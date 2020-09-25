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В Москве возвращают коронавирусные ограничения. А что ждёт Новосибирскую область? Мы узнали

В правительстве НСО рассказали, будут ли ужесточения режима в регионе

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Местные власти не планируют отправлять новосибирцев опять на самоизоляцию

Местные власти не планируют отправлять новосибирцев опять на самоизоляцию

НСО не будет возвращать коронавирусные ограничения следом за Москвой

В правительстве Новосибирской области пока не планируют вводить жёсткие ограничения из-за коронавируса, как это сделали в Москве.

В эту пятницу, 25 сентября, мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об усилении контроля за соблюдением санитарных требований. В своем блоге он написал, что москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется самоизолироваться с 28 сентября.

В Новосибирской области ситуация складывается иначе.

— Мы наоборот проанонсировали снятие ряда ограничений в понедельник, — говорит Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства. — На данный момент достаточно выполнения тех правил, которые уже действуют. Это масочный режим, санобработка и так далее.

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Разговоры об ужесточении режима сейчас не ведутся. В понедельник, 28 сентября, при сохранении динамики по заболеваемости власти хотят разрешить гастроли и увеличить наполняемость стадионов.

— Ситуация, связанная с коронавирусом, в Новосибирской области в настоящее время стабильная, не отмечается роста заболеваемости, напротив, фиксируется позитивная динамика по числу выздоровевших. При условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований мы считаем возможным реализовать дальнейшие меры по снятию ряда ограничений. Режим повышенной готовности в регионе при этом продолжит действовать, поскольку важно учитывать риски сезонного характера, связанные с распространением традиционных респираторных заболеваний, — ранее цитировала губернатора Андрея Травникова пресс-служба правительства НСО.

Режим повышенной готовности в НСО продлён до 30 сентября.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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