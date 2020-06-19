Шестнадцать. Страница памяти медработников из Новосибирска, умерших от коронавируса

Коронавирусом заразились уже больше 17 тысяч новосибирцев. Из них, по официальным данным, 596 человек умерли. В их числе есть и медработники.

Кто эти люди, кем они работали и как заболели — мы сделали страницу памяти на основе известной нам информации. Приносим соболезнования родным, близким и коллегам погибших.

Список памяти обновлен по данным на 2 ноября 2020 года.