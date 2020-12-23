В Новосибирске скончался ученый-геолог и бывший председатель СО РАН

В Новосибирске скончался бывший председатель СО РАН Николай Добрецов
Сегодня, 23 декабря, скончался бывший председатель СО РАН, 84-летний Николай Добрецов.
Как сообщил корреспонденту НГС советник председателя СО РАН по информационной политике Андрей Соболевский, академик скончался минувшей ночью.
— Прощание состоится в Доме ученых 26 декабря, — добавил он.
Информация о смерти Николая Добрецова уже появилась на сайте СО РАН. Также о Николае Добрецове пишет в фейсбуке его бывший коллега Дмитрий Верховод.
— Сегодня умер дорогой мне человек — Николай Леонтьевич Добрецов, академик, председатель Сибирского отделения РАН с 1997-го по 2008 годы. Замечательный человек, человечище! Мне посчастливилось работать под его руководством в 2005–2008 годах, после мы просто дружили. Меня увлекли его планы, поразила широта кругозора, захотелось стать частью его команды. В дальнейшем я не уставал поражаться масштабом личности, энциклопедическими знаниями, глубокой порядочностью, — пишет Дмитрий Верховод.
Николай Добрецов был избран действительным членом (академиком) РАН в 1987 году (членом-корреспондентом он стал в 1984 году). С 1997-го по 2008 годы он был вице-президентом РАН, председателем Сибирского отделения Российской академии наук. Председателем Объединенного ученого совета СО РАН наук о Земле он был с 1989-го по 2017 годы. Николай Добрецов — специалист в области минералогии, геологии, петрологии и тектоники, автор и соавтор более 500 научных трудов, в том числе 22 монографий.
Редакция выражает соболезнования родным и близким Николая Леонтьевича.
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