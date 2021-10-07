Проект застройки территории фабрики «Синар» отправили на доработку — там хотят построить дома и открыть сад

В четверг, 7 октября, комиссия по вопросам, связанным с подготовкой документации по планировке территории Новосибирска, отправила на доработку проект планирования территории швейной фабрики «Синар». У участников обсуждения возникли вопросы к этажности будущей застройки и наличию там детского сада.

Концепцию планировки представил архитектор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин. Он рассказал, что территорию фабрики отдадут под застройку жилого комплекса:

— Возникло предложение от «Синара». В соответствии с утвержденными внесенными изменениями в генплан, территория самого «Синара» отнесена к зоне перспективной застройки. Соответственно, что предлагает «Синар»: в той редакции, которая сейчас согласована, «Синар» — это производственная территория. Предлагается здесь перспектива размещения жилого комплекса переменной этажности. То есть от средней этажности с зонами охраны объектов культурного наследия по Серебренниковской с повышением этажности вниз в сторону Ипподромской. И с размещением детского дошкольного учреждения встроенно-пристроенного на 50 мест в соответствии с потребностями этого комплекса. Здесь не предлагается застройка с максимальным коэффициентом плотности. Здесь, учитывая расположение, это комфортное дорогое жилье с более низким коэффициентом, — рассказал Нестёркин.