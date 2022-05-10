Опасные гормоны: почему у женщин растет живот и не желает уходить? 5 ответов врача на важные вопросы
Чем опасен гормональный сбой и как его распознать
Часто причиной хронической усталости, головной боли, тревоги и даже бессонницы является гормональный сбой. Довольно коварная проблема, которая наступает незаметно, а пустив корни, разрастается до приличных масштабов, нанося серьезный урон здоровью. Из-за проблем с гормонами мы начинаем полнеть, при том что тщательно следим за питанием и регулярно посещаем спортзал — всё без толку. Волосы выпадают, хочется плакать без причины или на кого-нибудь накричать, есть суп с конфетами. Список неприятных последствий гормонального сбоя можно продолжать долго. Мы обратились к экспертам и попросили их рассказать, как бороться с разбушевавшимися гормонами и выйти из схватки победителем.
Причины гормонального сбоя
Врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева объясняет, что гормональный сбой — это широкое понятие. В организме очень много гормонов с разными уровнями их регуляции: как в головном мозге, так и в периферических органах эндокринной системы. Основные причины сбоя — это наследственная предрасположенность, стресс, травма органа, нарушение пищевого поведения (истощение или алиментарное ожирение от переедания). Часто причинами гормонального сбоя являются физиологические изменения организма: половое созревание (у обоих полов), беременность и менопауза у женщин.
— Самые серьезные гормональные сбои у обоих полов касаются функции щитовидной железы: гипотиреоз (снижение функции) и тиреотоксикоз (повышение функции); поджелудочной железы (диабет 1-го и 2-го типа); гипофиза: гиперпролактинемия на фоне избыточной продукции или по причине аденомы гипофиза; надпочечника: гипер- и гипофункция органа, феохромоцитома, — говорит врач.
Что происходит с человеком при гормональном сбое?
Самый частый симптом гормонального сбой — лишний вес. Вы можете сколько угодно сидеть на диете, изнурять себя тренировками, но цифра на весах не сдвинется ни на дюйм, а может даже вырастет в два раза. Обидно, хочется плакать, привет стресс и новая волна взбесившихся гормонов. Вторая по популярности причина — рост волос в неположенных местах у женщин — усики над губой или жуткого вида волос на подбородке (выдернули в ужасе и бегом к врачу). Перепады настроения, снижение полового влечения и дискомфорт в период интимной близости — также являются сигналом о том, что в вашем организме есть проблема.
Почему мы набираем вес при гормональном сбое?
— В наборе лишнего веса могут быть виноваты следующие гормоны: эстрогены (избыток приводит к повышению аппетита), серотонин (дефицит приводит к депрессии и желанию есть сладкое), грелин, лептин, глюкагон, пролактин и нейропептид Y. Грелин решает, что вы голодны, и он весьма злопамятен: даже спустя год после окончания низкокалорийной диеты его уровень будет повышен (организм будет откладывать жир «про запас»). При избытке нейропептида Y жировые отложения скапливаются в области поясницы, бедер и ягодиц, появляются растяжки. При повышении пролактина у женщин кроме набора веса появляется пушок по всему телу, могут вырасти усики, возникают перебои в менструальном цикле. У мужчин избыток пролактина вызывает рост грудных желез, — объясняет Евгения Пекарева.
Кроме того, причиной избыточной массы тела может быть инсулинорезистентность — нечувствительность клеток организма к гормону поджелудочной железы — инсулину. Если клетки не чувствительны к инсулину, то они не впускают в себя глюкозу. Если глюкоза не поступает в клетки, то они продолжают посылать сигналы о том, что голодны. В ответ на голод поджелудочная железа продуцирует еще больше инсулина, который по-прежнему не замечают голодные клетки, хотя в крови циркулирует уже избыточное количество глюкозы, которое с удовольствием употребляют неприхотливое клетки жировой ткани. Получается порочный круг, разорвать который может только эндокринолог и сахароснижающие препараты.
Что такое гормональный животик?
Особый тип ожирения, при котором увеличивается именно объем живота, вызван избыточным синтезом гормонов АКТГ и тестостерона надпочечниками. Избыточный синтез андрогенов (группа стероидных половых гормонов. — Прим. ред.) может происходить и в яичниках при поликистозе.
К отложению жировой ткани преимущественно на животе приводит снижение выработки гормона Т3 щитовидной железой. Нередко после сильной кровопотери при родах страдают клетки гипофиза, продуцирующие важные гормоны. При их дефиците происходит увеличение количества жира в области живота, груди и плеч.
Гормональный живот может развиваться при избыточном синтезе инсулина — это состояние наблюдается у больных сахарным диабетом 2-го типа, когда клетки устойчивы к гормону поджелудочной железы.
Когда мы испытываем стресс, даже самый, казалось бы, незначительный, нашим организмом в большом количестве вырабатывается гормон кортизол, который ответственен за отложение жировой ткани преимущественно в области живота. Чтобы предотвратить выработку кортизола и сократить количество стресса для организма, врачи рекомендуют спать хотя бы 8 часов в день.
— После родов живот быстрее уходит у тех мам, которые не находятся в постоянном стрессе и спят положенное количество часов, — замечает Евгения Пекарева. — А кормящей маме похудеть мешает гормон пролактин, отвечающий за лактацию.
Чем еще опасен гормональный сбой
— Повышение уровня гормона тестостерона и его предшественников (состояние гиперандрогении) может вызывать поражения кожи и ее придатков (себорея, акне, гирсутизм, алопеция). У 70–86% пациентов с акне, по данным лабораторных анализов, выявляется гиперандрогения. Причина повышения мужских половых гормонов в крови женщины может крыться в работе яичников (СПКЯ) и надпочечников, а также в нарушении работы рецепторов к тестостерону. Решением этой проблемы может стать прием КОК (комбинированные оральные контрацептивы. — Прим. ред.) и рекомендации дерматокосметолога. Ситуация, как правило, врожденная. Можно скомпенсировать состояние гиперандрогении и ее побочных эффектов, но навсегда устранить редко удается, — говорит врач Евгения Пекарева.
Главный специалист, который занимается гормональными нарушениями — это эндокринолог. Его помощником для женщин может быть гинеколог. Для постановки диагноза и назначения лечения нужен осмотр пациента и данные лабораторных анализов на гормоны. На что именно обследоваться, определяет врач согласно фенотипу пациента и его жалобам.
— Симптомы гормонального сбоя невероятно разнообразны и зависят от возраста пациента, состояния организма, наличия хронических заболеваний, а также от основной причины, которая спровоцировала дисбаланс. Может повышаться АД, случаются перебои в работе сердца, повышенная потливость, быстрая утомляемость и резкая смена настроения, изменение веса, нарушение потенции у мужчин и менструального цикла у женщин, появление угревой сыпи и избыточного оволосения, полиурия и жажда. Очень важно не запускать свое плохое самочувствие и при первых тревожных симптомах обращаться к врачу, пока проявления гормонального сбоя не превратились в снежный ком и не начали усугублять друг друга. Чем позднее пациент обращается к врачу, тем сложнее определить, что было первопричиной сбоя в эндокринной системе, — заключает врач.
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