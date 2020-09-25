Москва возвращает коронавирусные ограничения

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о возвращении части карантинных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом. В своем блоге он написал, что москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется самоизолироваться начиная с 28 сентября.

— Конечно, нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной этого года. За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе, стали осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения. Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь. Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса — является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, — написал Сергей Собянин.