Около одной из больниц в Новосибирске выстроилась длинная очередь из скорых

Вечером в субботу, 26 сентября, около одной из больниц в Советском районе жительница Новосибирска заметила длинную очередь из машин скорой помощи.

— Сегодня около 18 часов я шла мимо больницы №3 на улице Мухачёва. Увидела очередь и решила сфотографировать. Не знаю, часто ли здесь так бывает, — сообщила в редакцию НГС читательница.

Корреспондент НГС направила запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой уточнить, с почему возле больницы собралось так много машин скорой помощи, а также, не связани ли очередь с увеличением количества заболевших коронавирусом в Новосибирске.