Первым медикам в Новосибирске поставили вакцину от ковида — 7 снимков из больницы

Сама процедура занимает меньше пяти минут. Всё как при обычной прививке — обрабатывается плечо и делается укол. От вакцины может возникнуть головная боль или подняться температура. Но сегодня никто из привитых после укола ничего не почувствовал.

Через три недели медработникам, которым поставили первый укол, должны будут ввести вторую дозу вакцины. Иммунитет полностью должен выработаться ещё через три недели.