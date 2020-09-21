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Новосибирская область получила пробную партию вакцины от коронавируса

Препарат предназначен для вакцинации медицинских работников

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Сейчас Минздрав НСО решает, каким способом доставлять вакцину в больницы — для неё требуются особые температурные условия

Сейчас Минздрав НСО решает, каким способом доставлять вакцину в больницы — для неё требуются особые температурные условия

Первая партия вакцины от ковида поступила в НСО

Первая партия отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции поступила в Новосибирскую область.

— Она предназначена для вакцинации медицинских работников, которые находятся в зоне риска: сотрудников скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей, — передают в пресс-службе губернатора и правительства НСО.

Как сообщили в региональном Минздраве, сейчас отрабатывается логистика доставки вакцины в медучреждения региона, связанная с особыми температурными условиями хранения и транспортировки.

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Вакцинация против коронавируса будет добровольная. Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом три недели. Предполагается, что это поможет выработать у вакцинированного человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет, добавили в пресс-службе.

Если вы поставите себе вакцину от ковида, расскажите нам о своём опыте. Нам важно знать, что вы будет чувствовать после вакцинации. Сообщите о себе через WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157 00 00. Можно анонимно.

О том, что первые небольшие партии вакцины отгрузили в регионы, стало известно на прошлой неделе. Первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции Минздрав зарегистрировал в середине августа. Препарат разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Первая партия прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора. Широкую вакцинацию от COVID-19 начнут по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований.

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