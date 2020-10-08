Что такое сатурация и зачем ее измерять: объясняет врач

1
Что такое пульсоксиметр и как он работает?
Это прибор для измерения сатурации крови. Процедура эта абсолютно неинвазивная, то есть не требуется каких-либо проколов. Прибор надевается на палец, специальный инфракрасный светодиод пропускает свет через кровь и мягкие ткани, что и позволяет определить сатурацию. Как выглядит пульсоксиметр, можно посмотреть на фото выше.
2
А сатурация — это что?
Сатурация показывает уровень насыщения кислородом крови. За транспорт кислорода отвечает гемоглобин, который находится в эритроцитах (красных кровяных тельцах). То есть чем выше сатурация — тем больше кислорода находится в крови человека, тем лучше он доставляется к тканям.
3
Почему ее измеряют при COVID-19?
Если в легких нарушен газообмен, что наблюдается при коронавирусной инфекции, то в кровь поступает недостаточно кислорода. А он требуется всем тканям организма для нормального функционирования. Но сатурация — лишь один из показателей, который учитывают врачи. Чтобы принять решение о проведении КТ-исследования, пациента оценивают по шкале NEWS.
— Оценивается состояние по большому количеству параметров: частота дыхательных движений, сердечных сокращений, сатурация крови и еще несколько. То есть пульсоксиметрия, оценка уровня сатурации крови, является одним из пунктов, начисляющих баллы, по сумме которых принимается решение о проведении КТ-исследования и дальнейшей госпитализации, — объясняет Рустам Мердалимов.
4
И какая сатурация должна быть в норме?
Нормальные значения сатурации — от 94–96%, может доходить до 99–100%. Состояние сатурации крови ниже (когда в ней недостаточно кислорода) называется гипоксией.
5
А если меньше?
Происходит нарушение метаболизма во всех органах и тканях, начинаются анаэробные процессы в клетках с выделением большого количества вредных веществ, что нарушает функционирование организма на клеточном уровне.
— Появляются симптомы общего недомогания: слабость, сонливость. Если не принять меры, далее появляются головокружение, звон в ушах, нарушение сознания вплоть до комы различных степеней. Скорость развития, если говорить о коронавирусной инфекции, зависит от степени поражения легких. Как правило, это занимает несколько дней, — говорит Мердалимов.
6
Пульсоксиметр может врать?
Погрешность может возникать из-за состояния самого пациента. Например, при низком артериальном давлении, когда происходит централизация кровообращения (кровью омываются основные органы — сердце, легкие, головной мозг) и нарушается периферическое кровоснабжение, то есть кровь не достигает [в нужном количестве] пальцев рук, ног, где обычно измеряется сатурация.
— Он в любом случае не покажет больше [реальных показателей], но может показать меньше, потому что наблюдается застой крови, то есть не так там всё будет хорошо кровоснабжаться. Или не покажет ничего, потому что пульсовая волна не доходит до периферии. То есть при резком снижении давления такое может быть, при отказе всех органов и систем, — говорит доктор.
7
Измерить сатурацию можно только в больнице?
Нет, пульсоксиметр можно купить домой и использовать самостоятельно, как градусник или тонометр. Аппараты продаются в магазинах медицинской техники и аптеках, а сейчас — и во многих магазинах электроники. Стоимость может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.