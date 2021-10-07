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Проект застройки территории фабрики «Синар» отправили на доработку — там хотят построить дома и открыть сад

Общественников и депутата смутило увеличение этажности и встроенный детский сад

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На территории фабрики есть историческое панно, которое требует особого внимания

На территории фабрики есть историческое панно, которое требует особого внимания

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Проект будущей застройки территории новосибирской фабрики «Синар» отправили на доработку

В четверг, 7 октября, комиссия по вопросам, связанным с подготовкой документации по планировке территории Новосибирска, отправила на доработку проект планирования территории швейной фабрики «Синар». У участников обсуждения возникли вопросы к этажности будущей застройки и наличию там детского сада.

Концепцию планировки представил архитектор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин. Он рассказал, что территорию фабрики отдадут под застройку жилого комплекса:

— Возникло предложение от «Синара». В соответствии с утвержденными внесенными изменениями в генплан, территория самого «Синара» отнесена к зоне перспективной застройки. Соответственно, что предлагает «Синар»: в той редакции, которая сейчас согласована, «Синар» — это производственная территория. Предлагается здесь перспектива размещения жилого комплекса переменной этажности. То есть от средней этажности с зонами охраны объектов культурного наследия по Серебренниковской с повышением этажности вниз в сторону Ипподромской. И с размещением детского дошкольного учреждения встроенно-пристроенного на 50 мест в соответствии с потребностями этого комплекса. Здесь не предлагается застройка с максимальным коэффициентом плотности. Здесь, учитывая расположение, это комфортное дорогое жилье с более низким коэффициентом, — рассказал Нестёркин.

Встроенно-пристроенный детский сад — детский сад, расположенный внутри жилого дома.

Предложение о перезонировании поступило от «Синара»

Предложение о перезонировании поступило от «Синара»

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Он добавил, что новых школ на этом месте не планируется:

— Вопрос размещения школы никак не решается. Потребность по школам дополнительная порядка 90 лет возникает, мы рассчитываем на лицей № 12. Понятно, что сейчас все школы перегружены.

К проекту возникли вопросы у координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева. Он настаивал на том, чтобы застройка на территории была только среднеэтажной, без повышения:

— С мая были предложения перезонировать под среднеэтажную застройку. Так как участок расположен за стоквартирным домом — а это наше культурное наследие — было предложено понизить этажность. То есть, в принципе, не возражаем, чтобы строить среднеэтажный комплекс, — высказал замечание к проекту Михаил Рязанцев.

К встроенно-пристроенному детскому саду у общественников тоже были вопросы. По словам Михаила Рязанцева, встроенный детский сад на проекте может не появиться.

— В принципе, мы не против встроенно-пристроенного детского сада, но нужно разработать вопрос, как сделать так, чтобы всё-таки детский сад точно появился. Потому что нам известны случаи, когда в проекте детские сады рисуются, но, когда здание вводят в эксплуатацию, они там не появляются, — заметил Михаил Рязанцев.

Последнее замечание к проекту касалось объектов культурного наследия:

— Мы написали в инспекцию по охране культурного наследия: там 2 объекта есть. Один на территории «Синара» — это одноэтажное кирпичное здание, и второе — на фасаде самого «Синара» (панно. — Прим. ред.). Стоит обратить внимание хотя бы на историческое здание на территории, — заметил Михаил Рязанцев.

Сейчас, судя по данным сайта государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, исторический корпус швейной фабрики «Синар» и небольшой кирпичный особняк во дворе предприятия проходят экспертизу по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Работы включают обследование объекта, фиксацию, историко-архитектурные, историко-градостроительные и архивные исследования. Срок работ — декабрь 2021 года.

К рассмотрению на доработке приняли два вопроса: установление конкретной жилой зоны застройки с определенной этажностью и гарантированное появление детского сада:

— Рассматриваем вариант не просто встроенно-пристроенного детского сада, а территории, которая будет передана муниципалитету под прогулочную зону для детей, — сказала начальник отдела градостроительной подготовки территорий Екатерина Бакулова.

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НГС отправил запрос в компанию «Синар» и мэрию Новосибирска, чтобы уточнить планы по застройке.

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