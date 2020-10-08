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В Новосибирске возле больницы для ковидных пациентов выстроилась очередь из скорых

Что произошло — объяснила главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска

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Сейчас в больницу скорой медицинской помощи № 2 доставляют ковидных пациентов&nbsp;

Сейчас в больницу скорой медицинской помощи № 2 доставляют ковидных пациентов 

У больницы в Новосибирске выстроилась очередь из скорых

Очередь из скорых собралась у больницы скорой медицинской помощи № 2 сегодня, 8 октября.

По наблюдениям корреспондента НГС, на Якушева после 18 часов вечера собралось около 7–8 автомобилей. Главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска Ирина Большакова прокомментировала ситуацию:

— С сегодняшнего дня больница скорой медицинской помощи № 2 на Якушева, 41 работает как сортировочный госпиталь. Туда мы доставляем пациентов с подозрением на пневмонию и с пневмонией. Количество скорой помощи обусловлено тем, что необходимо заниматься дополнительными санитарными и противоэпидемиологическими мерами при приеме данной категории пациентов.

О том, что БСМП № 2 и областной кардиодиспансер вновь отдали под пациентов с коронавирусом, стало известно накануне. В конце сентября около одной из больниц в Новосибирске выстроилась длинная очередь из скорых — тогда ситуацию объяснил Минздрав.

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