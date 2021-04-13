В торговом зале новосибирского «Ашана» разбили грядки с микрозеленью — кадры из гипермаркета

В гипермаркете сети «Ашан» в ТЦ «МЕГА» в торговом зале появились грядки — так называемый модуль выращивания зелени. Это первый опыт такого рода в самом Новосибирске, хотя местная компания еще полтора года назад поставила подобные приспособления в столичную сеть супермаркетов.



Модуль выращивания представляет собой стеллаж с поддонами, на которые периодически подается вода, а сверху (на каждом уровне) установлено освещение, заменяющее растениям солнечный свет.