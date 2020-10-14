Пять причин, почему власти затягивают с новым карантином из-за коронавируса — колонка журналиста НГС

Осенний антирекорд по инфицированным побит — каждые сутки в Новосибирской области выявляют больше сотни заболевших и регистрируют 5–6 смертей от коронавируса, у больниц опять выстраиваются очереди из скорых, но никаких новых серьезных ограничений нет. Вам не кажется это странным? Обозреватель НГС Стас Соколов нашел 5 возможных причин, почему этого не происходит. Публикуем его авторскую колонку-мнение на этот счет. Далее от первого лица.
Власти наконец поняли, к чему приведет очередной карантин. Это случилось не сразу. Весной им там, в верхах, явно казалось, что всё просто: граждане будут сидеть дома, работодатели платить им зарплату. Чем не жизнь? Но довольно быстро выяснилось, что если предприятие не зарабатывает, то и платить ему особо нечем (вот ведь неожиданность!).
Причина № 1
Вынужденный простой уже обернулся колоссальными убытками для целых отраслей. Некоторые компании ушли с рынка, и до сих пор непонятно, какая часть предприятий на нем останется по итогам. Новые запреты приведут к появлению миллионов безработных по всей стране. Не говоря уже о дыре в бюджете (с банкротов много не получишь). Тут и госсектору зарплату платить уже будет затруднительно.
Причина № 2
Многие уже переболели. На это, по крайней мере, основной расчет вирусологов. Новый рост количества инфицированных, разумеется, никого не радует, но он был неизбежен. Вирус никуда не делся, а люди с энтузиазмом вернулись к прежней жизни — поехали в отпуска, стали ездить в переполненном общественном транспорте, пошли в торговые центры и бары. Но значительная часть населения уже успела соприкоснуться с ковидом — кто-то переболел, кто-то не заметил вовсе. Стадный иммунитет (единственная защита до создания действенной вакцины) пусть не выработался в должной мере, но должен быть где-то на подходе.
Причина № 3
Люди привыкли. Если в апреле сообщения о первых смертях вызывали натуральный страх, то теперь не более чем обеспокоенность. Потому что да, с одной стороны, сегодня трудно найти человека, у которого бы не было знакомых, переболевших в разной форме. Но одновременно с этим множится количество людей, получивших положительный анализ, переболевших, но уже вернувшихся к нормальной жизни. Только, по данным Минздрава, в Новосибирской области вылечились
Причина № 4
В воздухе запахло бунтом. Люди устали, ограничения всё больше раздражают, что бы там ни говорили данные статистики. Это происходит не только у нас — акции протеста против карантинных запретов прокатились по всему миру. И давать населению дополнительный повод выйти на улицу никто не хочет. Массовые выступления в Хабаровске и Белоруссии показали, что такого рода уличная активность возможна и у нас. И отсутствие необходимости ходить на работу этому будет только способствовать. Так что пусть уж лучше граждане будут заняты.
Причина № 5
И, наконец, власти вроде как объявили, что и вакцина есть, и лекарство, и вообще вирус повержен. После этого заставлять всех забиться по домам будет как-то несолидно. Эдак народ может подумать, что всесильное и мудрое начальство не так уж мудро и всесильно.
Какие выводы?
Всё это, разумеется, не значит, что нужно расслабиться и довериться судьбе. Есть целый ряд разумных и вполне выполнимых мер, которые способны сократить темпы распространения инфекции и уберечься самому.
Самое простое — это маски и антисептик. Да, они всем надоели, но надеть маску, пока вы едете в метро или когда находитесь в магазине, не так сложно. Это временная мера, никакое всемирное правительство не планирует вас заставить носить их вечно. На улице или в парке маска не нужна (хотя если вам спокойнее в ней, то не снимайте).
Во-вторых, удаленная работа. Да, не во всякой сфере это возможно, но огромное количество офисных сотрудников могут перенести хотя бы часть работы домой. Это сократит контакты. Стоит отказаться также от шумных вечеринок, походов в тесные, переполненные публикой помещения (что бы там ни происходило — выставка, концерт или вы просто в бар пришли). Но это должен быть осознанный выбор человека, а не жесткий административный запрет.
Есть вероятность, что вирус останется с нами надолго (по крайней мере, речь идет о месяцах), так что нужно научиться жить с ним. Соблюдая меры предосторожности, но жить. Отдавая себе отчет, что меры по борьбе с эпидемией могут оказаться более разрушительными, чем сама эпидемия.
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Ранее венчурный инвестор, эксперт по инновациям и представитель Singularity University Евгений Кузнецов поделился своими рассуждениями о том, какие сценарии могут быть у второй волны коронавируса и почему до сих пор существуют люди, которые не верят в пандемию.
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