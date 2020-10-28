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Банк «Открытие» избавляется от своего главного офиса в Новосибирске

За огромное здание возле метро «Октябрьская» просят 470 миллионов

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Здание принадлежало банку еще до того, как на нем появилась вывеска «Открытия»: раньше здесь располагался «НОМОС-Банк-Сибирь», который вошел в большую финансовую группу

Здание принадлежало банку еще до того, как на нем появилась вывеска «Открытия»: раньше здесь располагался «НОМОС-Банк-Сибирь», который вошел в большую финансовую группу

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Объявление о продаже здания на Кирова, 44 в Новосибирске — главного офиса банка «Открытие» — появилось на сайте Avito вечером 27 октября.

Общая площадь нежилого здания — 9,7 тысячи квадратных метров. В здании переменная этажность 3–4 этажа, есть цокольный этаж и подвал. Вместе с ним банк продает земельный участок площадью 10,2 тысячи квадратов, на нем размещена парковка на 156 автомобилей, указано в объявлении. Весь имущественный комплекс банк оценил в 470,6 миллиона рублей.

Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе банка «Открытие», сейчас он проводит оптимизацию расходов и реализует избыточные активы, в числе которых оказалось и здание офиса в Новосибирске:

— В рамках данной работы запланирован переезд штабного офиса в Новосибирске в новое помещение, которое будет удобным для клиентов и соответствует современным требованиям к банковскому офису. А офисное помещение, расположенное по адресу Кирова, 44, планируем реализовать.

Куда переедет головной офис банка «Открытие», пока неизвестно: в пресс-службе сообщили, что сейчас рассматривается несколько вариантов, и в ближайшее время руководство примет решение.

Недавно НГС делал обзор зданий, которые выставлены на продажу в центре Новосибирска, — их гораздо больше, чем может показаться.

А в начале года два крупных офиса известной страховой компании оказались на торгах из-за банкротства их владельца.

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Банк Открытиекоммерческая недвижимостьофисы
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