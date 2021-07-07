В Новосибирске построят новое здание для театра «Старый дом»: на что потратят 850 миллионов

В театре «Старый дом» показали, каким будет их новое здание на Речном вокзале
Месяц назад Управление капитального строительства Новосибирской области объявило о поиске подрядчика на разработку проектной документации для нового здания театра «Старый дом». Для театра это уже второй заход на строительство: в 2010 году новое здание для него уже проектировали, но до завершения дело так и не дошло. Чем новый проект отличается от предыдущего, что будет в новом здании и во сколько оно обойдется, узнала Лиза Пичугина.
В начале июня стало известно об еще одном новом здании театра: в дополнение к уже идущей реконструкции кинотеатра «Пионер» для НГДТ Сергея Афанасьева (ее планируют закончить уже через год) региональные власти анонсировали строительство большой пристройки к зданию театра «Старый дом» возле Речного вокзала.
Сейчас власти ищут подрядчика, который разработает документацию для уже готового архитектурного проекта, за это из бюджета готовы выплатить максимум 13,8 миллионов рублей. В документах закупки опубликовали и эскизы будущего здания, но эти варианты, говорит главный режиссер «Старого дома» Андрей Прикотенко, были промежуточными — в итоге здание должно выглядеть немного иначе.
Зал-трансформер и сцена-космос
Общая площадь пристройки — около 5,5 тысячи
Одна из главных задач, которую решали в новом здании, — это разведение потоков: зрители не должны пересекаться с работниками театра, а административные сотрудники — с творческой частью, чтобы не мешать друг другу.
— Мы со всеми консультировались, спрашивали, что им нужно в здании, чтобы им комфортно было там трудиться. Чтобы зрителям было комфортно. Это должно получиться пространство для людей, — подчеркнул Андрей Прикотенко.
Сердце театра — конечно, сцена и зрительский зал, вокруг них уже выстраивали все остальные помещения. Новая сцена будет современной и трансформируемой. Площадь сцены в плане — 313
— Блэк-бокс — это такое современное осмысление театрального пространства вообще. Это частый прием, который используют в современной театральной архитектуре, — поясняет Андрей Прикотенко. — Логика его следующая: мы берем и полностью очищаем пространство, чтобы из него можно было сделать всё что угодно. Это как космос, грубо говоря, большой и пустой, внутри которого можно создать любую свою вселенную.
Помимо основного зала будет два репетиционных, на третьем и на четвертом этажах, причем один из них должен полностью повторять габариты сцены, чтобы в нем можно было установить декорации — это сильно сократит время подготовки спектаклей.
Из репетиционного зала на четвертом этаже предусмотрен выход на эксплуатируемую кровлю, которую тоже хотят задействовать для проектов театра.
— Поскольку у нас здесь крыша, мы подумали, почему бы не сделать выход на крышу. Здесь тоже можно давать концерты, создать какой-то амфитеатр и играть на фоне роскошного, головокружительного вида на левый берег с новым стадионом, — описывает идею Андрей Прикотенко.
Много внимания в новом проекте уделили хранению — сегодня это одно из больных мест театра.
— У нас было совещание со службами, в частности по хранению, с руководителем нашего монтировочного цеха. И мы с ним сидели и считали: допустим, у нас будет 22 спектакля — это довольно много — сколько квадратных метров нужно для того, чтобы хранить один спектакль. Получилось около 500. И мы ставили перед архитектором задачу, чтобы у нас были комфортные зоны для хранения, — рассказал Андрей Прикотенко.
Со стороны развязки на улицу Восход предусмотрен технический проезд и парковка: здесь на уровне второго этажа будет зона погрузки и разгрузки декораций. На лифте затем декорации можно спустить на склад в цоколе, в зону сборки на первом этаже или поднять в репетиционные залы на третьем и четвертом этажах.
Когда же построят новое здание с множеством складов для декораций, нынешнюю пристройку со стороны парковки разберут, и здание реального училища наконец предстанет во всей красе — таким, каким его больше ста лет назад задумал Андрей Крячков.
Более просторные помещения получат и гримерный цех, и реквизиторский цех, и костюмерный, где планируют установить сдвигающиеся стеллажи для компактного хранения, как в библиотеках. Вместо всего нескольких грим-уборных в новом проекте их одиннадцать: часть на втором этаже, за сценой, часть — на третьем, рядом с репетиционным залом. В плане есть даже две VIP-грим-уборных.
Кассы театра, гардероб и санузлы расположатся в цокольном этаже. Там же будет, например, и столовая, а вот буфет для зрителей с кухней займут больше 250
— Люди с улицы смогут и днем оказаться в нашем буфете, он будет функционировать, — заверил Андрей Прикотенко. — И так же после спектакля они могут остаться, а доступ по билетам, QR-кодам, будет только в зал.
