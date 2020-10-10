Врачи рассказали о тревожных симптомах COVID-19. Набор этих признаков указывает на наличие вируса

С наступлением осени заболеваемость коронавирусной инфекцией в Новосибирской области снова стала расти. Аналогичная ситуация в других регионах страны. В Минздраве это связывают с формированием новых учебных и рабочих коллективов, а также завершением сезона отпусков — в это время респираторные вирусные инфекции всегда активней распространяются. Параллельно с ростом заболеваемости
— Для гриппа характерна очень высокая температура —
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Его коллега Варвара Веретюк отмечает, что временная утрата обоняния проявляется лишь в трети случаев. При этом она обращает внимание, что для коронавирусной инфекции не очень характерны обильные выделения из носа, хотя заложенность присутствует.
Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины, стаж работы — 14 лет.
Веретюк говорит, что также для коронавируса не характерен кашель с жужжанием и свистами, который чаще бывает при ОРВИ.
— Можно выделить те симптомы, которые помогут заподозрить именно
Андрей Поздняков — кандидат медицинских наук, инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь».
Терапевт Иван Скороходов называет еще один тревожный симптом: долго не проходящая температура. По его словам, большинство вирусных инфекций долго не держит температуру —
— Тут всё зависит от того, на каком уровне произошло поражение дыхательных путей. Если на уровне гортани — кашель будет грубый, лающий, будет боль в горле. Если это трахея — кашель будет с дискомфортом за грудиной, скудная мокрота, люди говорят, что болит в груди. Есть бронхитный кашель — с обильной мокротой, с хрипами при дыхании. Но кто вызвал эти ларингит, трахеит, бронхит: грипп или ковид? Сказать сложно. Поэтому только набор признаков может указывать на наличие вируса, а если уж мы хотим получить четкий ответ — надо сдавать ПЦР, — объясняет доктор.
В любом случае останавливаться на самодиагностике не стоит. Даже если вам кажется, что вы точно знаете, что с вами, при любом недомогании обращайтесь к врачу. Доктор назначит дополнительные исследования: при подозрении на коронавирус это ПЦР-тесты, они могут быть дополнены исследованием крови на ранние антитела и компьютерной томографией легких. И уже после этого вам смогут подобрать оптимальное лечение.
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