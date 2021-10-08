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Возле сквера на Кирова хотят разрешить строительство многоэтажных зданий

Сейчас там расположен офис банка «Открытие», который планирует переезжать

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Здание было выставлено на продажу прошлой осенью, сейчас им владеет компания «Дом-Строй»

Здание было выставлено на продажу прошлой осенью, сейчас им владеет компания «Дом-Строй»

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В Новосибирске участок на Кирова, 44, где сейчас расположен главный офис банка «Открытие», хотят перевести в зону, где можно строить многоэтажные дома.

Здание возле сквера на Кирова было построено в начале 1960-х годов. Раньше там располагался Дворец пионеров. Прошлой осенью офис выставили на продажу. Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе банка «Открытие», здание купил «Дом-Строй». Сейчас банк снимает у компании помещение в аренду и ждет переезда на новый адрес.

Информацию об этом подтвердили и в компании «Дом-Строй»:

— Да, этот участок принадлежит ГК «Дом-Строй», мы выкупили его. По поводу того, что там построят, пока определенности нет. Мы ведем переговоры с разными проектными компаниями. То есть сейчас занимаемся разработкой концепта. Что конкретно там появится, решения пока нет. Есть альтернативные предложения, мы их рассматриваем, их несколько. Есть высотный, есть невысотный, — сообщили в отделе маркетинга компании.

Вопрос о перезонировании обсуждали вчера на комиссии по вопросам, связанным с подготовкой документации по планировке территории Новосибирска. Проект отправили на доработку.

— Рассмотрение предложения о подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе ПП «Шевченковский», — говорится в повестке комиссии.

Предложение поступило от компании «Дом-Строй». Предлагается перевести участок рядом со сквером Кирова из территории малоэтажной общественной застройки в зону объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов.

Группа компаний «Дом-Строй» — строительная компания, основана в 2005 году. Учредители: Владимир Наумов и Михаил Владимиров. Баланс компании за 2020 год составил 1,8 млрд, чистый убыток — 1, 9 млн. В Новосибирске компания построила ЖК «Флотилия», «Романтика», La Grande.

Против застройки выступила депутат по округу, где планируется застройка, Хельга Пирогова:

— Я категорически против того, чтобы территория застраивалась. Сейчас там банк, трехэтажное, по-моему, здание, я считаю, что это оптимально. Там и так всё застроено, там никакой инфраструктуры нет, — сказала депутат на комиссии.

Предложение по перезонированию не отклонили, но отправили на доработку.

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Кроме участка на Кирова, комиссия обсудила и застройку территории швейной фабрики «Синар». Там планируют построить жилой комплекс, но проект пока отправили на доработку из-за споров об этажности.

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застройка
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