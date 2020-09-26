В Новосибирской области от коронавируса умерли двое мужчин и женщина — ей было 38 лет

Оперштаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области озвучил новую статистику по заболевшим и умершим в регионе.



— В регионе зарегистрировано 12 854 случая коронавирусной инфекции (+72 за последние сутки), в том числе у 758 детей. 11 772 человека выписаны с выздоровлением (+84 за сутки). Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 63 года и 72 года и женщина в возрасте 38 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 435 человек., — говорится в сообщении.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ — 10 пациентов. За сутки были госпитализированы 20 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.