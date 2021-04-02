ФАС снизила стоимость новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона» в два раза

Новосибирская вакцина от
Федеральная антимонопольная служба России согласовала снижение отпускной цены вакцины от
Препарат производства новосибирского центра «Вектор» будет стоить
Препарат входит в перечень жизненно важных лекарств и будет выпускаться в упаковках по
В России разработали уже три вакцины от коронавируса, одну из них — под Новосибирском. Еще один препарат находится на стадии исследований. Чем отличаются эти препараты друг от друга? Кто их разработал? Как прошли клинические испытания? Мы собрали всю известную информацию об этих вакцинах.
В конце марта участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны» написали открытое письмо Минздраву и попросили провести открытое независимое исследование препарата. Группа добровольцев провела свой эксперимент, в ходе которого выяснила, что антитела после прививки выявляются лишь у 70% привитых (с поправкой на плацебо), а также у них нет вирус-нейтрализующих антител. Кроме того, участники заявили о случаях заражения коронавирусом после вакцинации. Мы поговорили с теми, кто ставил себе «ЭпиВакКорону» и участвовал в испытаниях, об открытом письме, доверии к «Вектору» и защите от коронавирусной инфекции.