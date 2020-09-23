В Новосибирской области снимают ещё часть коронавирусных ограничений

Власти Новосибирской области планируют снять ряд коронавирусных ограничений. В регионе хотят разрешить гастроли и увеличить наполняемость стадионов. Вопрос об этом рассмотрели на заседании штаба по противодействию коронавирусу 23 сентября.



— Ситуация, связанная с коронавирусом, в Новосибирской области в настоящее время стабильная, не отмечается роста заболеваемости, напротив, фиксируется позитивная динамика по числу выздоровевших. При условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований мы считаем возможным реализовать дальнейшие меры по снятию ряда ограничений. Режим повышенной готовности в регионе при этом продолжит действовать, поскольку важно учитывать риски сезонного характера, связанные с распространением традиционных респираторных заболеваний, — цитирует губернатора Андрея Травникова пресс-служба правительства НСО.

