Действительно, прокурором подан апелляционный протест на постановление по делу об административном правонарушении в отношении МБОУ СОШ № 76 . Рассмотрение дела в апелляционной инстанции назначено на 20 июля , — пояснили в суде.

