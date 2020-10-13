Ликбез про коронавирус. Как отличить от ОРВИ, можно ли сделать тест самому и что такое сатурация

Изначально к симптомам коронавирусной инфекции относили в первую очередь першение в горле и высокую температуру, но при этом заболевании может быть всё что угодно, например кашель, одышка, диарея, ломота и так далее. И что самое важное — симптомы могут вообще отсутствовать. Сейчас, в сезон ОРВИ и гриппа, очень тяжело отличить их симптомы от коронавируса. Врачи подтверждают, что сделать это крайне сложно, и самый действенный способ — это, конечно, тестирование в лаборатории.



Из важного и необычного: при COVID-19 могут полностью пропасть обоняние и вкус (но необязательно, у многих больных нет этих симптомов), а вот обильные выделения из носа бывают редко. Кроме того, для коронавируса больше характерен сухой кашель, а для ОРВИ — с жужжанием и свистом.

Подробнее о симптомах и отличиях ковида от ОРВИ читайте тут.