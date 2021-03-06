Мишустин в НГУ: отчитал за слово «воркшоп» и закашлялся, услышав просьбу о деньгах. Иронический репортаж

В конце рабочей недели Новосибирск посетила делегация столичных чиновников — во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Высокому гостю показали новый почтовый терминал, центр вирусологии «Вектор», но основным пунктом программы стал визит в Новосибирский государственный университет. Обозреватель НГС Стас Соколов и фотокорреспондент Александр Ощепков сопровождали главу правительства. Каким они увидели Мишустина и что ему показывали в НГУ — в нашем ироническом репортаже.



Приезд высокого начальства вызывает традиционный административный ажиотаж. Дорожные службы чистят улицы, регулировщики следят за тем, чтобы не создавались пробки. В соцсетях горожане даже начали робко интересоваться, нельзя ли высокому начальству приезжать почаще, может быть, Новосибирск стал бы более пригодным для жизни местом.