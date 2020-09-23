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Минздрав назвал три болезни, которые ухудшают состояние пациентов с COVID-19

Среди них ожирение

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Осложнения также могут быть у людей с легочными патологиями

Осложнения также могут быть у людей с легочными патологиями

Минздрав назвал три болезни, которые осложняют COVID-19

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина назвала болезни, которые усугубляют негативный прогноз состояния пациентов с коронавирусной инфекцией. По ее словам, наиболее опасны всего три диагноза.

— Мы знаем тройку заболеваний, которые точно ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией — артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. Сколько бы публикаций ни было, эти три лидируют, — цитирует Драпкину ТАСС.

Оксана Драпкина — директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России.

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Она также добавила, что к числу заболеваний, также усугубляющих течение коронавирусной инфекции, причисляют хронические обструктивные болезни легких — легочные патологии. Драпкина отметила, что отяготить инфекцию также может возраст пациента. С самого начала пандемии COVID-19 говорилось о том, что вирус наиболее опасен для пожилых людей.

В последние недели в России растет заболеваемость, в минувшие выходные суточный прирост впервые с июля превысил шесть тысяч человек. Ожидается, что в ближайшее время заболеваемость продолжит расти. Некоторые страны, где также регистрируют прирост заболеваемости, уже вернули карантин, но в России пока не планируется вводить дополнительные ограничения. Об этом на днях заявил Роспотребнадзор.

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