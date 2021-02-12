«От госпитализации отказался и умер дома»: в Новосибирске скончался терапевт поликлиники № 2

В Новосибирске умер терапевт
Новосибирский врач Евгений Кононов скончался в конце января из-за отека легких. Информацию о смерти терапевта редакции НГС подтвердили коллеги и руководство
— Он умер от ковидной пневмонии 28 января, ему было
Главный врач городской клинической
— Есть патологоанатомическое вскрытие, в котором указано, что он умер от бронхолегочной болезни: у него был ХОБЛ, он умер от отека легких. Сейчас люди думают, что если какое-то легочное заболевание, то обязательно ковид. Даже в сопутствующих причинах он не был указан. Он работал терапевтом в нашей поликлинике в отделении профилактики, которое отвечает за диспансеризацию, профосмотры.
Редакция приносит соболезнования родным и близким Евгения Кононова.
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