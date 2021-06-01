В Новосибирске начнут реконструкцию театра «Старый дом» — показываем эскизы

В Новосибирске реконструируют театр «Старый дом»
В Новосибирске планируют сделать реконструкцию театра «Старый дом» на улице Большевистской. Управление капитального строительства региона ищет подрядчика, который выполнит проект работ.
По данным сайта госзакупок, эскизы обновленного здания уже готовы. Показываем изображения, которые приложены к документам.
Планируется, что реконструкцию сделают в два этапа. Во время первого будет построен новый зрительный зал на 320 мест. Туда перенесут работу театра, после чего начнется реконструкция существующего здания.
Для подготовки проекта подрядчик должен сделать инженерно-геодезические изыскания, радиологическое обследование участка, лабораторные исследования почвы, отбор проб воздуха и другие виды работ. За это готовы заплатить
НГС направил запрос в Министерство строительства Новосибирской области, чтобы узнать подробности об этой реконструкции.
Ранее в Новосибирске началась реконструкция театра Сергея Афанасьева. До этого его руководитель подал заявление об отставке, потому что актерам приходилось выступать в неудобных помещениях. Он отозвал заявление после того, как власти пообещали выделить деньги на реконструкцию.