Сибиряки победили в четырех номинациях главной театральной премии «Золотая маска — 2021»

Новосибирские театры получили «Золотую маску» в четырех номинациях
Вечером 22 апреля в Москве в
Новосибирский музыкальный театр с мюзиклом «Фома» стал победителем сразу в трех номинациях: «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая мужская роль», в которой был отмечен артист Александр Крюков. Он сыграл главную роль в мюзикле. Его коллега по театру Никита Воробьев получил «Золотую маску» за роль второго плана в той же постановке. Мюзикл «Фома» на музыку лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука поставил режиссер Филипп Разенков.
Также лауреатом «Золотой маски — 2021» стал артист новосибирского драматического театра «Старый дом» Тимофей Мамлин. Его признали исполнителем «Лучшей мужской роли второго плана» за роль Ипполита Терентьева в спектакле «Идиот». Режиссер постановки — Андрей Прикотенко.
— Я вот сейчас сидел, перебирал в голове тексты, которые можно было бы здесь сказать. Когда я заканчивал школу и выбирал, куда поступать, мне мама сказала: «Сынок, куда угодно, только не в театральный». Мама! Нормальное направление выбрал. Привет тебе. И, несмотря на персональность «Маски», хочется сказать, что она невозможна без работы команды, без моих коллег, без моего театра. Мне кажется, я просто везунчик и счастливый человек, что я вместе с вами, в нашем театре — спасибо вам большое! — передает пресс-служба театра слова лауреата премии «Золотая маска» Тимофей Мамлин.
Тимофей Мамлин — ведущий актер театра «Старый дом», поэт, драматург, фотограф. Окончил Томский областной колледж культуры и искусства им.
В феврале в честь премьеры оперы «Волшебная флейта» НОВАТ сделал серию фотографий. На них артисты в золотых масках с навесными замками. Так режиссер Вячеслав Стародубцев решил объединить современные реалии с классической оперой.
В середине апреля в Новосибирск вечерним рейсом прилетела труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Они представят два спектакля — «По ту сторону греха» (по мотивам романа Достоевского «Братья Карамазовы») и «Анна Каренина».