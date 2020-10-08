Что такое сатурация и зачем ее измерять: объясняет врач

Если в легких нарушен газообмен, что наблюдается при коронавирусной инфекции, то в кровь поступает недостаточно кислорода. А он требуется всем тканям организма для нормального функционирования. Но сатурация — лишь один из показателей, который учитывают врачи. Чтобы принять решение о проведении КТ-исследования, пациента оценивают по шкале NEWS.



— Оценивается состояние по большому количеству параметров: частота дыхательных движений, сердечных сокращений, сатурация крови и еще несколько. То есть пульсоксиметрия, оценка уровня сатурации крови, является одним из пунктов, начисляющих баллы, по сумме которых принимается решение о проведении КТ-исследования и дальнейшей госпитализации, — объясняет Рустам Мердалимов.

