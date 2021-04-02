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ФАС снизила стоимость новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона» в два раза

Препарат будет стоить 4210 рублей за пачку

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Для вакцины «ЭпиВакКорона» ФАС согласовала цену <nobr class="_">4210 рублей</nobr> за пачку

Для вакцины «ЭпиВакКорона» ФАС согласовала цену 4210 рублей за пачку

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Новосибирская вакцина от COVID-19 подешевела в два раза

Федеральная антимонопольная служба России согласовала снижение отпускной цены вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в два раза. Решение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Препарат производства новосибирского центра «Вектор» будет стоить 4210 рублей за пачку с 10 ампулами. Предыдущий порог цены — до 9541 рубля за упаковку — действовал с января. Решение было опубликовано также на сайте ведомства.

Препарат входит в перечень жизненно важных лекарств и будет выпускаться в упаковках по 10 ампул.

В России разработали уже три вакцины от коронавируса, одну из них — под Новосибирском. Еще один препарат находится на стадии исследований. Чем отличаются эти препараты друг от друга? Кто их разработал? Как прошли клинические испытания? Мы собрали всю известную информацию об этих вакцинах.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В конце марта участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны» написали открытое письмо Минздраву и попросили провести открытое независимое исследование препарата. Группа добровольцев провела свой эксперимент, в ходе которого выяснила, что антитела после прививки выявляются лишь у 70% привитых (с поправкой на плацебо), а также у них нет вирус-нейтрализующих антител. Кроме того, участники заявили о случаях заражения коронавирусом после вакцинации. Мы поговорили с теми, кто ставил себе «ЭпиВакКорону» и участвовал в испытаниях, об открытом письме, доверии к «Вектору» и защите от коронавирусной инфекции.

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«Вектор»коронавирус«ЭпиВакКорона»
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