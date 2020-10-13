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Ликбез про коронавирус. Как отличить от ОРВИ, можно ли сделать тест самому и что такое сатурация

12 полезных карточек, которые пригодятся этой непростой осенью

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Выявить наличие коронавирусной инфекции можно с помощью мазков из носо- и ротоглотки

Выявить наличие коронавирусной инфекции можно с помощью мазков из носо- и ротоглотки

Пандемия коронавируса в Новосибирской области — в самом разгаре. Ежедневно сотни людей проходят обследования, сдают анализы, получают положительный диагноз и сталкиваются с проблемами при лечении.

Мы собрали в одном месте все полезные тексты о коронавирусе — про симптомы, диагностику, лечение и последствия этой болезни. Сохраняйте в закладки на всякий случай, а ещё лучше — берегите себя и не болейте.

1

Как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа

Изначально к симптомам коронавирусной инфекции относили в первую очередь першение в горле и высокую температуру, но при этом заболевании может быть всё что угодно, например кашель, одышка, диарея, ломота и так далее. И что самое важное — симптомы могут вообще отсутствовать. Сейчас, в сезон ОРВИ и гриппа, очень тяжело отличить их симптомы от коронавируса. Врачи подтверждают, что сделать это крайне сложно, и самый действенный способ — это, конечно, тестирование в лаборатории.

Из важного и необычного: при COVID-19 могут полностью пропасть обоняние и вкус (но необязательно, у многих больных нет этих симптомов), а вот обильные выделения из носа бывают редко. Кроме того, для коронавируса больше характерен сухой кашель, а для ОРВИ — с жужжанием и свистом.

Подробнее о симптомах и отличиях ковида от ОРВИ читайте тут.

2

Можно ли уже поставить прививку от коронавируса? Не хочу заболеть

Вакцина от коронавируса — «Гам-КОВИД-Вак», разработанная в институте Гамалеи, уже используется в нашем регионе, но пока её ставят только сотрудникам инфекционных госпиталей и врачам. Как это происходит — смотрите в этом фоторепортаже. Кстати, интересно, что министр здравоохранения пока не поставил себе эту прививку.

Всего до конца года в Новосибирскую область поступит чуть больше двух тысяч доз вакцины (хотя изначально обещали 10 тысяч). Первые 42 дозы моментально разлетелись среди медиков.

Другие организации России и мира продолжают разрабатывать свои вакцины от коронавирусной инфекции, в том числе этим занимается новосибирский «Вектор». Недавно завершились клинические испытания.

10 фактов о вакцине, которую испытывал «Вектор», вы можете прочитать здесь.

Первые партии вакцины от коронавируса уже начали ставить врачам

Первые партии вакцины от коронавируса уже начали ставить врачам

Если от ковида вакцины ещё только разрабатываются и внедряются, то от гриппа их уже существует очень большое количество. Грипп тоже приводит к осложнениям и смерти, особенно он опасен для людей из группы риска.

Сейчас есть трёхвалентные вакцины от гриппа (три штамма гриппа в одной прививке) и четырёхвалентные (четыре штамма). Они бывают бесплатными и платными. Подробнее о них почитайте здесь.

3

Можно ли сделать тест на COVID-19 самому? Например, для перестраховки

Сейчас тест на коронавирус (мазок из носо- и ротоглотки, который анализируется потом с помощью ПЦР-метода) можно сдать во многих местах платно. Стоимость — около двух тысяч рублей. Процедура очень популярная, потому что дождаться бесплатного мазка из поликлиники — сложная задача. Его даже не берут у людей с характерными для коронавируса симптомами (например отсутствие обоняния). Почитайте истории трех новосибирцев, которые оказались в подобной ситуации.

Также уже появились тест-системы, пригодные для домашнего использования, только для начала нужно как следует разобраться в инструкции, взять у себя мазок самому и отвезти материал в лабораторию или воспользоваться услугами курьера, если такая опция предусмотрена в городе. Сотрудник НГС попробовал сделать тест в домашних условиях — смотрите, что из этого вышло и какой результат он получил.

