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В честь премьеры НОВАТ нарядил артистов в золотые «медицинские» маски — посмотрите 4 эффектных фото

Артисты будут в них даже на сцене

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Премьерные спектакли пройдут <nobr class="_">12 и 13 февраля</nobr>

Премьерные спектакли пройдут 12 и 13 февраля

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В честь премьеры оперы «Волшебная флейта», которая пройдет 12 и 13 февраля, НОВАТ сделал серию фотографий. На них артисты в золотых масках с навесными замками. Так режиссер Вячеслав Стародубцев решил объединить современные реалии с классической оперой.

По задумке режиссера, артисты будут в масках даже на сцене

По задумке режиссера, артисты будут в масках даже на сцене

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— Опера Моцарта «Волшебная флейта», как всякое гениальное сочинение, в каждой эпохе обретает новые смысловые значения. Режиссер Вячеслав Стародубцев в своем спектакле «запирает уста» с помощью золотой маски, ставшей важной деталью нашей повседневной реальности. Сегодня театр — наиболее безопасное место для зрителей, где строго соблюдаются все необходимые меры для сохранения их здоровья в условиях пандемии, — сказано в официальном сообщении.

Пресс-секретарь НОВАТа Марина Иванова пояснила, что на сцене петь артисты будут без масок. Но в самой опере есть моменты, которые позволяют обыграть их присутствие.

НОВАТ начал 2021 год с того, что расторг контракт с грузинской балериной Ниной Ананиашвили.

В ноябре театр посвятил спектакль умершему от коронавируса легендарному дирижеру. В том же месяце Оперный внезапно окрасился в фиолетовый цвет.

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