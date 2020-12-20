В Новосибирской области зафиксировали более 26 тысяч случаев коронавируса

В Новосибирской области зарегистрировано
— На утро 20 декабря в регионе зафиксировали
В отделениях интенсивной терапии находятся
Госпитализированы 34 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2279.
В больницы районов области госпитализированы
Во время пандемии в авангарде оказались медики, это неоспоримо. Не только действующие, но и те, кто пока готовится профессионально спасать жизни или учит молодое поколение врачей. Казалось бы, кто, как не эти люди, должны больше всех знать о способах противостоять вирусу и ревностнее других защищать безопасность и здоровье окружающих. Но, по информации сотрудников и студентов Новосибирского государственного медицинского университета, это оказалось не так и их каждый день подвергают угрозе — публикуем откровенный рассказ одного из них.