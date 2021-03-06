В Новосибирске скончался директор международного томографического центра — он болел ковидом

В Новосибирске умер директор международного томографического центра
5 марта в Новосибирске скончался Константин Иванов, доктор физико-математических наук, директор Международного томографического центра СО РАН. Он болел коронавирусом.
О смерти ученого и его заболевании сообщил читатель НГС. Информацию подтвердил коллега Константина Иванова, заместитель директора по прикладным и финансовым вопросам Дмитрий Сагдеев.
— В больнице лежал, примерно две недели, — рассказал Дмитрий Сагдеев.
По данным сайта СО РАН, в 2015 году Константину Иванову присвоили звание профессора Российской Академии наук. В 2018 году его избрали на должность директора томографического центра 4 апреля 2018 года.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким ученого.
В конце декабря в Новосибирске скончался ученый-геолог, бывший председатель СО РАН Николай Добрецов. Ему было 84 года.