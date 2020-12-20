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Экс-председатель СО РАН Александр Асеев заразился коронавирусом

С болезнью академик борется больше трех недель

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Академик проведет в больнице еще немало времени

Академик проведет в больнице еще немало времени

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В Новосибирске из-за коронавируса почти месяц в больнице находится бывший председатель СО РАН Александр Асеев.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, рассказал, что академик оказался в медучреждении Кольцово три недели назад в достаточно тяжелом состоянии. Сейчас Александр Асеев уже идет на поправку, но проведет в больнице еще какое-то время.

В Новосибирской области сегодня было зарегистрировано 26 140 случаев COVID-19.

Новосибирским врачам начали ставить вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») от коронавирусной инфекции в октябре — в этом участвуют те, кто сам изъявил желание. Мы поговорили с сотрудниками разных учреждений города о том, какой была их реакция на вакцину — что изменилось в состоянии их здоровья в первые дни.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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