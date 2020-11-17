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НОВАТ внезапно окрасился в фиолетовый цвет — объясняем, в честь чего

Посмотреть на необычную подсветку можно только до часу ночи

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НОВАТ впервые стал участником акции #мнеНЕфиолетово

НОВАТ впервые стал участником акции #мнеНЕфиолетово

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В Новосибирске на здании Оперного театра включили фиолетовую подсветку

Вечером 17 ноября новосибирский театр оперы и балета включил фиолетовую подсветку в рамках международной акции для привлечения внимания к проблеме недоношенных детей.

— Фиолетовый — официальный цвет благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо» и Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI). НОВАТ поддержал инициативу Министерства здравоохранения Новосибирской области, и в рамках акции здание театра будет подсвечено фиолетовым цветом, символизирующим надежду, сострадание и открытость, — сообщила пресс-секретарь НОВАТа Лия Цартлава.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Фиолетовая подсветка будет работать сегодня до часу ночи, а уже завтра НОВАТ будет освещаться в привычных цветах.

Новосибирский театр впервые присоединился к акции. По данным благотворительного фонда «Право на чудо», всего в акции поучаствуют более 30 регионов страны, в том числе Омск, Якутск, Тверь, Челябинск, Рязань, Мурманск и Астрахань.

В мае у НОВАТа появилась дорогостоящая подсветка — мы опубликовали впечатляющее видео новосибирского фотографа Вадима Махорова, как с высоты выглядит театр с новой подсветкой.

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