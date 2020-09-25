В Москве возвращают коронавирусные ограничения. А что ждёт Новосибирскую область? Мы узнали

В правительстве Новосибирской области пока не планируют вводить жёсткие ограничения из-за коронавируса, как это сделали в Москве.

В эту пятницу, 25 сентября, мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об усилении контроля за соблюдением санитарных требований. В своем блоге он написал, что москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется самоизолироваться с 28 сентября.



В Новосибирской области ситуация складывается иначе.

— Мы наоборот проанонсировали снятие ряда ограничений в понедельник, — говорит Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства. — На данный момент достаточно выполнения тех правил, которые уже действуют. Это масочный режим, санобработка и так далее.