Областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи вновь отдают под пациентов с коронавирусом в Новосибирске

Два инфекционных госпиталя вновь открывают в Новосибирске
В Новосибирске вновь открывают инфекционные госпитали на базе областного кардиодиспансера и больницы скорой помощи
— Специалисты обращают внимание, что традиционное сезонное увеличение заболеваемости ОРВИ, а также выросшее число тяжелых случаев коронавируса и пневмоний привели к прогнозируемому росту нагрузки на инфекционные стационары. Как следствие, вдвое сократилась оборачиваемость коек. Если раньше пациенты проводили в госпитале в среднем 8 дней, сейчас — 16, — говорится в сообщении.
Сейчас в больницы госпитализируют всех пациентов с тяжелым течением ОРВИ.
— Все тяжелые случаи ОРВИ мы также госпитализируем, чтобы подтвердить или исключить ковид, таковы текущие стандарты лечения. Чтобы избежать переполненности инфекционных стационаров, Министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение вновь перепрофилировать в госпитали областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи
Более точную дату открытия инфекционных госпиталей в ведомстве не называют. Но отмечают рост именно тяжелых случаев пневмонии и коронавируса.
— Если в начале лета у нас из всех пневмоний было около 60% тяжелых, то сейчас — больше 80%, — цитирует пресс-служба главного инфекциониста Новосибирской области Ларису Позднякову. — Среди заболевших много пожилых людей. На первом месте по количеству инфицированных сегодня возрастная группа 65+. Стало больше пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями. Все эти категории тяжело переносят коронавирусную инфекцию.
Вчера вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, каким будет плато по коронавирусу. По данным эксперта, на этот раз оно будет держаться на более высоких показателях, чем весной.