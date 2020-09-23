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Тема дняРежим повышенной готовности продлят ещё на месяц

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В Новосибирской области снимают ещё часть коронавирусных ограничений

При этом режим повышенной готовности хотят продлить ещё на месяц

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Власти отмечают, что ситуация с ковидом в регионе стабильная

Власти отмечают, что ситуация с ковидом в регионе стабильная

В НСО решили разрешить гастроли и работу гостиниц

Власти Новосибирской области планируют снять ряд коронавирусных ограничений. В регионе хотят разрешить гастроли и увеличить наполняемость стадионов. Вопрос об этом рассмотрели на заседании штаба по противодействию коронавирусу 23 сентября.

— Ситуация, связанная с коронавирусом, в Новосибирской области в настоящее время стабильная, не отмечается роста заболеваемости, напротив, фиксируется позитивная динамика по числу выздоровевших. При условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований мы считаем возможным реализовать дальнейшие меры по снятию ряда ограничений. Режим повышенной готовности в регионе при этом продолжит действовать, поскольку важно учитывать риски сезонного характера, связанные с распространением традиционных респираторных заболеваний, — цитирует губернатора Андрея Травникова пресс-служба правительства НСО.

Заместителю губернатора Сергею Сёмке поручили подготовить документы, которые разрешат гастроли в сфере культуры, а заполняемость стадионов увеличат с 25% до 50%. Также в области разрешат работу учреждений молодежной политики, гостиниц и соляриев.

— Необходимые документы будут вынесены на рассмотрение правительства Новосибирской области в понедельник, 28 сентября, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Профильные министерства должны будут следить за соблюдением мер санитарной безопасности.

Новосибирским болельщикам разрешили посещать спортивные матчи ещё в начале сентября. Также в этом месяце разрешили открыться аквапаркам.

Ситуация с коронавирусом тем временем не улучшается. Врачи назвали три болезни, которые ухудшают состояние пациентов с COVID-19.

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