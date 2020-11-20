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Скончался врач новосибирской больницы РЖД — коллеги говорят, что у него был ковид

На момент смерти мужчине было 53 года

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Георгий Ким лечился в инфекционной больнице <nobr class="_">№ 1</nobr>

Георгий Ким лечился в инфекционной больнице № 1

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В Новосибирске умер врач больницы «РЖД-Медицина»

В Новосибирске скончался врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Георгий Ким, он работал в больнице «РЖД-Медицина». Как сообщил его коллега, пожелавший сохранить анонимность, у мужчины был коронавирус.

— Лечился от COVID в инфекционной больнице № 1 на улице Семьи Шамшиных около месяца, заболел в начале октября. Болезнь очень быстро прогрессировала, быстрое ухудшение. Георгий Владимирович был хорошим специалистом: кандидат медицинских наук, несколько патентов, долгая практика и заведование кабинетом рентген-хирургии, — добавил он.

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Смерть 53-летнего врача наступила 7 ноября, похороны прошли через четыре дня.

— К сожалению, даже на официальном сайте больнице о нем не было некролога, это удивило. Думаю, он достоин быть включенным в «Список памяти медиков, погибших от коронавируса», — отметил коллега Георгия Кима.

В железнодорожной клинической больнице корреспонденту НГС подтвердили, что врач Георгий Ким действительно скончался 7 ноября.

— Главный врач ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Новосибирск» Е. Г. Юшков и коллектив клиники выражают искренние соболезнования родным и близким Георгия Владимировича, — ответили на запрос НГС.

Вопрос о том, сколько врачей и медработников клиники скончались от ковида, руководство учреждения проигнорировало, сославшись на неразглашение врачебной тайны.

В настоящее время информация о Георгии Киме со страницы сотрудников учреждения уже удалена, но на сайте больницы не сообщается о его смерти.

Редакция приносит соболезнования родным и близким Георгия Владимировича.

Добавим, это не первая смерть от ковида среди сотрудников этой больницы. В конце июня стало известно о том, что скончался врач-хирург Дорожной клинической больницы, брат министра здравоохранения НСО Андрей Хальзов. По данным источника издания, у него был диагностирован коронавирус.

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