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В Новосибирске скончался директор международного томографического центра — он болел ковидом

Константин Иванов провел в больнице две недели

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Константин Иванов занимал должность директора с 2018 года

Константин Иванов занимал должность директора с 2018 года

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В Новосибирске умер директор международного томографического центра

5 марта в Новосибирске скончался Константин Иванов, доктор физико-математических наук, директор Международного томографического центра СО РАН. Он болел коронавирусом.

О смерти ученого и его заболевании сообщил читатель НГС. Информацию подтвердил коллега Константина Иванова, заместитель директора по прикладным и финансовым вопросам Дмитрий Сагдеев.

— В больнице лежал, примерно две недели, — рассказал Дмитрий Сагдеев.

По данным сайта СО РАН, в 2015 году Константину Иванову присвоили звание профессора Российской Академии наук. В 2018 году его избрали на должность директора томографического центра 4 апреля 2018 года.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким ученого.

В конце декабря в Новосибирске скончался ученый-геолог, бывший председатель СО РАН Николай Добрецов. Ему было 84 года.

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