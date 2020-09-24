Мы просто напомнить: какие коронавирусные «плюшки» сохранятся до конца года

До конца года действуют временные правила дистанционной регистрации граждан в целях поиска работы и в качестве безработных. Заявление в электронной форме заполняется в личном кабинете общероссийской базы вакансий «Работа в России» или на Госуслугах. Данные о зарплате за последние три месяца, которые нужны для расчета пособия по безработице, служба занятости запрашивает в ПФР самостоятельно.



Больничный по МРОТ



Обычно больничный рассчитывается на основе официальной зарплаты сотрудника, но на период распространения коронавируса появилась дополнительная опция — если сумма больничного не дотягивает до минимального размера оплаты труда, то ее увеличивают. Правда, это не значит, что 12 300 рублей вам заплатят за неделю — такая сумма полагается за месяц. Если вы были на больничном меньше, то МРОТ разделят на количество рабочих дней в месяце, а полученный результат умножат на количество дней, которые вы провели на больничном.



Запрет на пени за долги по коммуналке



Это касается всей коммуналки — газа, электричества, тепла, воды, управления многоквартирным домом, капитального ремонта. Неустойки, штрафы и пени нельзя начислять с 6 апреля этого года до 1 января 2021 года.