4

Где сделать КТ органов грудной клетки

Компьютерная томография органов грудной клетки помогает увидеть изменения в лёгких, вызванные коронавирусом. Этот метод более точный, чем флюорография.

Бывают случаи, когда КТ показывает изменения в легких и пневмонию, а тест на наличие коронавируса у человека — отрицательный. Многие люди таким образом сами ставят себе диагноз и потом уже обращаются к врачам, чтобы те назначили нужное лечение.

Мы публиковали список учреждений Новосибирска, где можно пройти это исследование, и цены (предварительно уточняйте по телефону, потому что они периодически меняются).

5

Что означают найденные антитела в крови

Помимо теста ПЦР (он показывает коронавирусную инфекцию в активной стадии) и КТ (показывает изменения в легких и пневмонию), есть ещё один популярный тест — на антитела.

Наличие специфических антител в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе этого контакта антитела, распознающие вирус при повторной встрече с ним.

Первичный иммунный ответ на новые для организма антигены начинается с появления иммуноглобулинов M (IgM). Это происходит примерно через две-три недели после контакта с вирусом в случае бессимптомного течения COVID-19, а исчезают они примерно к 14–16-й неделе с момента контакта.

Почитайте истории новосибирцев, которые нашли у себя антитела к коронавирусу (для многих это стало неожиданностью, так как они даже не болели).

Сначала формируются антитела класса M, потом — G

Сначала формируются антитела класса M, потом — G

Иммуноглобулины IgG начинают вырабатываться в организме через 21–28 дней после контакта с вирусом, их уровень увеличивается медленно, но долгое время может оставаться высоким. Сам факт наличия антител класса G не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2, но вероятность его в десятки раз ниже, чем у людей, у которых данные антитела не определяются.

6

Что такое сатурация и зачем нужен пульсоксиметр

Сатурация показывает уровень насыщения кислородом крови. За транспортировку кислорода отвечает гемоглобин, который находится в эритроцитах (красных кровяных тельцах). То есть чем выше сатурация, тем больше кислорода находится в крови человека и лучше он доставляется к тканям.

Измерить её можно с помощью специального прибора, который во время пандемии появился у многих жителей страны дома, — пульсоксиметра. Его надевают на палец, и сразу же показывается уровень насыщения крови кислородом.

Нормальные значения сатурации — от 94–96%, может доходить до 99–100%. При коронавирусной инфекции она падает: если в лёгких нарушен газообмен, то в кровь поступает недостаточное количество кислорода.

Подробнее про сатурацию читайте тут (вместе с врачами мы разобрались, что это такое).

7

Чем лечат коронавирус

Поскольку эта инфекция новая, то методы и схемы лечения часто меняются. Пока изобретались препараты непосредственно от коронавируса, его лечили антибиотиками, препаратами от ВИЧ, противомалярийными лекарствами. К лечению добавлялись препараты, которые используются для профилактики последствий перенесённого заболевания, например от тромбообразования, для защиты печени и так далее.

С самого начала пандемии люди скупали в аптеках противовирусные и противомалярийные препараты

С самого начала пандемии люди скупали в аптеках противовирусные и противомалярийные препараты

Для лечения тяжёлых пациентов использовалась плазма крови с антителами к коронавирусу, которую сдавали те, кто уже переболел. Таких доноров было немного, но этот способ считался эффективным. Мы рассказывали про пациентку, которую уже через сутки после переливания крови перевели из реанимации в палату.

Сейчас в аптеках города появились два препарата с одним действующим веществом от COVID-19, они стоят порядка 12 тысяч, и применять их нужно только по назначению врача, как и все другие лекарства, потому что у них много побочных эффектов, и нужно знать, как они действуют на другие заболевания человека.

Также мы собрали истории заболевших новосибирцев и посмотрели рецепты, которые им назначили врачи. У всех лечение разное.

