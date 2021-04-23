Сибиряки победили в четырех номинациях главной театральной премии «Золотая маска — 2021»

Также лауреатом «Золотой маски — 2021» стал артист новосибирского драматического театра «Старый дом» Тимофей Мамлин. Его признали исполнителем «Лучшей мужской роли второго плана» за роль Ипполита Терентьева в спектакле «Идиот». Режиссер постановки — Андрей Прикотенко.



— Я вот сейчас сидел, перебирал в голове тексты, которые можно было бы здесь сказать. Когда я заканчивал школу и выбирал, куда поступать, мне мама сказала: «Сынок, куда угодно, только не в театральный». Мама! Нормальное направление выбрал. Привет тебе. И, несмотря на персональность «Маски», хочется сказать, что она невозможна без работы команды, без моих коллег, без моего театра. Мне кажется, я просто везунчик и счастливый человек, что я вместе с вами, в нашем театре — спасибо вам большое! — передает пресс-служба театра слова лауреата премии «Золотая маска» Тимофей Мамлин.

