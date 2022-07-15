Ветра, степи и монгольское радио: как выглядит приграничный Алтай и почему оттуда не хочется возвращаться

По фотографиям кажется, что скучнее этого места сложно что-то придумать. Ровная как стена дорога, степи и будто замершие в ожидании чего-то небольшие дома, рядом с которыми лишь свистит ветер.

Совершенно другие ощущения могут возникнуть, когда находишься там. Правда, здесь путешественники делятся на две категории: первая — те, кто считает, что ехал зря, потому что скукота и смотреть нечего. Вторая — любители дзена (имеется ввиду не платформа контента, а искусство пребывания в моменте).