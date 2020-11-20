Скончался врач новосибирской больницы РЖД — коллеги говорят, что у него был ковид

В Новосибирске умер врач больницы «РЖД-Медицина»
В Новосибирске скончался врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Георгий Ким, он работал в больнице «РЖД-Медицина». Как сообщил его коллега, пожелавший сохранить анонимность, у мужчины был коронавирус.
— Лечился от COVID в инфекционной больнице
Смерть 53-летнего врача наступила 7 ноября, похороны прошли через четыре дня.
— К сожалению, даже на официальном сайте больнице о нем не было некролога, это удивило. Думаю, он достоин быть включенным в «Список памяти медиков, погибших от коронавируса», — отметил коллега Георгия Кима.
В железнодорожной клинической больнице корреспонденту НГС подтвердили, что врач Георгий Ким действительно скончался 7 ноября.
— Главный врач ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Новосибирск» Е. Г. Юшков и коллектив клиники выражают искренние соболезнования родным и близким Георгия Владимировича, — ответили на запрос НГС.
Вопрос о том, сколько врачей и медработников клиники скончались от ковида, руководство учреждения проигнорировало, сославшись на неразглашение врачебной тайны.
В настоящее время информация о Георгии Киме со страницы сотрудников учреждения уже удалена, но на сайте больницы не сообщается о его смерти.
Редакция приносит соболезнования родным и близким Георгия Владимировича.
Добавим, это не первая смерть от ковида среди сотрудников этой больницы. В конце июня стало известно о том, что скончался врач-хирург Дорожной клинической больницы, брат министра здравоохранения НСО Андрей Хальзов. По данным источника издания, у него был диагностирован коронавирус.