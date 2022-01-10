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«Не она виновата, что школы не строились»: родители заступились за директора, которую судят за переполненную школу

Жители «Европейского берега» готовы собирать деньги на оплату штрафа Надежде Равлюк

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Роспотребнадзор посчитал, что за переполненность школы должна ответить ее директор Надежда Равлюк. Местные жители считают это несправедливым

Роспотребнадзор посчитал, что за переполненность школы должна ответить ее директор Надежда Равлюк. Местные жители считают это несправедливым

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В адрес губернатора Новосибирской области, мэра Новосибирска и регионального управления Роспотребнадзора поступило обращение жителей «Европейского берега» (копия есть в распоряжении НГС). Подписавшиеся просят не наказывать директора школы № 76 Надежду Равлюк за переполненность заведения — ей грозит штраф до 30 тысяч рублей. Вместо этого для решения проблемы родители просят поскорей ввести в эксплуатацию строящуюся школу № 220.

— На директора школы № 76 Равлюк Надежду Николаевну подали заявление в суд из-за большого количества учеников. Ей грозит наказание в 30 000 рублей и неприятный факт в ее личной, безупречной репутации. Жители микрорайона «Европейский берег» считают это наказание издевательством и призывают скорее ввести в эксплуатацию новую школу № 220, которая строится внутри микрорайона «Европейский берег». Прошу вас поставить данный вопрос на личный контроль со строительством школы № 220 и не наказывать директора школы № 76, — говорится в обращении к губернатору.

Сама Надежда Равлюк не стала комментировать редакции ситуацию, уточнив, что ей нечего добавить к первоначальной публикации о штрафе.

Председатель ТОС «Европейский берег» Максим Егоров рассказал НГС, что два года назад Надежда Равлюк отказывалась принимать новых учеников, аргументируя это переполненностью школы, но затем ее принудила к этому прокуратура. Сейчас же ее за это планируют оштрафовать.

— Нас возмутил такой подход — обвинять в этой проблеме Надежду Равлюк. Не она виновата, что за последние 7 лет не построено ни одной школы. Наш район активно застраивается, близлежащие школы переполнены, почему за это директор должна отвечать? Если суд ее оштрафует, мы готовы выйти на улицу с шапками и собирать деньги на оплату штрафа! — говорит Егоров.

В официальном Telegram-канале администрации строящейся школы № 220 обозначены сроки ее сдачи в эксплуатации.

— На сегодняшний день компания-застройщик ООО «Брусника. Сибакадемстрой» планирует сдачу объекта в мае-июне 2022 года. Далее на получение лицензии на образовательную деятельность по регламенту отводится 2,5–3 месяца. При таком ходе событий школа откроется 1 сентября 2022 года, — утверждает администрация.

Руководитель проекта «Брусника. Сибакадемстрой» Евгений Головкин 10 января уточнил НГС, что строительство идет по плану:

— Облицовка здания завершена, отопление подано на все этажи, внутри ведутся работы по устройству перегородок, монтаж электросетей. Вентиляция собрана на 90%, система пожаротушения смонтирована на 98%. Сдача проекта планируется на июнь 2022-го, — уточнил он.

В конкурсе на поиск подрядчика для строительства школы № 220 победила дочерняя компания застройщика «Брусника», предложив самую низкую цену — 276,6 млн рублей. Стартовая стоимость закупки была выше на 45 миллионов и составляла 321,63 млн рублей. Общая стоимость проекта — 753 млн рублей, по данным РБК-Новосибирск. Как уточнили в компании, он разделен на два этапа, по второму торги еще не состоялись.

Первоначально проект был типовым, но компания сочла его несовременным. Новое здание будет четырехэтажным, без подвала, с двойным светом и необычными лестницами в углах здания. В нём предусмотрены два спортивных зала, хореографический и арт-классы, лаборатории и рекреационные зоны. Вместо привычного актового зала здесь будет атриум, в котором можно будет проводить общие собрания, мероприятия и уроки. Новая школа будет рассчитана на 825 учеников. Подробности — в публикации НГС.

В Новосибирске насчитывается 18 общеобразовательных школ, которые в настоящее время переполнены. Об этом мэрия города сообщила в ответ на запрос редакции НГС. В публикации указан полный список переполненных школ.

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