«Не она виновата, что школы не строились»: родители заступились за директора, которую судят за переполненную школу

В адрес губернатора Новосибирской области, мэра Новосибирска и регионального управления Роспотребнадзора поступило обращение жителей «Европейского берега» (копия есть в распоряжении НГС). Подписавшиеся просят не наказывать директора школы № 76 Надежду Равлюк за переполненность заведения — ей грозит штраф до 30 тысяч рублей. Вместо этого для решения проблемы родители просят поскорей ввести в эксплуатацию строящуюся школу № 220 .

— На директора школы № 76 Равлюк Надежду Николаевну подали заявление в суд из-за большого количества учеников. Ей грозит наказание в 30 000 рублей и неприятный факт в ее личной, безупречной репутации. Жители микрорайона «Европейский берег» считают это наказание издевательством и призывают скорее ввести в эксплуатацию новую школу № 220 , которая строится внутри микрорайона «Европейский берег». Прошу вас поставить данный вопрос на личный контроль со строительством школы № 220 и не наказывать директора школы № 76 , — говорится в обращении к губернатору.