8

Что делать, если долго держится температура 37

Субфебрильная температура — которая долгое время держится в районе 37–38 градусов — может быть при коронавирусной инфекции или являться её последствием и держаться в течение месяца после выздоровления. Такая же ситуация может сохраняться и после перенесённого ОРВИ. Но, кроме этого, такой симптом говорит и о других заболеваниях, на которые следует обратить внимание и проконсультироваться с врачом.

Она может быть признаком обострения хронических заболеваний разных систем организма: например лор-органов (хронический синусит, тонзиллит); мочевыделительной системы (пиелонефрит, цистит); желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, колит, болезнь Крона); соединительной ткани (ревматоидный артрит). Также это может быть туберкулёз, вирус Эпштейна — Барр, цитомегаловирус, патология щитовидной железы (гипертиреоз).

Температура может повышаться в первом триместре беременности или при стрессе, быть признаком онкогематологического или онкологического заболевания.

9

Что означает низкая температура и как её правильно измерять

Сейчас во многих местах людям измеряют температуру с помощью бесконтактных термометров, которые часто показывают 34–35 градусов.

Специалисты говорят, что этот неточный метод позволяет делать быстрый скрининг: если у человека действительно высокая температура (от 38), то такой термометр её покажет и поможет не пропустить болеющего человека. Лучше, когда вам измеряют температуру таким способом в области лба или виска и на расстоянии 3–8 сантиметров. Но золотым стандартом является измерение температуры в подмышечной впадине с помощью ртутного термометра.

Если же человек измеряет температуру правильно и всё равно видит, что она ниже 35 градусов в течение нескольких дней и сопровождается плохим самочувствием, то нужно обратиться к врачу. Гипотермия может быть признаком разных заболеваний — онкологических, при вирусно-бактериальных инфекциях, выраженной интоксикации, инсультах, болезни Паркинсона, гипотиреозе, анемии, рассеянном склерозе, вегетососудистой дистонии, в начальный период заболевания сахарным диабетом.

Подробнее про экстремально низкую температуру читайте тут.

10

Для кого особенно опасен коронавирус

Чаще от коронавирусной инфекции умирали пациенты, у которых были и другие серьёзные заболевания, такие как ожирение, ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет. Врачи объясняют, что они и так серьёзные сами по себе, а ковид их провоцирует. Нередко они бывают у мужчин, поэтому в Новосибирске чаще умирали мужчины, чем женщины.

В последние дни наблюдается странная статистика: от коронавируса умирают очень молодые люди. 12 октября стало известно о смерти 25-летней девушки (она стала самой молодой жертвой коронавируса в Новосибирской области), а 13 октября оперштаб отчитался о смерти 31-летнего мужчины.

11

Какие последствия коронавируса есть у переболевших

У многих пациентов лечение коронавирусной инфекции занимает очень много времени, но, к сожалению, отрицательный тест на COVID-19 или даже несколько подряд не говорят о том, что со здоровьем всё стало хорошо. Коронавирус поражает многие органы и системы организма и часто не проходит бесследно.

Он бьет по лёгким, ЖКТ, сосудам, после него повышается тромбообразование. Многие пациенты жалуются на одышку, обострение хронических заболеваний. Часто сохраняются апатия, утрата обоняния и повышенная утомляемость.

12

Как мутирует коронавирус

В каждой стране коронавирус паспортизируют и собирают его образцы. В России этим занимается новосибирский «Вектор» — в месяц добавляется не менее 150 образцов. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ковид мутирует медленно, значимых изменений нет.

Паспортизирует образцы коронавируса в России новосибирский&nbsp;«Вектор»

Паспортизирует образцы коронавируса в России новосибирский «Вектор»

В интервью НГС руководитель одного из новосибирских ковидных госпиталей рассказывала, что на практике они видят мутацию вируса: каждый раз он преподносит сюрпризы и поражает новые системы организма.

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