В Новосибирской области от ковида скончались шесть человек

Оперштаб Новосибирской области сообщил свежую статистику по числу заражённых и умерших на утро 14 октября .



— В регионе выявлено 14 439 случаев COVID-19 (+120 за последние сутки), в том числе у 898 детей. 12 701 пациент выздоровел (+98 за сутки). Скончались еще 6 пациентов: мужчины, им было 45 и 66 лет, две женщины в возрасте 72 лет, а также женщины в возрасте 64 и 74 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 507 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в отделениях реанимации находится 101 человек. На ИВЛ — 24 пациента. Были госпитализированы 42 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.