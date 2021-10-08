Возле сквера на Кирова хотят разрешить строительство многоэтажных зданий

В Новосибирске участок на Кирова, 44, где сейчас расположен главный офис банка «Открытие», хотят перевести в зону, где можно строить многоэтажные дома.

Здание возле сквера на Кирова было построено в начале 1960-х годов. Раньше там располагался Дворец пионеров. Прошлой осенью офис выставили на продажу. Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе банка «Открытие», здание купил «Дом-Строй». Сейчас банк снимает у компании помещение в аренду и ждет переезда на новый адрес.

Информацию об этом подтвердили и в компании «Дом-Строй»:

