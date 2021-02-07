В честь премьеры НОВАТ нарядил артистов в золотые «медицинские» маски — посмотрите 4 эффектных фото

В честь премьеры оперы «Волшебная флейта», которая пройдет
— Опера Моцарта «Волшебная флейта», как всякое гениальное сочинение, в каждой эпохе обретает новые смысловые значения. Режиссер Вячеслав Стародубцев в своем спектакле «запирает уста» с помощью золотой маски, ставшей важной деталью нашей повседневной реальности. Сегодня театр — наиболее безопасное место для зрителей, где строго соблюдаются все необходимые меры для сохранения их здоровья в условиях пандемии, — сказано в официальном сообщении.
Пресс-секретарь НОВАТа Марина Иванова пояснила, что на сцене петь артисты будут без масок. Но в самой опере есть моменты, которые позволяют обыграть их присутствие.
НОВАТ начал 2021 год с того, что расторг контракт с грузинской балериной Ниной Ананиашвили.
В ноябре театр посвятил спектакль умершему от коронавируса легендарному дирижеру. В том же месяце Оперный внезапно окрасился в фиолетовый цвет.