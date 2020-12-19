«Ощущение переломанных костей во всём теле»: врачи честно рассказали о реакции на вакцину от коронавируса

Врачи из Новосибирска рассказали о реакции на вакцину от коронавируса
Новосибирским врачам начали ставить вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») от коронавирусной инфекции в октябре — в этом участвуют те, кто сам изъявил желание. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с сотрудниками разных учреждений города о том, какой была их реакция на вакцину — что изменилось в состоянии их здоровья в первые дни.
«На пятый день уже было всё отлично»
Травматолог городской клинической поликлиники
— На следующий день после вакцинации в 6 часов утра у меня была температура 38,3. После чего пришел на работу: работоспособность просто в ноль, потому что не могу собраться с мыслями — слабость, вялость, усталость.
Евгения с работы отправили домой — после консультации инфекциониста. Ему дали рекомендации: симптоматическое лечение (если повышенная температура, то принимать жаропонижающие, еще можно противовоспалительные), а также отдых и обильное питье.
Евгений Власов пил жаропонижающее и клюквенный морс:
— На третий и четвертый дни были температура 38,6, ломота в теле, головная боль и головокружение. На пятый день уже было всё отлично, и сейчас всё супер.
Травматолог считает, что и от прививки от гриппа есть такие же побочные эффекты, правда, их не ставит: не видит в этом смысла, потому что вирус постоянно мутирует. Сейчас, по его мнению, эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией становится лучше.
— На данный момент нужно больше времени, чтобы улучшить вакцину. И также нужно, чтобы граждане осознавали, что это для их здоровья, и не отказывались от вакцинации. Я сам думал, что не буду ставить вторую прививку 24 декабря, но всё же решил ставить. А побочные эффекты есть даже у анальгина, если почитать аннотацию, — считает Евгений Власов.
Яна Романова (фамилия изменена) тоже столкнулась с изменениями в состоянии здоровья после вакцинации и вызывала врача из поликлиники, чтобы за ней наблюдали, и только после улучшений она вернулась к работе:
— Чувствую себя замечательно. В первые сутки к 23 часам начала подниматься температура до 38,5. Была мышечная слабость, болезненность в месте инъекции. Лекарственные препараты не принимала, и к утру температура самостоятельно нормализовалась. Остальные симптомы оставались еще на протяжении двух-трех дней. Сейчас всё хорошо. Никаких жалоб нет.
«Мой организм просил пополнить водно-солевой баланс»
— В день вакцинации к вечеру начала подниматься температура, как снежный ком — до 39 ровно. Я никогда не чувствовала себя так — ощущение переломанных костей во всём теле, кожа болела, словно ожог. Сильно хотелось пить весь этот день, — говорит Юлия.
На следующий день температура варьировалась от 37 до 38, были головная боль, головокружение, слабость.
— На третий день была без температуры, но в сопровождении головной боли. Все три дня мне безумно хотелось пить, словно мой организм просил пополнить водно-солевой баланс. Все последующие дни я чувствовала себя прекрасно, как обычно.
Юлия пила много воды, чай с медом и лимоном, принимала противовирусные и жаропонижающие препараты.
На вопрос, если бы Юлия знала о таких последствиях, то согласилась бы поставить вакцину от коронавируса, она думает, что не согласилась бы:
— Так как вакцина не прошла свой срок, совершенно новая и ничего о ней не известно.
Анестезиолог-реаниматолог больницы
— Общее состояние без изменений. Немного болело место укола, но без визуальных изменений. Всё хорошо, жалоб нет, самочувствие великолепное.
Ранее журналист НГС Илья Калинин узнал у новосибирцев, доверяют ли они вакцине, которую разрабатывали в экстренных и непростых условиях.