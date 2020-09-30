Первым медикам в Новосибирске поставили вакцину от ковида — 7 снимков из больницы

Первых медиков в Новосибирске привили от коронавируса
В Новосибирске сегодня, 30 сентября, прививку от коронавируса получили первые шесть медработников. Вакцину поставили врачам и медсестрам больницы № 12, которые работают в «красной» зоне. Мы узнали, почему они решились быть в первых рядах, и посмотрели, как именно проходит вакцинация.
Вакцина «Гам-КОВИД-Вак», которую разработали в институте Гамалеи, поступает в регион постепенно. Сначала её, по желанию, решили ставить медицинским работникам. Препарат требует особых условий хранения — холодильники закупаются в поликлиники отдельно. Флакон достают для разморозки только после того, как пациента предварительно осмотрит врач и разрешит человеку вакцинироваться. Первичный осмотр занимает в среднем 10–15 минут. Но если у человека есть какие-то хронические заболевания, то осмотр может и затянуться.
Изначально флакончик — синего цвета. Минут через пять он достигает необходимой температуры и становится прозрачным. Тогда препарат можно набирать в шприц. Но делать это нужно очень аккуратно. Вакцину нельзя трясти.
Сама процедура занимает меньше пяти минут. Всё как при обычной прививке — обрабатывается плечо и делается укол. От вакцины может возникнуть головная боль или подняться температура. Но сегодня никто из привитых после укола ничего не почувствовал.
Через три недели медработникам, которым поставили первый укол, должны будут ввести вторую дозу вакцины. Иммунитет полностью должен выработаться ещё через три недели.
Двое медработников согласились рассказать о своих ощущениях после вакцинации и почему решились на неё.
— Абсолютно спокойно чувствую себя. Лёгкий укол — и всё, я защищена. Я работаю в приёмном отделении инфекционного госпиталя с мая и видела достаточно много пациентов с коронавирусом. Думаю, что предотвратить его гораздо проще и лучше, чем заболеть. Я почему-то очень доверяю этой вакцине. И лично я её очень ждала. Для меня это очень радостное событие, — рассказала Ирина Суконщикова, заведующая приёмным отделением больницы № 12.
С ней солидарен и Василий Роговских, заведующий отделением анестезиологии и реанимации больницы № 12.
— Очень ждали вакцину, потому что работаем на передовой. Хочется себя обезопасить, поэтому в числе первых и пошёл. Мне не кажется, что её быстро сделали. Наработки по этой вакцине были давно. На имеющуюся вакцину, получается, просто посадили участки геномов нового коронавируса, поэтому в худшем случае — она просто не сработает, — уверен врач. — Для нас ещё первая волна коронавируса не закончилась. Больных много, и они тяжёлые.
Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева рассказала корреспонденту НГС, что перед тем, как начать вакцинацию, все медработники, которые будут ставить уколы, прошли специальное обучение. Им подробно рассказывали, как обращаться с вакциной.
Будете ли вы ставить вакцину от коронавируса?
Сегодня стало известно, что и новосибирский «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса. 10 фактов о вакцине, которую испытывал «Вектор», вы можете прочитать здесь.