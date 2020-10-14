В Новосибирской области от ковида скончались шесть человек

От коронавируса умерли шесть человек в Новосибирской области
Оперштаб Новосибирской области сообщил свежую статистику по числу заражённых и умерших на утро
— В регионе выявлено
Сейчас в отделениях реанимации находится 101 человек. На ИВЛ — 24 пациента. Были госпитализированы 42 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
— Взрослых пациентов с установленным диагнозом
Пока под медицинским наблюдением находятся 2508 жителей региона,
Добавим, что последний раз о шести смертях за сутки оперштаб сообщал
В Новосибирской области жертвами пандемии становятся и молодые люди. Накануне оперштаб сообщил о смерти 31-летнего мужчины от коронавируса, а двумя днями ранее в печальную статистику попала 25-летняя женщина — это самая молодая жертва коронавирусной инфекции в Новосибирской области за всё время пандемии.
Ситуация с коронавирусом в нашем регионе остаётся напряжённой. На этой неделе больных с ковидом и подозрением на него начнёт принимать роддом № 2. Из-за решения властей роженицы развернули кампанию в соцсетях — они указывают на переполненность других роддомов и требуют от Минздрава и правительства региона отменить перепрофилирование.