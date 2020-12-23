В Новосибирске скончался ученый-геолог и бывший председатель СО РАН

Сегодня, 23 декабря, скончался бывший председатель СО РАН, 84-летний Николай Добрецов.

Как сообщил корреспонденту НГС советник председателя СО РАН по информационной политике Андрей Соболевский, академик скончался минувшей ночью.



— Прощание состоится в Доме ученых 26 декабря, — добавил он.



Информация о смерти Николая Добрецова уже появилась на сайте СО РАН. Также о Николае Добрецове пишет в фейсбуке его бывший коллега Дмитрий Верховод.



— Сегодня умер дорогой мне человек — Николай Леонтьевич Добрецов, академик, председатель Сибирского отделения РАН с 1997-го по 2008 годы. Замечательный человек, человечище! Мне посчастливилось работать под его руководством в 2005–2008 годах, после мы просто дружили. Меня увлекли его планы, поразила широта кругозора, захотелось стать частью его команды. В дальнейшем я не уставал поражаться масштабом личности, энциклопедическими знаниями, глубокой порядочностью, — пишет Дмитрий Верховод.