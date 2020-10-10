Врачи рассказали о тревожных симптомах COVID-19. Набор этих признаков указывает на наличие вируса

— Для гриппа характерна очень высокая температура — 39–40 градусо в — и кашель с дискомфортом за грудиной. Есть риновирусы — льется из носа, пониженная температура, чихает человек. Есть аденовирусы — клиника ангины, боли в горле, отекание лимфоузлов. Для коронавирусов в принципе характеристика идет в виде температуры в коридоре 37–38, кашель, першение в горле и явление катарального синусита (заложенность носа. — Прим. ред.) со снижением обоняния. Это характерно для всех вирусных инфекций, но коронавирусы почаще это, видимо, выдают, — говорит терапевт Иван Скороходов.



Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.



Его коллега Варвара Веретюк отмечает, что временная утрата обоняния проявляется лишь в трети случаев. При этом она обращает внимание, что для коронавирусной инфекции не очень характерны обильные выделения из носа, хотя заложенность присутствует.

Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины, стаж работы — 14 лет.

