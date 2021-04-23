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Сибиряки победили в четырех номинациях главной театральной премии «Золотая маска — 2021»

Новосибирск представляли театр «Старый дом» и Новосибирский музыкальный театр

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Тимофей Мамлин, артист драматического театра&nbsp;«Старый дом», стал победителем в номинации&nbsp;«Лучшая мужская роль второго плана»

Тимофей Мамлин, артист драматического театра «Старый дом», стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»

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Новосибирские театры получили «Золотую маску» в четырех номинациях

Вечером 22 апреля в Москве в 27-й раз прошла торжественная церемония награждения Российской национальной театральной премией «Золотая маска». Итоги главного театрального конкурса страны прозвучали со сцены концертного зала «Зарядье». Новосибирск на фестивале представляли сразу два театра: Новосибирский музыкальный театр и «Старый дом».

Новосибирский музыкальный театр с мюзиклом «Фома» стал победителем сразу в трех номинациях: «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая мужская роль», в которой был отмечен артист Александр Крюков. Он сыграл главную роль в мюзикле. Его коллега по театру Никита Воробьев получил «Золотую маску» за роль второго плана в той же постановке. Мюзикл «Фома» на музыку лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука поставил режиссер Филипп Разенков.

Также лауреатом «Золотой маски — 2021» стал артист новосибирского драматического театра «Старый дом» Тимофей Мамлин. Его признали исполнителем «Лучшей мужской роли второго плана» за роль Ипполита Терентьева в спектакле «Идиот». Режиссер постановки — Андрей Прикотенко.

— Я вот сейчас сидел, перебирал в голове тексты, которые можно было бы здесь сказать. Когда я заканчивал школу и выбирал, куда поступать, мне мама сказала: «Сынок, куда угодно, только не в театральный». Мама! Нормальное направление выбрал. Привет тебе. И, несмотря на персональность «Маски», хочется сказать, что она невозможна без работы команды, без моих коллег, без моего театра. Мне кажется, я просто везунчик и счастливый человек, что я вместе с вами, в нашем театре — спасибо вам большое! — передает пресс-служба театра слова лауреата премии «Золотая маска» Тимофей Мамлин.

Тимофей Мамлин — ведущий актер театра «Старый дом», поэт, драматург, фотограф. Окончил Томский областной колледж культуры и искусства им. В. Я. Шишкова. В театре «Старый дом» работает с 2013 года. Занят в 22 спектаклях действующего репертуара.

В феврале в честь премьеры оперы «Волшебная флейта» НОВАТ сделал серию фотографий. На них артисты в золотых масках с навесными замками. Так режиссер Вячеслав Стародубцев решил объединить современные реалии с классической оперой.

В середине апреля в Новосибирск вечерним рейсом прилетела труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Они представят два спектакля — «По ту сторону греха» (по мотивам романа Достоевского «Братья Карамазовы») и «Анна Каренина».

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«Золотая маска»театр «Старый дом»лауреаты
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