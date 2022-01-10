«Не она виновата, что школы не строились»: родители заступились за директора, которую судят за переполненную школу

В адрес губернатора Новосибирской области, мэра Новосибирска и регионального управления Роспотребнадзора поступило обращение жителей «Европейского берега» (копия есть в распоряжении НГС). Подписавшиеся просят не наказывать директора школы
— На директора школы
Сама Надежда Равлюк не стала комментировать редакции ситуацию, уточнив, что ей нечего добавить к первоначальной публикации о штрафе.
Председатель ТОС «Европейский берег» Максим Егоров рассказал НГС, что два года назад Надежда Равлюк отказывалась принимать новых учеников, аргументируя это переполненностью школы, но затем ее принудила к этому прокуратура. Сейчас же ее за это планируют оштрафовать.
— Нас возмутил такой подход — обвинять в этой проблеме Надежду Равлюк. Не она виновата, что за последние 7 лет не построено ни одной школы. Наш район активно застраивается, близлежащие школы переполнены, почему за это директор должна отвечать? Если суд ее оштрафует, мы готовы выйти на улицу с шапками и собирать деньги на оплату штрафа! — говорит Егоров.
В официальном Telegram-канале администрации строящейся школы
— На сегодняшний день компания-застройщик ООО «Брусника. Сибакадемстрой» планирует сдачу объекта в мае-июне 2022 года. Далее на получение лицензии на образовательную деятельность по регламенту отводится 2,5–3 месяца. При таком ходе событий школа откроется 1 сентября 2022 года, — утверждает администрация.
Руководитель проекта «Брусника. Сибакадемстрой» Евгений Головкин 10 января уточнил НГС, что строительство идет по плану:
— Облицовка здания завершена, отопление подано на все этажи, внутри ведутся работы по устройству перегородок, монтаж электросетей. Вентиляция собрана на 90%, система пожаротушения смонтирована на 98%. Сдача проекта планируется на июнь 2022-го, — уточнил он.
В конкурсе на поиск подрядчика для строительства школы
Первоначально проект был типовым, но компания сочла его несовременным. Новое здание будет четырехэтажным, без подвала, с двойным светом и необычными лестницами в углах здания. В нём предусмотрены два спортивных зала, хореографический и арт-классы, лаборатории и рекреационные зоны. Вместо привычного актового зала здесь будет атриум, в котором можно будет проводить общие собрания, мероприятия и уроки. Новая школа будет рассчитана на 825 учеников. Подробности — в публикации НГС.
В Новосибирске насчитывается 18 общеобразовательных школ, которые в настоящее время переполнены. Об этом мэрия города сообщила в ответ на запрос редакции НГС. В публикации указан полный список переполненных школ.