«От госпитализации отказался и умер дома»: в Новосибирске скончался терапевт поликлиники № 2

Главный врач городской клинической поликлиники № 2 Игорь Сабуров подтвердил, что Евгений Кононов умер, только, по его словам, не от коронавирусной инфекции:

— Есть патологоанатомическое вскрытие, в котором указано, что он умер от бронхолегочной болезни: у него был ХОБЛ, он умер от отека легких. Сейчас люди думают, что если какое-то легочное заболевание, то обязательно ковид. Даже в сопутствующих причинах он не был указан. Он работал терапевтом в нашей поликлинике в отделении профилактики, которое отвечает за диспансеризацию, профосмотры.

Редакция приносит соболезнования родным и близким Евгения Кононова.

