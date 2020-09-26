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В Новосибирской области от коронавируса умерли двое мужчин и женщина — ей было 38 лет

За сутки диагноз подтверждён у 72 человек

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Число заболевших в Новосибирской области продолжает расти. Вчера оперштаб сообщил о 67 заболевших, сегодня — о 72

Число заболевших в Новосибирской области продолжает расти. Вчера оперштаб сообщил о 67 заболевших, сегодня — о 72

В Новосибирской области от коронавируса скончались двое мужчин и женщина

Оперштаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области озвучил новую статистику по заболевшим и умершим в регионе.

— В регионе зарегистрировано 12 854 случая коронавирусной инфекции (+72 за последние сутки), в том числе у 758 детей. 11 772 человека выписаны с выздоровлением (+84 за сутки). Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 63 года и 72 года и женщина в возрасте 38 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 435 человек., — говорится в сообщении.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ — 10 пациентов. За сутки были госпитализированы 20 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

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— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1376. В больницы районов области госпитализированы 496 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области сделано 508 507 тестов на коронавирус, — добавили в оперштабе.

С 1 октября перестает действовать часть коронавирусных послаблений и мер поддержки, но мы выяснили, какие ещё пока сохраняются.

Тем временем в Москве возвращают коронавирусные ограничения. В правительстве НСО рассказали, будут ли ужесточения режима в регионе.

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