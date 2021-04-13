В Новосибирск прилетела труппа театра Бориса Эйфмана — они выступят в НОВАТе

Во вторник, 13 апреля, в Новосибирск вечерним рейсом прилетела труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Они представят два спектакля — «По ту сторону греха» (по мотивам романа Достоевского «Братья Карамазовы») и «Анна Каренина».

— В этом городе я провел всё детство, у меня здесь была первая работа, первая школа. Целый год работал в НОВАТе. Но потом судьба позвала меня в Петербург. Сейчас возвращаюсь сюда с чувством волнения и трепета. В спектакле «По ту сторону греха» я исполняю партию Дмитрия Карамазова, старшего из братьев. Это образ сильного мужчины, готового на все ради женщины. А в «Анне Карениной» я танцую Вронского, — рассказал ведущий солист Олег Габышев.