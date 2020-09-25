Москва возвращает коронавирусные ограничения

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о возвращении части карантинных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом. В своем блоге он написал, что москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется самоизолироваться начиная с 28 сентября.
— Конечно, нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной этого года. За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе, стали осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения. Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь. Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса — является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, — написал Сергей Собянин.
Под рекомендацией оставаться дома мэр подразумевает следующее:
- не выходить из дома без особой необходимости;
- временно отказаться от социальных контактов;
- поручить покупки и оплату счетов более молодым родственникам или делать это дистанционно;
- выходить в магазин или аптеку в маске и перчатках;
- работающим пенсионерам и лицам с хроническими заболеваниями перейти на удаленку, взять больничный или отпуск.
При этом занятия спортом на свежем воздухе и прогулки не ограничиваются. Собянин также порекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленную работу. Как сообщает ТАСС, мэр уже подписал указ об усилении контроля за соблюдением работодателями санитарных требований на московских предприятиях.
В России зафиксировано 1 128 836 случаев коронавируса — число ежедневных заражений при этом растет последние несколько недель. Выздоровели почти 930 тысяч человек, 19 948 человек скончались. Между тем многие страны официально объявили, что переживают уже вторую волну пандемии. Какие ограничения они вводят и что из этого может в будущем ждать нас — мы рассказывали ранее.
В Новосибирской области ситуация с коронавирусом остается странной — люди умирают, но власти продолжают снимать коронавирусные ограничения.