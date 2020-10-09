Аналитик о COVID-19: «Мы встречаем вторую волну с тем же набором несовершенных средств»

Венчурный инвестор, эксперт по инновациям и представитель Singularity University Евгений Кузнецов поделился на своей странице в Facebook рассуждениями о том, какие сценарии могут быть у второй волны коронавируса и почему до сих пор существуют люди, которые не верят в пандемию. Публикуем его колонку целиком.



Вчера давал для проекта ФОМ большое интервью по ковиду, надеюсь, скоро будет расшифровка. Но коротко выскажусь сейчас.

Вокруг снова активизировались разные «умники», которые потакают обывательскому желанию отвернуться от надвигающегося тяжелого «нечто» и вовсю торгуют разными объяснениями. В эту волну ковидоскептики уже не ведут себя как полные кретины, и аргументы типа «это просто грипп» или «от туберкулеза умирает больше» уже в ход пускают только самые упертые. Но проблема остается — «экспертное сообщество», к которому обращается общество в желании понять, что происходит, само ни черта не понимает и занимается в основном пустым словоблудием.