На выставку технологий в Новосибирске привезли устройство против храпа — что еще удивительного там показывают

В Новосибирске в Экспоцентре проходит международный форум технологического развития «Технопром». Мероприятие это предназначено преимущественно для инновационных компаний и потенциальных инвесторов, которые могли бы вложить деньги в какие-то перспективные разработки, но организаторы и участники постарались, насколько это возможно, сделать стенды интересными визуально. О том, как это получилось, — в репортаже обозревателя НГС Стаса Соколова и фотокорреспондента Александра Ощепкова.



Больших выставок в Новосибирске не было давно (по понятным причинам), да и «Технопром» проводится со всей строгостью ковидных ограничений. Для посещения нужно не просто получить отрицательный ПЦР-тест, но и загрузить его данные на сайте форума в личный кабинет. Эти меры предосторожности позволили большинству участников не прибегать к маскам. Хотя, возможно, они бы поступили точно так же и безо всяких тестов.