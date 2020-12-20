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В Новосибирской области зафиксировали более 26 тысяч случаев коронавируса

В отделениях интенсивной терапии находятся 175 человек

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На ИВЛ сейчас находятся <nobr class="_">39 пациентов</nobr>

На ИВЛ сейчас находятся 39 пациентов

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В Новосибирской области зарегистрировано 26 140 случаев COVID-19, сообщил оперштаб региона по коронавирусу.

— На утро 20 декабря в регионе зафиксировали 169 новых случаев. 21 907 человек выписаны с выздоровлением (+109 за сутки). Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 64 лет, 71 года, 80 лет и женщины в возрасте 60 лет, 68 лет, 70 лет, 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 881 человек, — рассказали в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

В отделениях интенсивной терапии находятся 175 человек. На ИВЛ — 39 пациентов.

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Госпитализированы 34 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2279.

В больницы районов области госпитализированы 1292 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Во время пандемии в авангарде оказались медики, это неоспоримо. Не только действующие, но и те, кто пока готовится профессионально спасать жизни или учит молодое поколение врачей. Казалось бы, кто, как не эти люди, должны больше всех знать о способах противостоять вирусу и ревностнее других защищать безопасность и здоровье окружающих. Но, по информации сотрудников и студентов Новосибирского государственного медицинского университета, это оказалось не так и их каждый день подвергают угрозе — публикуем откровенный рассказ одного из них.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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