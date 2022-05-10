Опасные гормоны: почему у женщин растет живот и не желает уходить? 5 ответов врача на важные вопросы

Самый частый симптом гормонального сбой — лишний вес. Вы можете сколько угодно сидеть на диете, изнурять себя тренировками, но цифра на весах не сдвинется ни на дюйм, а может даже вырастет в два раза. Обидно, хочется плакать, привет стресс и новая волна взбесившихся гормонов. Вторая по популярности причина — рост волос в неположенных местах у женщин — усики над губой или жуткого вида волос на подбородке (выдернули в ужасе и бегом к врачу). Перепады настроения, снижение полового влечения и дискомфорт в период интимной близости — также являются сигналом о том, что в вашем организме есть проблема.

Почему мы набираем вес при гормональном сбое?

— В наборе лишнего веса могут быть виноваты следующие гормоны: эстрогены (избыток приводит к повышению аппетита), серотонин (дефицит приводит к депрессии и желанию есть сладкое), грелин, лептин, глюкагон, пролактин и нейропептид Y. Грелин решает, что вы голодны, и он весьма злопамятен: даже спустя год после окончания низкокалорийной диеты его уровень будет повышен (организм будет откладывать жир «про запас»). При избытке нейропептида Y жировые отложения скапливаются в области поясницы, бедер и ягодиц, появляются растяжки. При повышении пролактина у женщин кроме набора веса появляется пушок по всему телу, могут вырасти усики, возникают перебои в менструальном цикле. У мужчин избыток пролактина вызывает рост грудных желез, — объясняет Евгения Пекарева.

