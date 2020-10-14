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В Новосибирской области от ковида скончались шесть человек

Это самое большое число смертей от коронавируса за последние два месяца

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За сутки диагноз был подтверждён у 120 человек

За сутки диагноз был подтверждён у 120 человек

От коронавируса умерли шесть человек в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области сообщил свежую статистику по числу заражённых и умерших на утро 14 октября.

— В регионе выявлено 14 439 случаев COVID-19 (+120 за последние сутки), в том числе у 898 детей. 12 701 пациент выздоровел (+98 за сутки). Скончались еще 6 пациентов: мужчины, им было 45 и 66 лет, две женщины в возрасте 72 лет, а также женщины в возрасте 64 и 74 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 507 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в отделениях реанимации находится 101 человек. На ИВЛ — 24 пациента. Были госпитализированы 42 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

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— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2940. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 908 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 597 935 тестов на коронавирус, — добавили в оперштабе.

Пока под медицинским наблюдением находятся 2508 жителей региона, 48 263 человека сняты с меднаблюдения.

Добавим, что последний раз о шести смертях за сутки оперштаб сообщал 21 августа.

В Новосибирской области жертвами пандемии становятся и молодые люди. Накануне оперштаб сообщил о смерти 31-летнего мужчины от коронавируса, а двумя днями ранее в печальную статистику попала 25-летняя женщина — это самая молодая жертва коронавирусной инфекции в Новосибирской области за всё время пандемии.

Ситуация с коронавирусом в нашем регионе остаётся напряжённой. На этой неделе больных с ковидом и подозрением на него начнёт принимать роддом № 2. Из-за решения властей роженицы развернули кампанию в соцсетях — они указывают на переполненность других роддомов и требуют от Минздрава и правительства региона отменить перепрофилирование.

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