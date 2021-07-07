В Новосибирске построят новое здание для театра «Старый дом»: на что потратят 850 миллионов

На вопрос, что стало толчком к тому, чтобы проект все-таки сдвинулся с мертвой точки, она говорит, что повлиял сильно выросший за последние годы статус «Старого дома».



— Андрей Михайлович свои спектакли как только не разворачивает, потому что у режиссера большой потенциал, у артистов большой потенциал, в театре у нашей команды в принципе большой потенциал: все службы настолько в системе выстроены, что могут больше. Но мы не можем этот потенциал реализовать. Люди работают на удаленке, потому что физически нет места в театре, — говорит Антонида Гореявчева.



Свою роль, согласилась директор театра, сыграла и «Золотая маска», которой отметили роль Тимофея Мамлина в «Идиоте», и участие театра в других театральных фестивалях. Кроме того, театр в последние годы и сам инициирует фестивали: в этом году второй раз пройдет международный «Хаос», а придуманную в «Старом доме» для авторов-драматургов «Дисциплину» уже подхватили на Сахалине, в Калининграде и в Москве.

— Нам по плечу более высокие планки, а мы не можем из-за какого-то помещения, — сокрушается директор театра. — И актеры, помимо того, что играют тут в спектаклях, создают какие-то самостоятельные работы. Они талантливые, им надо реализовываться. У них свой зритель, их принимают чудесно, они работают уже сами как режиссеры и драматурги. Я не хочу, чтобы они бегали по другим площадкам. Кто-то говорит, что театр не должен быть домом, но у нас это так.

