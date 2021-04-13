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В Новосибирск прилетела труппа театра Бориса Эйфмана — они выступят в НОВАТе

Артисты представят два спектакля

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Артистов встретили в Толмачево

Артистов встретили в Толмачево

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Во вторник, 13 апреля, в Новосибирск вечерним рейсом прилетела труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Они представят два спектакля — «По ту сторону греха» (по мотивам романа Достоевского «Братья Карамазовы») и «Анна Каренина».

— В этом городе я провел всё детство, у меня здесь была первая работа, первая школа. Целый год работал в НОВАТе. Но потом судьба позвала меня в Петербург. Сейчас возвращаюсь сюда с чувством волнения и трепета. В спектакле «По ту сторону греха» я исполняю партию Дмитрия Карамазова, старшего из братьев. Это образ сильного мужчины, готового на все ради женщины. А в «Анне Карениной» я танцую Вронского, — рассказал ведущий солист Олег Габышев.

Последний раз театр под руководством Бориса Эйфмана приезжал в Новосибирск 14 лет назад. Артисты выступают не только в России, но и в Северной и Южной Америке, Азии и Европе.

В феврале в честь премьеры НОВАТ нарядил артистов в золотые «медицинские» маски.

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НОВАТартистыбалетспектакль
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