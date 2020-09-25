В Новосибирской области от коронавируса умерли 4 пациента

Еще четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирской области
Оперштаб по противодействию коронавирусу в НСО назвал новую статистику по заболевшим и умершим в регионе.
— На пятницу,
Скончались еще 4 пациента: мужчины в возрасте 57, 78 и 85 лет и женщина в возрасте 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 432 человека.
В отделениях реанимации сейчас находятся 40 человек, на ИВЛ — 11 пациентов. Госпитализирован 21 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 496 пациентов. Всего в Новосибирской области сделан
За сутки зарегистрировано 3763 обращения с симптомами ОРВИ, госпитализирован 41 человек.
С 1 октября перестает действовать часть коронавирусных послаблений и мер поддержки, однако некоторые коронавирусные «плюшки» пока остаются с нами — до конца этого года.