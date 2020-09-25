В Новосибирской области от коронавируса умерли 4 пациента

Оперштаб по противодействию коронавирусу в НСО назвал новую статистику по заболевшим и умершим в регионе.

— На пятницу, 25 сентября , в регионе 67 новых случаев заражения коронавирусом (всего выявлено 12 782 случая COVID-19 , в том числе у 751 ребенка). Выздоровели еще 78 пациентов (за все время — 11 688 человек), — говорится в сообщении.

Скончались еще 4 пациента: мужчины в возрасте 57, 78 и 85 лет и женщина в возрасте 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 432 человека.