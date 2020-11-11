Репортаж из очереди за больничным: как вместе сидят здоровые и задыхающиеся люди с коронавирусом

После выписки из больницы ей сказали, что позже к ней домой придет врач из поликлиники. Женщине также нужно было решить вопрос с больничным. Но она не смогла дозвониться до регистратуры:



— Пока я сама не пришла и не пошла по кабинетам. Везде футбол, футбол. Я им говорю: «Посмотрите, у вас люди сидят, а я с ковидом. Вы как так относитесь? Футбол. Потом муж пошел, 5 часов просидел, до заведующей дошел, и только тогда решили этот вопрос. Я считаю, что вот здесь безобразие. А потом там в больницах врачи умирают. Вы бы видели — они по несколько суток подряд дежурят. Там за сутки 80 человек поступает, а у нас статистика 120 заболевших в день тогда была. В одну только больницу 80 в сутки! Это те, кто поступают, а это люди уже в очень тяжелом состоянии, когда кислород снижается. Меня на ноги поставили за 8 дней в 25-й медсанчасти. Я не говорю, какие там условия, главное, что там людей спасают. А в коридоре свободного миллиметра нет, стоят кровати.



«Ночью всю семью перепугала. Я задыхаюсь»



Услышав нашу беседу с Ладой Шеховцовой, попавшей с коронавирусом в больницу, к нам подходит женщина, которой явно очень плохо и тяжело.



— Вот скажите мне, я уже вторую неделю болею. Температуры нет. Все антибиотики пропила. Я задыхаться стала. Мне через каждые 3 дня только говорят: приходите продлевать больничный, я не знаю уже, что делать, — спрашивает совета она.



— Вам нужно на КТ сходить.



— На КТ? Попробуй попади. И денег немерено надо. Записывают уже на декабрь, но так же сдохнуть можно. Просто ноги подкашиваются. Я надеюсь, что мне все-таки дадут направление на рентген. КТ не делают так просто, а платно — извините, мы, госслужащие, не получаем столько. Хоть про нас и орут, что мы все заелись. Вот аванс 7000 получила на семью, и что?



Свое имя она говорить не хочет, а врачам сочувствует, потому что они тоже болеют. Женщина рассказала, что, когда заболела, вызвала врача на дом. У нее были температура, потеря обоняния, лихорадка.



— 30 октября я просидела здесь 5 часов. Температуры у меня уже не было. Но когда ты больной, каждые три дня приходишь продлевать больничный, то ты не выздоровеешь. Второе — в очереди за 5 часов со мной сидело два человека с температурой, трое с кашлем, двое с лихорадкой. Даже если человек пришел более-менее здоровым, он отсюда в таком состоянии уже не выйдет. Ну и, собственно говоря, при той нагрузке врач на меня даже не взглянул. Какая сатурация... Они уже сами полубольные. Им лишь бы что-то записать, продлить больничный, успеть что-то сообразить. Поэтому к врачам претензий я не могу предъявлять. Они делают, что могут. Другое дело, что они сделать ничего не могут. Система настолько сломана, что я даже не знаю, как ее исправить, — сетует сибирячка.



Она добавила, что сейчас у нее ничего не болит. Но давит в груди, также наблюдаются слабость и пот:



— Ночью всю семью перепугала. Я задыхаюсь. У меня ничего не болит. Не знаю, что делать. Я никогда в жизни на больничный не ходила. А сейчас я боюсь.