Где можно бесплатно поставить прививку от гриппа и какие есть противопоказания: 9 полезных карточек

Сперва необходимо разграничить между собой грипп и ОРВИ. Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) — это собирательное название для болезней, вызываемых группой вирусов (риновирус, аденовирус). ОРВИ мы болеем постоянно — болезнь проявляется чаще всего в виде незначительного подъема температуры, кашля и насморка.



Грипп относится к тяжёлому заболеванию, которое может привести к летальному исходу. Поэтому против него была придумана вакцина. Так, при гриппе острые симптомы, такие как лихорадка (повышение температуры до 39 градусов и выше), ломота в теле, головные боли и сухой кашель, проявляются уже в самом начале заболевания. При тяжёлых формах гриппа развивается сосудистый коллапс, отёк мозга, геморрагический синдром, присоединяются вторичные бактериальные осложнения, такие как пневмония или сепсис (заражение крови).



Сейчас особенно важно привиться от гриппа, потому что можно легко заболеть одновременно коронавирусом и гриппом. Поэтому стоит позаботиться о защите своего организма в это непростое время. Но нужно понимать, что вакцинация против гриппа не исключает того, что вы можете заболеть ОРВИ.