Что будет со старым зданием
По словам режиссера, новое здание станет скорее фоном для существующего, построенного по проекту Андрея Крячкова больше ста лет назад.
— Старое здание является архитектурной доминантой и диктует выбор нового здания, выбор фактур, — пояснил Андрей Прикотенко. — Для всех оно не является культурным наследием, а для нас является. Это красивое очень здание, таких мало осталось в Новосибирске, и мы к нему бережно относимся.
Два корпуса театра будут «рифмоваться»: в фасадах нового используют красный кирпич и белую штукатурку, которые повторят недавно обновленный внешний вид театра. Черные элементы нового фасада тоже должны быть кирпичными, а витражи, за которыми видно фойе и лестницы, по задумке архитектора будут отражать бывшую крячковскую школу.
Когда построят новое здание и театр переедет в него, начнется реконструкция в старом. При разработке первого проекта его планировали оставить административным, сейчас же оно задумано как универсальное художественное пространство с верхним светом, для которого в крыше прорубят окна, и балконом вдоль внутренней стены большого, площадью 200
Директор «Старого дома» Антонида Гореявчева на вопрос о возражениях защитников архитектурных памятников напоминает, что здание на Большевистской, 45 памятником не считается. Но претензии театр всё равно, конечно, получает.
— С возражениями мы сталкивались, когда в 2010 году начинали проектировать. Но поскольку это [здание] — не объект культурного наследия, все вопросы отпадают быстро. А так, досужие какие-то разговоры всегда ходили и будут ходить, и я думаю, ещё будут про нас говорить, что мы замахнулись на что-то, — говорит директор театра.
Еще одно частое возражение касается кустов и деревьев на участке, где запланировано строительство. Но новое здание было запланировано очень давно, подчеркивают в театре, и без него театр полноценно работать уже не может. При этом небольшой сквер на территории театра останется, хотя его планируют привести в порядок: обновить деревья, поставить лавочки. Парковку за театром тоже будут озеленять крупными деревьями, подчеркнуло руководство «Старого дома».
Когда, за сколько и для чего
Точных сроков и затрат на строительство в театре сказать сегодня не могут — всё будет понятно после того, как будет готова документация. Проектную документацию и экспертизу должны подготовить до конца года. Следующим этапом будет рабочая документация, но в театре рассчитывают, что это сможет взять на себя уже подрядчик по строительству — такая практика есть.
При наилучшем раскладе весь обновленный театральный комплекс может быть готов уже в 2024 году. В сегодняшних ценах на его строительство, по словам Антониды Гореявчевой, потребуется около 850 миллионов рублей — это в полтора раза больше той суммы, которую закладывали в первый проект, разработанный еще в 2010 году.
— Мы тогда всё сделали, и всё закончилось, когда у нас на руках была экспертиза. Стоимость была — 540 миллионов. Было решение губернатора — на тот момент Виктора Толоконского, была рабочая группа, которую возглавлял его зам, Василий Юрченко, — вспомнила директор театра.
На вопрос, что стало толчком к тому, чтобы проект все-таки сдвинулся с мертвой точки, она говорит, что повлиял сильно выросший за последние годы статус «Старого дома».
— Андрей Михайлович свои спектакли как только не разворачивает, потому что у режиссера большой потенциал, у артистов большой потенциал, в театре у нашей команды в принципе большой потенциал: все службы настолько в системе выстроены, что могут больше. Но мы не можем этот потенциал реализовать. Люди работают на удаленке, потому что физически нет места в театре, — говорит Антонида Гореявчева.
Свою роль, согласилась директор театра, сыграла и «Золотая маска», которой отметили роль Тимофея Мамлина в «Идиоте», и участие театра в других театральных фестивалях. Кроме того, театр в последние годы и сам инициирует фестивали: в этом году второй раз пройдет международный «Хаос», а придуманную в «Старом доме» для авторов-драматургов «Дисциплину» уже подхватили на Сахалине, в Калининграде и в Москве.
— Нам по плечу более высокие планки, а мы не можем из-за какого-то помещения, — сокрушается директор театра. — И актеры, помимо того, что играют тут в спектаклях, создают какие-то самостоятельные работы. Они талантливые, им надо реализовываться. У них свой зритель, их принимают чудесно, они работают уже сами как режиссеры и драматурги. Я не хочу, чтобы они бегали по другим площадкам. Кто-то говорит, что театр не должен быть домом, но у нас это так.
Новосибирск в целом — очень театральный город. Помимо пяти крупных гостеатров здесь работают и независимые, а число их увеличивается. Одной из самых обсуждаемых культурных новостей весной стало появление нового театра, руководить которым будут новосибирские политики — НГС подробно рассказывал об этом в марте.
Каким будет внутри и снаружи новое здание для театра Афанасьева, можно посмотреть здесь.