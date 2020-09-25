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В Новосибирской области от коронавируса умерли 4 пациента

За сутки ковид зарегистрировали у 67 человек

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В медучреждениях сейчас находятся 1570 жителей региона

В медучреждениях сейчас находятся 1570 жителей региона

Еще четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб по противодействию коронавирусу в НСО назвал новую статистику по заболевшим и умершим в регионе.

— На пятницу, 25 сентября, в регионе 67 новых случаев заражения коронавирусом (всего выявлено 12 782 случая COVID-19, в том числе у 751 ребенка). Выздоровели еще 78 пациентов (за все время — 11 688 человек), — говорится в сообщении.

Скончались еще 4 пациента: мужчины в возрасте 57, 78 и 85 лет и женщина в возрасте 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 432 человека.

В отделениях реанимации сейчас находятся 40 человек, на ИВЛ — 11 пациентов. Госпитализирован 21 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1393.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 496 пациентов. Всего в Новосибирской области сделан 503 641 тест на коронавирус. Под меднаблюдением находятся 1570 жителей региона, 42 785 человек сняты с наблюдения.

За сутки зарегистрировано 3763 обращения с симптомами ОРВИ, госпитализирован 41 человек.

С 1 октября перестает действовать часть коронавирусных послаблений и мер поддержки, однако некоторые коронавирусные «плюшки» пока остаются с нами — до конца этого года.

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