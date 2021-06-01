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В Новосибирске начнут реконструкцию театра «Старый дом» — показываем эскизы

Ожидается, что проектную документацию для нового здания сделают за полгода

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Театр основали в октябре 1933 года

Театр основали в октябре 1933 года

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В Новосибирске реконструируют театр «Старый дом»

В Новосибирске планируют сделать реконструкцию театра «Старый дом» на улице Большевистской. Управление капитального строительства региона ищет подрядчика, который выполнит проект работ.

По данным сайта госзакупок, эскизы обновленного здания уже готовы. Показываем изображения, которые приложены к документам.

Проект должны подготовить за полгода

Проект должны подготовить за полгода

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Планируется, что реконструкцию сделают в два этапа. Во время первого будет построен новый зрительный зал на 320 мест. Туда перенесут работу театра, после чего начнется реконструкция существующего здания.

По данным сайта театра, он находится в здании на улице Большевистской с 1967 года

По данным сайта театра, он находится в здании на улице Большевистской с 1967 года

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Сейчас театр рассчитан на 320 мест

Сейчас театр рассчитан на 320 мест

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Для подготовки проекта подрядчик должен сделать инженерно-геодезические изыскания, радиологическое обследование участка, лабораторные исследования почвы, отбор проб воздуха и другие виды работ. За это готовы заплатить 13 806 580 рублей, средства выделят из регионального бюджета.

Площадь участка со зданием — 5000 кв. м

Площадь участка со зданием — 5000 кв. м

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Подрядчику нужно будет продумать благоустройство и озеленение территории

Подрядчику нужно будет продумать благоустройство и озеленение территории

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НГС направил запрос в Министерство строительства Новосибирской области, чтобы узнать подробности об этой реконструкции.

Сроки реконструкции пока неизвестны

Сроки реконструкции пока неизвестны

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Ранее в Новосибирске началась реконструкция театра Сергея Афанасьева. До этого его руководитель подал заявление об отставке, потому что актерам приходилось выступать в неудобных помещениях. Он отозвал заявление после того, как власти пообещали выделить деньги на реконструкцию.

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