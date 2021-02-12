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«От госпитализации отказался и умер дома»: в Новосибирске скончался терапевт поликлиники № 2

В причинах смерти 58-летнего Евгения Кононова указан отек легких

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Евгений Кононов работал в отделении профилактики и отвечал за диспансеризацию с профосмотрами

Евгений Кононов работал в отделении профилактики и отвечал за диспансеризацию с профосмотрами

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В Новосибирске умер терапевт поликлиники № 2

Новосибирский врач Евгений Кононов скончался в конце января из-за отека легких. Информацию о смерти терапевта редакции НГС подтвердили коллеги и руководство поликлиники № 2.

— Он умер от ковидной пневмонии 28 января, ему было 58 лет. Это мой хороший товарищ, сокурсник: мы дружили 35 лет, — рассказала Ирина Засова, однокурсница Евгения Кононова, которая сама работает участковым терапевтом. — Евгений работал врачом отделения профилактики, но некоторое время сидел на приеме. Болел чуть больше двух недель, от госпитализации отказался и умер дома. Проработал около 30 лет. Женя был очень хорошим другом и врачом. Нам его очень не хватает.

Главный врач городской клинической поликлиники № 2 Игорь Сабуров подтвердил, что Евгений Кононов умер, только, по его словам, не от коронавирусной инфекции:

— Есть патологоанатомическое вскрытие, в котором указано, что он умер от бронхолегочной болезни: у него был ХОБЛ, он умер от отека легких. Сейчас люди думают, что если какое-то легочное заболевание, то обязательно ковид. Даже в сопутствующих причинах он не был указан. Он работал терапевтом в нашей поликлинике в отделении профилактики, которое отвечает за диспансеризацию, профосмотры.

Редакция приносит соболезнования родным и близким Евгения Кононова.

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Ранее мы писали о том, что в Новосибирске от ковида умерла врач больницы при МВД.

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врачполиклиника № 2коронавирус в Новосибирске
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