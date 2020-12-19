«Ощущение переломанных костей во всём теле»: врачи честно рассказали о реакции на вакцину от коронавируса

Новосибирским врачам начали ставить вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») от коронавирусной инфекции в октябре — в этом участвуют те, кто сам изъявил желание. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с сотрудниками разных учреждений города о том, какой была их реакция на вакцину — что изменилось в состоянии их здоровья в первые дни.



«На пятый день уже было всё отлично»