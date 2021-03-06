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Мишустин в НГУ: отчитал за слово «воркшоп» и закашлялся, услышав просьбу о деньгах. Иронический репортаж

Премьер обрадовался, что в матцентр вуза приходят работать сотрудники китайского «Хуавея», и одобрил макет нового кампуса

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Михаил Мишустин осмотрел НГУ

Михаил Мишустин осмотрел НГУ

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Мишустин пообещал выделить деньги на строительство нового кампуса НГУ

В конце рабочей недели Новосибирск посетила делегация столичных чиновников — во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Высокому гостю показали новый почтовый терминал, центр вирусологии «Вектор», но основным пунктом программы стал визит в Новосибирский государственный университет. Обозреватель НГС Стас Соколов и фотокорреспондент Александр Ощепков сопровождали главу правительства. Каким они увидели Мишустина и что ему показывали в НГУ — в нашем ироническом репортаже.

Приезд высокого начальства вызывает традиционный административный ажиотаж. Дорожные службы чистят улицы, регулировщики следят за тем, чтобы не создавались пробки. В соцсетях горожане даже начали робко интересоваться, нельзя ли высокому начальству приезжать почаще, может быть, Новосибирск стал бы более пригодным для жизни местом.

Внутренний двор университета патрулировали сразу несколько полицейских&nbsp;

Внутренний двор университета патрулировали сразу несколько полицейских 

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Мишустин побывал в нескольких ключевых точках Новосибирска, но главным пунктом визита стал НГУ. Новый корпус вуза находился в глухой осаде — со всех сторон подходы и подъезды контролировали полицейские. Для того, чтобы пропустить автобус с местной прессой, потребовался целый полковник.

Внутри университет выглядел почти пустым. Немногочисленные люди в отдельных кабинетах, кажется, были оставлены исключительно для того, чтобы создать видимость какой-то жизни. В центральном холле, через который должен был пройти премьер-министр, заранее остановили лифты, заклеив кнопки. А приглашенным на встречу с высокими гостями сотрудникам вуза и журналистам настоятельно рекомендовали пользоваться для перемещения между этажами лестницами.

Запасы пирожков и булочек для прессы пришлось хранить в одном из кабинетов&nbsp;

Запасы пирожков и булочек для прессы пришлось хранить в одном из кабинетов 

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Работа журналистов на освещении подобных визитов выглядит со стороны довольно странно. Прессу привозят загодя и распределяют по группам. Увидеть всю поездку могут разве что корреспонденты федеральных изданий из «премьерского пула». Остальные сначала долго ждут приезда основного ньюсмейкера в город, затем прибытия его на конкретную точку. Что-то можно увидеть по телевизору — в импровизированном пресс-центре, устроенном в одной из аудиторий, организована трансляция основных мероприятий.

Премьер-министру показали, какие изменения ждут НГУ

Премьер-министру показали, какие изменения ждут НГУ

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Обозревателю НГС довелось наблюдать посещение премьер-министром математического центра и встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. В математическом кроме какого-то количества разновозрастных сотрудников находилась группа студентов. Руководитель центра Евгений Вдовин обсуждал с молодыми людьми, как можно было понять, некие общие аспекты организации управления проектами. Понять из обсуждения, что это за проекты, в какой сфере — было затруднительно. Но студенты активно задавали вопросы и даже вступали с Вдовиным в дискуссии.

Михаил Мишустин в математическом центре при НГУ

Михаил Мишустин в математическом центре при НГУ

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Прошел почти час и за дверями все вдруг шумно зашевелилось. И еще минут через пять в комнату вошла делегация во главе с Мишустиным. Руководитель матцентра подвел гостя к доске со следами дебатов и приступил было к описанию того, чем собравшиеся в данный момент занимаются.

— У нас сейчас проходит воркшоп…

— Вы хотите сказать, семинар? — уточнил Мишустин.

— Не совсем. На воркшопе мы обучаем студентов работать с прототипами настоящих проектов.

— То есть мастерская? Я просто за то, чтобы использовать слова русского языка, — заметил премьер-министр.

Мишустин порекомендовал называть воркшоп мастерской

Мишустин порекомендовал называть воркшоп мастерской

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«Мастерская», конечно, звучало как-то попроще. Но руководитель математического центра решил не спорить о терминах. И после, говоря о работе своей организации, оперировал уже этим определением.

