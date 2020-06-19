Шестнадцать. Страница памяти медработников из Новосибирска, умерших от коронавируса

Коронавирусом заразились уже больше 17 тысяч новосибирцев. Из них, по официальным данным, 596 человек умерли. В их числе есть и медработники.
Кто эти люди, кем они работали и как заболели — мы сделали страницу памяти на основе известной нам информации. Приносим соболезнования родным, близким и коллегам погибших.
Список памяти обновлен по данным на 2 ноября 2020 года.
Врач-рентгенолог Неля Щеглова из областной больницы стала первым медработником в Новосибирской области, чью жизнь унес коронавирус. Она заболела ещё в апреле и сразу ушла на больничный. А когда её госпитализировали, то к ней несколько дней не подходили врачи — соседка по палате даже писала жалобу в Минздрав. Подробнее читайте здесь.
Медики говорили родственникам медсестры Натальи Иволги, что у неё не осталось лёгких, а потом отказала и почка. От момента заболевания до смерти прошло две недели. Подробнее историю медсестры мы рассказывали тут.
Патологоанатом инфекционного госпиталя для больных коронавирусом, который был развернут на базе больницы № 25 Илья Жарков, три недели вскрывал тела заражённых. А потом внезапно заболел сам. Его близкие уверены в том, что он заразился на работе.
Про Юрия Крылова известно немного. Коллеги рассказывают: «Юрий Анатольевич работал до последнего, буквально за неделю до смерти он еще дежурил. Всё случилось очень скоропостижно. Он был очень светлым, отзывчивым человеком. Всегда был готов прийти на помощь как пациентам, так и коллегам».
Информация про смерть медсестры Ольги Маночкиной появилась только на днях. Когда и при каких обстоятельствах заболела женщина и когда она умерла, редакции НГС неизвестно. Связаться с родственниками пока не удалось.
Ирина Антюхина почувствовала недомогание в начале июня и почти неделю оставалась дома и никуда не обращалась — родственники утверждают, что так ей наказал главврач больницы, в которой она работала в ковидной бригаде. Когда Ирина попала в больницу, у неё обнаружили двухстороннюю пневмонию, тест на коронавирус сделали не сразу. Из-за сильной одышки она в итоге попала в реанимацию — там у неё дважды останавливалось сердце, и спасти её так и не удалось.
У Андрея Хальзова диагностировали коронавирус. Точной информации о причине смерти не было. Это был брат министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.
Лариса Турханова заболела ещё в мае, а в больницу попала 2 июня. Долгое время она провела в реанимации. Её дочь показала НГС их переписку, в которой медик называла себя живым трупом. Дочь Ларисы Турхановой считает, что если бы маму раньше отправили на больничный, то ситуация была бы другой.
Цезарь Короленко — всемирно известный советский и российский психиатр. Он являлся членом секции транскультуральной психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации ВОЗ, членом Нью-Йоркской академии наук. Почти две недели Короленко боролся с коронавирусом.
Алефтина Смородникова проработала в медицине 54 года, была анестезиологом-реаниматологом в городской больнице № 4 в Пашино. Ей было 78 лет, но, несмотря на возраст и группу риска, она продолжала трудиться. Её сын тоже врач — работает анестезиологом-реаниматологом в горбольнице № 1.
63-летняя Людмила Ярова работала в областном клиническом онкодиспансере. О смерти стало известно в конце июля. Её коллега рассказала, что Людмила заразилась на работе от пациента и лежала в больнице на ОбьГЭСе, ей было тяжело.
48-летняя Нелля Попова работала в городской клинической больнице № 2. Главный врач ГКБ Любовь Шпагина подтвердила НГС информацию о смерти медсестры, но от коронавируса или нет — ещё, по её словам, неизвестно.
58-летняя медсестра поликлиники № 16 Нина Затонских заболела в начале мая, думала, что это обычная простуда, но через несколько дней температура снова повысилась. Её госпитализировали в больницу, она мучалась из-за проблем с дыханием. Подтвердилась коронавирусная инфекция, которой медсестра заразилась на работе. Её сын рассказал, как протекало заболевание.
68-летняя Наталья Ярохно раньше была главным кардиологом Новосибирской области, в последнее время она курировала кардиологию в 34-й больнице.
58-лентий главврач туберкулезной больницы Михаил Евсин работал в здравоохранении 37 лет. О его смерти сообщил региональный Минздрав, но причины не уточнялись.
49-летняя медсестра ковидного госпиталя Елена Владина заболела коронавирусом после того, как отработала около пяти смен в красной зоне. Об этом журналисту НГС рассказал её сын. Болезнь протекала тяжело и долго.
Ещё есть диспетчер скорой помощи Ирина Огнева: по одним данным, она умерла от коронавируса, по официальной информации — от хронического заболевания.
Дополнение: родственники Ирины Огневой рассказали, что в свидетельстве о смерти указаны следующие причины — отёк лёгких, другая вирусная пневмония. То есть коронавирус не указан, при этом, Ирина говорила родным, что лечили её «как коронавирусную». Она умерла 19 мая.
Если вы знаете информацию о других новосибирских медиках, умерших от коронавируса, свяжитесь с медицинским обозревателем НГС Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Можно анонимно.