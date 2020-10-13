Ликбез про коронавирус. Как отличить от ОРВИ, можно ли сделать тест самому и что такое сатурация

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Как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа
Изначально к симптомам коронавирусной инфекции относили в первую очередь першение в горле и высокую температуру, но при этом заболевании может быть всё что угодно, например кашель, одышка, диарея, ломота и так далее. И что самое важное — симптомы могут вообще отсутствовать. Сейчас, в сезон ОРВИ и гриппа, очень тяжело отличить их симптомы от коронавируса. Врачи подтверждают, что сделать это крайне сложно, и самый действенный способ — это, конечно, тестирование в лаборатории.
Из важного и необычного: при
Подробнее о симптомах и отличиях ковида от ОРВИ читайте тут.
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Можно ли уже поставить прививку от коронавируса? Не хочу заболеть
Вакцина от коронавируса — «Гам-КОВИД-Вак», разработанная в институте Гамалеи, уже используется в нашем регионе, но пока её ставят только сотрудникам инфекционных госпиталей и врачам. Как это происходит — смотрите в этом фоторепортаже. Кстати, интересно, что министр здравоохранения пока не поставил себе эту прививку.
Всего до конца года в Новосибирскую область поступит чуть больше двух тысяч доз вакцины (хотя изначально обещали 10 тысяч). Первые 42 дозы моментально разлетелись среди медиков.
Другие организации России и мира продолжают разрабатывать свои вакцины от коронавирусной инфекции, в том числе этим занимается новосибирский «Вектор». Недавно завершились клинические испытания.
10 фактов о вакцине, которую испытывал «Вектор», вы можете прочитать здесь.
Если от ковида вакцины ещё только разрабатываются и внедряются, то от гриппа их уже существует очень большое количество. Грипп тоже приводит к осложнениям и смерти, особенно он опасен для людей из группы риска.
Сейчас есть трёхвалентные вакцины от гриппа (три штамма гриппа в одной прививке) и четырёхвалентные (четыре штамма). Они бывают бесплатными и платными. Подробнее о них почитайте здесь.
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Можно ли сделать тест на COVID-19 самому? Например, для перестраховки
Сейчас тест на коронавирус (мазок из носо- и ротоглотки, который анализируется потом с помощью ПЦР-метода) можно сдать во многих местах платно. Стоимость — около двух тысяч рублей. Процедура очень популярная, потому что дождаться бесплатного мазка из поликлиники — сложная задача. Его даже не берут у людей с характерными для коронавируса симптомами (например отсутствие обоняния). Почитайте истории трех новосибирцев, которые оказались в подобной ситуации.
Также уже появились тест-системы, пригодные для домашнего использования, только для начала нужно как следует разобраться в инструкции, взять у себя мазок самому и отвезти материал в лабораторию или воспользоваться услугами курьера, если такая опция предусмотрена в городе. Сотрудник НГС попробовал сделать тест в домашних условиях — смотрите, что из этого вышло и какой результат он получил.
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Где сделать КТ органов грудной клетки
Компьютерная томография органов грудной клетки помогает увидеть изменения в лёгких, вызванные коронавирусом. Этот метод более точный, чем флюорография.
Бывают случаи, когда КТ показывает изменения в легких и пневмонию, а тест на наличие коронавируса у человека — отрицательный. Многие люди таким образом сами ставят себе диагноз и потом уже обращаются к врачам, чтобы те назначили нужное лечение.
Мы публиковали список учреждений Новосибирска, где можно пройти это исследование, и цены (предварительно уточняйте по телефону, потому что они периодически меняются).
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Что означают найденные антитела в крови
Помимо теста ПЦР (он показывает коронавирусную инфекцию в активной стадии) и КТ (показывает изменения в легких и пневмонию), есть ещё один популярный тест — на антитела.
Наличие специфических антител в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе этого контакта антитела, распознающие вирус при повторной встрече с ним.
Первичный иммунный ответ на новые для организма антигены начинается с появления иммуноглобулинов M (IgM). Это происходит примерно через две-три недели после контакта с вирусом в случае бессимптомного течения
Почитайте истории новосибирцев, которые нашли у себя антитела к коронавирусу (для многих это стало неожиданностью, так как они даже не болели).
