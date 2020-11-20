Скончался врач новосибирской больницы РЖД — коллеги говорят, что у него был ковид

В Новосибирске скончался врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Георгий Ким, он работал в больнице «РЖД-Медицина». Как сообщил его коллега, пожелавший сохранить анонимность, у мужчины был коронавирус.



— Лечился от COVID в инфекционной больнице № 1 на улице Семьи Шамшиных около месяца, заболел в начале октября. Болезнь очень быстро прогрессировала, быстрое ухудшение. Георгий Владимирович был хорошим специалистом: кандидат медицинских наук, несколько патентов, долгая практика и заведование кабинетом рентген-хирургии, — добавил он.

