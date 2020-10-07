Областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи вновь отдают под пациентов с коронавирусом в Новосибирске

В Новосибирске вновь открывают инфекционные госпитали на базе областного кардиодиспансера и больницы скорой помощи № 2 , сообщили пресс-службе правительства региона со ссылкой на Минздрав.

— Специалисты обращают внимание, что традиционное сезонное увеличение заболеваемости ОРВИ, а также выросшее число тяжелых случаев коронавируса и пневмоний привели к прогнозируемому росту нагрузки на инфекционные стационары. Как следствие, вдвое сократилась оборачиваемость коек. Если раньше пациенты проводили в госпитале в среднем 8 дней, сейчас — 16, — говорится в сообщении.