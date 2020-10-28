Банк «Открытие» избавляется от своего главного офиса в Новосибирске

Объявление о продаже здания на Кирова, 44 в Новосибирске — главного офиса банка «Открытие» — появилось на сайте Avito вечером 27 октября.

Общая площадь нежилого здания — 9,7 тысячи квадратных метров. В здании переменная этажность 3–4 этажа, есть цокольный этаж и подвал. Вместе с ним банк продает земельный участок площадью 10,2 тысячи квадратов, на нем размещена парковка на 156 автомобилей, указано в объявлении. Весь имущественный комплекс банк оценил в 470,6 миллиона рублей.



Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе банка «Открытие», сейчас он проводит оптимизацию расходов и реализует избыточные активы, в числе которых оказалось и здание офиса в Новосибирске:

