Минздрав объяснил, почему у одной из больниц Новосибирска выстроилась очередь из скорых

Минздрав объяснил очередь у одной из больниц Новосибирска
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали ситуацию с очередью из машин скорой помощи в одной из больниц Советского района. Очередь собралась вчера, в субботу, 26 сентября, у больницы № 3 на улице Мухачёва.
Её заметила читательница НГС и сделала фотографию.
Как сообщили в региональном Минздраве, очередь собралась из-за пропускной способности приемного покоя:
— В субботу, 26 сентября, городская больница № 3 работала в режиме дежурного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов Новосибирска с подозрением на внебольничную пневмонию. Все, кому требовалось оказание медицинской помощи в условиях стационара, были госпитализированы. Количество госпитализированных — 25 человек.
Скопление машин скорой помощи у приемного покоя больницы наблюдалось после 16 часов в течение примерно 2,5–3 часов и было связано с пропускной способности приемного покоя, необходимостью дезинфекции помещения и автомобилей, — объяснили в министерстве.
В Минздраве напомнили, что в регионе наблюдается характерное для осени увеличение количества случаев ОРВИ. Вместе с тем превышен эпидпорог заболеваемости, а также увеличивается и количество внебольничных пневмоний. Минздрав Новосибирской области принял решение вновь перепрофилировать в инфекционное одно из отделений Горбольницы № 1:
— Сегодня третье терапевтическое отделение горбольницы начинает прием пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию. Эта мера необходима, чтобы снизить нагрузку на инфекционные госпитали, в том числе не допустить скопления машин скорой помощи у приемных покоев, избежать переполненности инфекционных стационаров, работающих в режиме распределительных центров, — сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.
Елена Аксенова напомнила, что для профилактики любых респираторных инфекций необходимо соблюдать масочный режим и, по возможности, сократить посещение мест скопления людей.
— Особенно важно, и мы всех призываем в этом году привиться против гриппа. Уже 500 тысяч жителей региона поставили прививку. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства, вакцины в Новосибирской области достаточно, — добавила заместитель министра.
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении части карантинных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом. В том числе что пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется самоизолироваться с 28 сентября. В правительстве Новосибирской области рассказали, что пока не планируют возвращать в регион подобные меры, и проанонсировали снятие некоторых ограничений уже в этот понедельник.
За последнюю неделю в Новосибирской области, судя по официальной статистике оперштаба, идёт небольшой рост количества заболевших коронавирусной инфекцией. Так, если в минувший понедельник сообщилось о 61 новом пациенте, то сегодня стало известно о 72 заражённых за сутки. При этом, количество смертей остаётся приблизительно на одном уровне.