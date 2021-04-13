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В торговом зале новосибирского «Ашана» разбили грядки с микрозеленью — кадры из гипермаркета

Также в гипермаркете установили специальное освещение, имитирующее солнечный свет

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Зелень в одноразовых емкостях стоит в лотках, куда подается вода

Зелень в одноразовых емкостях стоит в лотках, куда подается вода

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В новосибирском «Ашане» выставили на продажу грядки с микрозеленью

В гипермаркете сети «Ашан» в ТЦ «МЕГА» в торговом зале появились грядки — так называемый модуль выращивания зелени. Это первый опыт такого рода в самом Новосибирске, хотя местная компания еще полтора года назад поставила подобные приспособления в столичную сеть супермаркетов.

Модуль выращивания представляет собой стеллаж с поддонами, на которые периодически подается вода, а сверху (на каждом уровне) установлено освещение, заменяющее растениям солнечный свет.

Модуль выращивания в «Ашане»

Модуль выращивания в «Ашане»

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На поддонах стоят прямоугольные пластиковые емкости с микрозеленью разных видов. В зависимости от времени проведенном на поддоне, отличается и размер ростков. В некоторых емкостях ростки едва видны, в других они уже едва помещаются под крышку.

Оборудование в «Ашане» у становила новосибирская компания «Русский спраут. Сибирь», которая специализируется на выращивании микрозелени и молодых побегов. Она же поставляет емкости с будущими ростками.

По словам руководителя компании Анастасии Бессоновой, предложение о сотрудничестве поступило от «Ашана».

— Нас удивило, как оперативно все удалось согласовать. Для такой крупной компании как «Ашан» это необычно, — призналась Бессонова.

На начальном этапе зелень выглядит примерно так

На начальном этапе зелень выглядит примерно так

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В самом «Ашане» говорят, что хотели бы и дальше развивать направление «городского фермерства» и, если будет спрос, готовы будут увеличить количество грядок в торговом зале. В гипермаркете уже установили специальное освещение, которое способствует росту растений и на стеллажах с салатами в горшочках. Но включается оно только ночью, поскольку растения под ним приобретают «неаппетитный» слегка фиолетовый оттенок.

Лоток с микрозеленью стоит в «Ашане» около 125 рублей

Лоток с микрозеленью стоит в «Ашане» около 125 рублей

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При этом в «Ашане» признают, что размещение модуля в зале является не столько производственной необходимостью, сколько частью маркетинга. Лотки с водой призваны продемонстрировать свежесть продукта. Это, правда, принесло и дополнительные сложности. Поскольку стойка с зеленью находится в торговом зале, через который проходят тысячи людей, все переключатели и краны пришлось спрятать на верхней панели, и теперь, чтобы включить или отрегулировать модуль, приходится использовать стремянку.

Модуль в «Ашане» первый пример такого рода оборудования в торговом зале в Новосибирске. Нечт подобное, правда рассчитанное не доращивание взрослых растений, установила в московских магазинах сети «Азбука Вкуса» осенью 2019 года новосибирская компания iFarm, которая занимается разработкой систем вертикальных теплиц. В Новосибирске правда, её зелень продается только уже упакованной, в пластиковых контейнерах.

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гипермаркетымикрозелень
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