Иммуноглобулины IgG начинают вырабатываться в организме через
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Что такое сатурация и зачем нужен пульсоксиметр
Сатурация показывает уровень насыщения кислородом крови. За транспортировку кислорода отвечает гемоглобин, который находится в эритроцитах (красных кровяных тельцах). То есть чем выше сатурация, тем больше кислорода находится в крови человека и лучше он доставляется к тканям.
Измерить её можно с помощью специального прибора, который во время пандемии появился у многих жителей страны дома, — пульсоксиметра. Его надевают на палец, и сразу же показывается уровень насыщения крови кислородом.
Нормальные значения сатурации — от
Подробнее про сатурацию читайте тут (вместе с врачами мы разобрались, что это такое).
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Чем лечат коронавирус
Поскольку эта инфекция новая, то методы и схемы лечения часто меняются. Пока изобретались препараты непосредственно от коронавируса, его лечили антибиотиками, препаратами от ВИЧ, противомалярийными лекарствами. К лечению добавлялись препараты, которые используются для профилактики последствий перенесённого заболевания, например от тромбообразования, для защиты печени и так далее.
Для лечения тяжёлых пациентов использовалась плазма крови с антителами к коронавирусу, которую сдавали те, кто уже переболел. Таких доноров было немного, но этот способ считался эффективным. Мы рассказывали про пациентку, которую уже через сутки после переливания крови перевели из реанимации в палату.
Сейчас в аптеках города появились два препарата с одним действующим веществом от
Также мы собрали истории заболевших новосибирцев и посмотрели рецепты, которые им назначили врачи. У всех лечение разное.
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Что делать, если долго держится температура 37
Субфебрильная температура — которая долгое время держится в районе
Она может быть признаком обострения хронических заболеваний разных систем организма: например лор-органов (хронический синусит, тонзиллит); мочевыделительной системы (пиелонефрит, цистит); желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, колит, болезнь Крона); соединительной ткани (ревматоидный артрит). Также это может быть туберкулёз, вирус Эпштейна — Барр, цитомегаловирус, патология щитовидной железы (гипертиреоз).
Температура может повышаться в первом триместре беременности или при стрессе, быть признаком онкогематологического или онкологического заболевания.
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Что означает низкая температура и как её правильно измерять
Сейчас во многих местах людям измеряют температуру с помощью бесконтактных термометров, которые часто показывают
Специалисты говорят, что этот неточный метод позволяет делать быстрый скрининг: если у человека действительно высокая температура (от 38), то такой термометр её покажет и поможет не пропустить болеющего человека. Лучше, когда вам измеряют температуру таким способом в области лба или виска и на расстоянии 3–8 сантиметров. Но золотым стандартом является измерение температуры в подмышечной впадине с помощью ртутного термометра.
Если же человек измеряет температуру правильно и всё равно видит, что она ниже 35 градусов в течение нескольких дней и сопровождается плохим самочувствием, то нужно обратиться к врачу. Гипотермия может быть признаком разных заболеваний — онкологических, при вирусно-бактериальных инфекциях, выраженной интоксикации, инсультах, болезни Паркинсона, гипотиреозе, анемии, рассеянном склерозе, вегетососудистой дистонии, в начальный период заболевания сахарным диабетом.
Подробнее про экстремально низкую температуру читайте тут.
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Для кого особенно опасен коронавирус
Чаще от коронавирусной инфекции умирали пациенты, у которых были и другие серьёзные заболевания, такие как ожирение, ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет. Врачи объясняют, что они и так серьёзные сами по себе, а ковид их провоцирует. Нередко они бывают у мужчин, поэтому в Новосибирске чаще умирали мужчины, чем женщины.
В последние дни наблюдается странная статистика: от коронавируса умирают очень молодые люди.
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Какие последствия коронавируса есть у переболевших
У многих пациентов лечение коронавирусной инфекции занимает очень много времени, но, к сожалению, отрицательный тест на
Он бьет по лёгким, ЖКТ, сосудам, после него повышается тромбообразование. Многие пациенты жалуются на одышку, обострение хронических заболеваний. Часто сохраняются апатия, утрата обоняния и повышенная утомляемость.
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Как мутирует коронавирус
В каждой стране коронавирус паспортизируют и собирают его образцы. В России этим занимается новосибирский «Вектор» — в месяц добавляется не менее 150 образцов. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ковид мутирует медленно, значимых изменений нет.
В интервью НГС руководитель одного из новосибирских ковидных госпиталей рассказывала, что на практике они видят мутацию вируса: каждый раз он преподносит сюрпризы и поражает новые системы организма.