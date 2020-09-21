Новосибирская область получила пробную партию вакцины от коронавируса

Вакцинация против коронавируса будет добровольная. Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом три недели. Предполагается, что это поможет выработать у вакцинированного человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет, добавили в пресс-службе.

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О том, что первые небольшие партии вакцины отгрузили в регионы, стало известно на прошлой неделе. Первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции Минздрав зарегистрировал в середине августа. Препарат разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Первая партия прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора. Широкую вакцинацию от COVID-19 начнут по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований.