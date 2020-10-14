Пять причин, почему власти затягивают с новым карантином из-за коронавируса — колонка журналиста НГС

Причина № 3

Люди привыкли. Если в апреле сообщения о первых смертях вызывали натуральный страх, то теперь не более чем обеспокоенность. Потому что да, с одной стороны, сегодня трудно найти человека, у которого бы не было знакомых, переболевших в разной форме. Но одновременно с этим множится количество людей, получивших положительный анализ, переболевших, но уже вернувшихся к нормальной жизни. Только, по данным Минздрава, в Новосибирской области вылечились 12 701 человек из 14 442 заразившихся (то есть почти 90%). И это не считая массы людей, переболевших в легкой и средней форме, которым просто не сделали тесты. Всё это заставляет относиться к ковиду просто как к очередному фактору риска.



Причина № 4

В воздухе запахло бунтом. Люди устали, ограничения всё больше раздражают, что бы там ни говорили данные статистики. Это происходит не только у нас — акции протеста против карантинных запретов прокатились по всему миру. И давать населению дополнительный повод выйти на улицу никто не хочет. Массовые выступления в Хабаровске и Белоруссии показали, что такого рода уличная активность возможна и у нас. И отсутствие необходимости ходить на работу этому будет только способствовать. Так что пусть уж лучше граждане будут заняты.