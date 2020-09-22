Заболел 61 человек, умерло трое: свежая статистика оперштаба НСО по коронавирусу

Число жертв коронавируса в Новосибирской области достигло 420 человек
В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 61 человека, сообщили в оперштабе региона.
— На утро 22 сентября в регионе зафиксировано 12 587 случаев COVID-19 (+61 за минувшие сутки), в том числе у 743 детей. 11 445 человек выздоровели (+78 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу. — Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 58 и 63 лет и женщина в возрасте 72 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 420 человек.
В отделениях реанимации находятся 36 человек. На ИВЛ — 10 пациентов. Госпитализированы 22 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1268.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом доставлен 461 пациент.
Вчера стало известно, что первая партия отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции поступила в Новосибирскую область.
Многие медучреждения заработали в плановом порядке, поэтому список организаций, где можно платно сделать КТ органов грудной клетки, расширился. Это исследование позволяет увидеть изменения в лёгких, вызванные коронавирусом. Мы узнали, где можно пройти обследование и сколько это стоит.