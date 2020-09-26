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Около одной из больниц в Новосибирске выстроилась длинная очередь из скорых

Читатели заметили скопление машин сегодня днём

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Очередь около больницы в Советском районе

Очередь около больницы в Советском районе

Очередь из скорых около больницы в Новосибирске

Вечером в субботу, 26 сентября, около одной из больниц в Советском районе жительница Новосибирска заметила длинную очередь из машин скорой помощи.

— Сегодня около 18 часов я шла мимо больницы №3 на улице Мухачёва. Увидела очередь и решила сфотографировать. Не знаю, часто ли здесь так бывает, — сообщила в редакцию НГС читательница.

Корреспондент НГС направила запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой уточнить, с почему возле больницы собралось так много машин скорой помощи, а также, не связани ли очередь с увеличением количества заболевших коронавирусом в Новосибирске.

Подобная ситуация произошла около инфекционной больницы в конце апреля, когда около ГКб №11 выстроилась длинная очередь из скорых. Тогда в Минздраве объяснили, что пациентов не завозили в больницу одновременно ради их же безопасности: вперёд пропускали более тяжёлых пациентов, людям с маловыраженными симптомами можно было подождать.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении части карантинных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом. В том числе, что пожилым людям и гражданам с хроническими заболевания рекомендуется самоизолироваться с 28 сентября. В правительстве Новосибирской области рассказали, что пока не планируют возвращать в регион подобные меры, и проанонсировали снятие некоторых ограничений уже в этот понедельник.

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очередь скорыхкоронавирус в Новосибирске
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