Вдовин рассказал о многочисленных успехах деятельности вверенной ему организации (один стартап, два изменения ушедших в дальнейшую разработку и 17 статей в международных журналах). Мишустина, впрочем, особенно впечатлило то, что в математический центр приходят на работу люди из китайской компании «Хуавей», потому что «здесь интересней работать».

Михаил Мишустин и Андрей Травников

Михаил Мишустин и Андрей Травников

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— Это очень важно!, — воскликнул высокий гость.

— Вот, например, Дима Морозов — работал в «Хуавей», а теперь у нас.

Дима, сидевший за ноутбуком (на рабочем столе виднелась страница с кодом), скромно встал. Мишустин посмотрел на него с одобрением, но продолжил:

— А китайцы не приходят к вам работать?

— Китайцы пока нет. Но понимаете, сейчас начался этот коронавирус…, — нашелся руководитель матцентра.

Губернатор в ожидании премьер-министра&nbsp;

Губернатор в ожидании премьер-министра 

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Следующим пунктом было общение с губернатором. Для этого в кабинете одного из проректоров убрали всю мебель, кроме стола и двух стульев. На столе лежала толстая кожаная папка с гербом. Прошло некоторое время и появился Андрей Травников. Он то стоят у стола, то смотрел в окно, то поправлял папку. Казалось, руководитель региона настолько поглощен мыслями о предстоящем разговоре, что не замечает нацеленных на него фотоаппаратов и камер. В какой-то момент он, видимо, понял, что это публичное томительное ожидание выглядит немного странно и исчез в дверях, появившись снова только вместе с Мишустиным.

Премьер-министр был настроен позитивно и выразил свое удовольствие увиденным в НГУ. Травников же, отчитавшись, в общем, об итогах года (лучше, чем у многих соседей), дипломатично издалека начал подводить разговор к будущему чемпионату по хоккею и необходимых для его проведения объектов.

Услышав о необходимости дополнительного финансирования Михаил Мишустин закашлялся&nbsp;

Услышав о необходимости дополнительного финансирования Михаил Мишустин закашлялся 

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— Так сложилось, что большая часть финансовой нагрузки по строительству ледовой арены лежит на местном бюджете, — посетовал губернатор.

Михаил Мишустин закашлялся. Сотрудник охраны кинулся в соседнюю комнату за водой с такой решительностью, как будто речь шла о жизни и смерти.

— Если бы вы рассмотрели возможность дополнительного финансирования, то мы смогли бы перераспределить ресурсы и закончить строительство всех необходимых объектов, — завершил долгую прелюдию Андрей Травников.

Мишустин горячо поддержал идею развития спорта, однако относительно денег попросил представить необходимые расчеты и документы.

Михаил Мишустин преподнес женщинам-ученым цветы

Михаил Мишустин преподнес женщинам-ученым цветы

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Последним пунктом в программе посещения вуза была «встреча с женщинами» — на носу, все-таки, 8 Марта (которое всё равно все празднуют именно в последний рабочий день). Мишустин начал общение с радостных новостей, рассказав, что правительство выделит деньги на строительство целого ряда объектов на территории учебного городка. Здесь появятся новый учебный корпус и досуговый центр физматшколы.

Визуализациях будущих новых зданий в университетском кампусе

Визуализациях будущих новых зданий в университетском кампусе

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Объемный макет обновленного университетского кампуса был выставлен в коридоре университета, к нему Мишустина подводили во время перемещений по зданию. Но сейчас это сообщение выглядело как главный подарок высокого гостя, который он вручил собравшимся вместе с букетами цветов.

Демонтированный на время шлагбаум пришлось устанавливать на место

Демонтированный на время шлагбаум пришлось устанавливать на место

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Уже на выезде из внутреннего дворика нового здания НГУ журналисты увидели живописную картину: рабочий устанавливал на место здоровенное «бревно» шлагбаума на въезде, который был убран по каким-то регламентам службы безопасности. Гости уехали, а значит и университет, и город в целом могли возвращаться в к привычному ритму жизни.

СЮЖЕТ

Мишустин прилетел в Новосибирск

Первым пунктом визита премьер-министра ещё в четверг стал новый почтовый терминал в районе аэропорта Толмачёво — вот как он выглядит.

Все новости о приезде премьер-министра и ограничениях, с которыми столкнулись новосибирцы из-за визита высокого гостя, читайте в нашем специальном сюжете.

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Михаил МишустинНГУученые Академгородкацентр «Вектор»
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