Минздрав объяснил, почему у одной из больниц Новосибирска выстроилась очередь из скорых

Скопление машин скорой помощи у приемного покоя больницы наблюдалось после 16 часов в течение примерно 2,5–3 часов и было связано с пропускной способности приемного покоя, необходимостью дезинфекции помещения и автомобилей, — объяснили в министерстве.



В Минздраве напомнили, что в регионе наблюдается характерное для осени увеличение количества случаев ОРВИ. Вместе с тем превышен эпидпорог заболеваемости, а также увеличивается и количество внебольничных пневмоний. Минздрав Новосибирской области принял решение вновь перепрофилировать в инфекционное одно из отделений Горбольницы № 1:

— Сегодня третье терапевтическое отделение горбольницы начинает прием пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию. Эта мера необходима, чтобы снизить нагрузку на инфекционные госпитали, в том числе не допустить скопления машин скорой помощи у приемных покоев, избежать переполненности инфекционных стационаров, работающих в режиме распределительных центров, — сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

