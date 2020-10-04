Где можно бесплатно поставить прививку от гриппа и какие есть противопоказания: 9 полезных карточек

1
Обязательно ли вакцинироваться против гриппа?
Сперва необходимо разграничить между собой грипп и ОРВИ. Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) — это собирательное название для болезней, вызываемых группой вирусов (риновирус, аденовирус). ОРВИ мы болеем постоянно — болезнь проявляется чаще всего в виде незначительного подъема температуры, кашля и насморка.
Грипп относится к тяжёлому заболеванию, которое может привести к летальному исходу. Поэтому против него была придумана вакцина. Так, при гриппе острые симптомы, такие как лихорадка (повышение температуры до 39 градусов и выше), ломота в теле, головные боли и сухой кашель, проявляются уже в самом начале заболевания. При тяжёлых формах гриппа развивается сосудистый коллапс, отёк мозга, геморрагический синдром, присоединяются вторичные бактериальные осложнения, такие как пневмония или сепсис (заражение крови).
Сейчас особенно важно привиться от гриппа, потому что можно легко заболеть одновременно коронавирусом и гриппом. Поэтому стоит позаботиться о защите своего организма в это непростое время. Но нужно понимать, что вакцинация против гриппа не исключает того, что вы можете заболеть ОРВИ.
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Кому рекомендовано прививаться от гриппа?
В первую очередь, пожилым людям, а также людям с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, заболевания почек, цирроз печени и ВИЧ-инфекция). Также привиться рекомендуют детям старше шести лет, школьникам, студентам, отдельным категориям профессий (врачи, учителя, соцработники), людям, часто болеющим ОРВИ.
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Когда нужно ставить прививку от гриппа?
Лучше сейчас, чтобы успел сформироваться иммунный ответ. Потому что активная циркуляция вируса начинается во второй половине октября и ноябре.
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Кто может поставить прививку бесплатно?
Каждый человек, имеющий полис ОМС, может бесплатно получить вакцину от гриппа в поликлинике по месту жительства. Следует обратиться в регистратуру поликлиники и узнать, в каком кабинете проводится вакцинация. Как правило, для получения прививки не нужно записываться к терапевту — работает отдельный прививочный кабинет.
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Вакцин много. Какую выбрать?
Вакцины различаются по количеству штаммов (видов) гриппа: бывают трехвалентными (три штамма гриппа в одной прививке) и четырехвалентными (четыре штамма). В этом сезоне доступны вакцины отечественного производства «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс», «Ультрикс-квадри».
В связи с пандемией коронавируса, зарубежные противогриппозные вакцины на российский рынок в этом году попадут поздно — примерно в начале ноября. Как правило, иностранные вакцины («Ваксигрипп», «Инфлювак») содержат в себе большую концентрацию антигенов, соответственно, и антител выработается больше.
В сезоне 2020–2021 рекомендовано привиться любой доступной вакциной. Если есть возможность приобрести «Ваксигрипп» — отлично. Если нет, то ищите в поликлинике отечественную вакцину «Флю-М». Она содержит в себе по 15 мкг каждого антигена. В другой отечественной вакцине — «Совигриппе», например, концентрация антигена всего по 5 мкг (а это мало!).
Самый идеальный и доступный вариант на сегодня — российская вакцина «Ультрикс-квадри». Она соответствует всем рекомендациям ВОЗ и содержит в себе четыре штамма гриппа в дозировке 15 мкг. Получить такую вакцину можно только платно (примерная стоимость 1300 руб.). Во всех поликлиниках точно есть вакцина «Совигрипп». Поэтому, если альтернативных вариантов нет, прививайтесь ею.
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Сколько стоит иммунизация против гриппа в платных центрах?
В платных медицинских центрах вы можете выбрать вакцину самостоятельно. Ниже представлена ориентировочная цена:
- вакцина «Совигрипп» (Россия) 550 рублей;
- вакцина «Ультрикс Квадри» (Россия) 1300 рублей;
- вакцина «Ультрикс» (Россия) 1000 рублей;
- вакцина «Флю-М» (Россия) 1000 рублей;
- вакцина «Ваксигрипп» (Франция) 1000 рублей;
- вакцина «Инфлювак» (Нидерланды) 850 рублей.
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Как необходимо подготовиться к прививке?
Специальная подготовка не нужна. Приходите в поликлинику, изъявляете желание привиться, вас осматривает врач, и, если противопоказаний не найдено — вас прививают.
Если у вас есть серьезные хронические заболевания (ВИЧ-инфекция или была трансплантация печени) — обязательно сообщите об этом врачу!
Внимание! Введение вакцины от гриппа не делает вас заразным для окружающих, не может вызвать само заболевание, не может «понизить» ваш иммунитет, вызвать аутизм и рак.
Болезненность в месте укола часто бывает следствием нарушений при введении препарата, что не смертельно, но неприятно.
Поствакцинальные реакции могут развиться на 1–3 сутки после введения вакцины. Чаще всего это однократное повышение температуры, слабость, общее недомогание. Симптомы проходят в течение 1–2 дней и НЕ являются осложнением от прививки. Скорее, наоборот — легкое повышение температуры показывает, что иммунитет активно вырабатывает защиту против вирусов гриппа.
8
А есть противопоказания?
Да, но их не так много.
- прежде всего, вакцина противопоказана людям с аллергией на куриный белок — он используется при изготовлении вакцин;
- прививка временно противопоказана людям на стадии обострения хронических заболеваний. В периоде ремиссии и стабильного течения заболевания прививаться можно и даже нужно!
- если у вас активная стадия COVID-инфекции или бессимптомное течение болезни, то иммунизация также временно противопоказана. После полного выздоровления прививку можно будет сделать;
- также стоит повременить с иммунизацией во время острых инфекционных заболеваний в лихорадочном состоянии. После выздоровления — можно привиться.
Беременность не является противопоказанием к вакцинации! Не все вакцины можно применять беременным женщинам, но они также находятся в группе риска. Посоветуйтесь со своим врачом — он оценит срок беременности, доступные вакцины и даст правильные рекомендации.
9
Как сочетать прививки от гриппа и коронавируса?
В инструкции к вакцине от коронавируса не указан конкретный интервал между вакцинациями. Да и получить такие данные сейчас невозможно — слишком мало времени прошло. Поэтому лучше сделать перерыв в один месяц — к этому времени уже закончится формирование иммунного ответа на введенные штаммы гриппа.