В Новосибирской области зафиксировали более 26 тысяч случаев коронавируса

В Новосибирской области зарегистрировано 26 140 случаев COVID-19, сообщил оперштаб региона по коронавирусу.

— На утро 20 декабря в регионе зафиксировали 169 новых случаев. 21 907 человек выписаны с выздоровлением (+109 за сутки). Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 64 лет , 71 года , 80 лет и женщины в возрасте 60 лет , 68 лет , 70 лет , 83 лет . Всего в регионе от коронавируса умер 881 человек , — рассказали в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.