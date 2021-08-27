На выставку технологий в Новосибирске привезли устройство против храпа — что еще удивительного там показывают

На форум «Технопром» в Новосибирске привезли устройство против храпа
В Новосибирске в Экспоцентре проходит международный форум технологического развития «Технопром». Мероприятие это предназначено преимущественно для инновационных компаний и потенциальных инвесторов, которые могли бы вложить деньги в какие-то перспективные разработки, но организаторы и участники постарались, насколько это возможно, сделать стенды интересными визуально. О том, как это получилось, — в репортаже обозревателя НГС Стаса Соколова и фотокорреспондента Александра Ощепкова.
Больших выставок в Новосибирске не было давно (по понятным причинам), да и «Технопром» проводится со всей строгостью ковидных ограничений. Для посещения нужно не просто получить отрицательный ПЦР-тест, но и загрузить его данные на сайте форума в личный кабинет. Эти меры предосторожности позволили большинству участников не прибегать к маскам. Хотя, возможно, они бы поступили точно так же и безо всяких тестов.
В Экспоцентре пустовато. Собственно, экспозиция занимает меньше половины одного из павильонов, причем и здесь стенды поставлены на приличном отдалении. Больше трети зала отдано под студенческую 3D-Олимпиаду и целую зону юношеского центра «Альтаир».
На входе встречает стенд РЖД и робот, пытающийся вступить с задержавшимися у него посетителями в коммуникацию. Получается примерно так же, как это бывает при общении с сайтом самого РЖД. Робот постоянно улыбается и совершает манипуляторами движения, которые должны изображать жестикуляцию.
Новосибирское предприятие СибНИИЦМТ представляет целый набор медицинского оборудования. На куске свинины можно посмотреть, как работает ультразвуковой скальпель, — из-за проводов, ведущих к устройству с лампочками, он похож на выжигатель. Разрез таким скальпелем получается аккуратнее, ткани получают меньше повреждений. Здесь же установка для комплексного восстановления после инсульта, которая должна воздействовать на пациента всеми возможными средствами одновременно. Самая понятная штука для массового потребителя — установка «антихрап», которая должна в момент, когда человек начнет издавать звуки сильнее обычного, воздействовать на него таким образом, чтобы он изменил положение тела, не просыпаясь.
В центре стоит небольшая, но стильная теплица iFarm с тремя видами салатов. Эта новосибирская компания разработала систему вертикальных ферм, на которых можно выращивать всё — от зелени до помидоров и ягод. Но такую установку можно поставить и в ресторан или небольшой магазинчик. Подобная теплица, кстати, уже действует в новосибирском «Ашане».
Первая же ассоциация при виде макета разработки V.E.T.E.R. — это Нью-Васюки. Как-то так вероятно Остап Бендер описывал будущее маленького городка после организации там шахматного турнира. Тем более что неподалеку действительно играют в шахматы.
Идея разработки — построение многоуровневого города, где на самом нижнем этаже будут расположены промышленные объекты (здесь же можно поставить и вертикальные фермы), выше идут общественные пространства и предприятия торговли, еще выше уложены все коммуникации (так их проще обслуживать и чинить), а на поверхности уже зелень, пруды и прочий ландшафтный дизайн.
Но главное — это вертикальные ветряные генераторы, встроенные в закрученные специальным образом небоскребы. Высотное здание меняет потоки воздуха в любом случае, а если эти потоки направить специально, то они начнут вращать огромные турбины, встроенные в здание по всей высоте. Для полноты картины не хватает только площадок для причаливания космолетов наверху.
Свои возможности в дальнем углу демонстрирует новосибирская «Лига роботов». Это сеть кружков, где дети сами конструируют и собирают устройства разной степени сложности. Те, что выставлены на стенде, могут немного. «Спортсмен» поднимает штангу, «краб» ползет вперед, «Валли» пугается, если поднести руку к его голове. Есть и более прокачанные варианты.
Где-то в самом конце зала вдоль стены выстроились «прилавки» инноваторов, которые по замыслу должны представлять свои изобретения и технологии потенциальным инвесторам. Некоторые из участников потрудились принести какие-то физические воплощения своих разработок (пусть и в виде макетов), но у большинства просто стенды с описанием. И скучающие в глубине стендов представители экспонентов.
По залу ездит устройство размером с ребенка с одним глазом. Если проявить к нему интерес и попасть в поле его зрения, оно начинает пытаться общаться, разговаривая скрипучим голосом с постоянными задержками. Особенно увлекательной беседы с ним не получается, но, распознав в окружающих людях фотографа, робот начинает скрипеть: «Скинь фотку». Адреса, впрочем, не сказал.
Помимо стартапов и компаний с какими-то необычными гаджетами, в выставке принимают участие несколько корпораций, самые большие стенды именно у них. Представители на стендах откровенно скучают. Желающих узнать побольше о новой модификации турбореактивного двигателя немного. Уж больно специфический это продукт.
Основная часть форума, впрочем, это не выставка (она как раз носит скорее декоративный характер), а выступления высоких гостей и специалистов в отдельных областях. Самыми важными гостями здесь ожидаемо были не представители высокотехнологических корпораций и инвесторы, а чиновники разных уровней. Именно государство воспринимается и как основной источник финансирования (инвестициями это назвать получается далеко не всегда), и как заказчик новых технологических решений. От этого и сам форум выглядит в большей степени как ритуальное мероприятие, основным потребителем которого является начальство всех уровней.
Любой визит членов правительства в Новосибирск в последнее время так или иначе связан с наукой и технологиями. Так, премьер-министр Михаил Мишустин в марте этого года посетил Новосибирский государственный университет и центр вирусологии «Вектор».