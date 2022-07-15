Ветра, степи и монгольское радио: как выглядит приграничный Алтай и почему оттуда не хочется возвращаться
Журналисты НГС доехали до конца Чуйского тракта и познали дзен
В июне НГС начал серию публикаций, посвященных 100-летию Чуйского тракта. Журналисты проехали весь путь до границы с Монголией — в обе стороны это почти две тысячи километров. В предыдущих сериях мы вспомнили историю строительства легендарной дороги, рассказали про самые знаковые места и достопримечательности по Чуйскому тракту, погуляли по улочкам двух старинных городов — Бийска и Горно-Алтайска, посмотрели, что продают в сувенирных лавках и даже приземлились на Марс. Завершающая часть пути — приграничный Алтай. Это уже не захватывающие перевалы и укутанные лесами горы. Ровная как стена дорога, степь и лишь где-то вдалеке покрытые снегом горные вершины. Как выглядит граница с Монголией и почему до нее стоит доехать — в репортаже НГС.
Даже если просто ехать по Чуйскому тракту и никуда не сворачивать, получится яркая незабываемая поездка. Пшеничные и рапсовые поля у границы с Алтайским краем незаметно сменяются холмистой местностью. Дальше встреча с шумной Катунью, которую окружают укрытые лесом горы. Два перевала: Семинский и Чике-Таман — места, где хочется просто выйти из машины и долго-долго смотреть вдаль, рассматривая каждый сантиметр этой картины.
Наверное, каждые 100 километров Чуйского тракта — отдельная история. Так что если вдруг пассажир прикорнул в дороге, потом явно удивится, открыв глаза: не Ленинград, конечно, но явно другая местность.
Приграничный Алтай — это Кош-Агачский район, село Кош-Агач и буквально через 50 километров от него — Ташанта, где находятся пропускной пункт и таможня.
По фотографиям кажется, что скучнее этого места сложно что-то придумать. Ровная как стена дорога, степи и будто замершие в ожидании чего-то небольшие дома, рядом с которыми лишь свистит ветер.
Совершенно другие ощущения могут возникнуть, когда находишься там. Правда, здесь путешественники делятся на две категории: первая — те, кто считает, что ехал зря, потому что скукота и смотреть нечего. Вторая — любители дзена (имеется ввиду не платформа контента, а искусство пребывания в моменте).
Итак, первый момент — Кош-Агач. Природа хоть и на любителя, но всё же есть. Климат южной части республики приравнивают к районам Крайнего Севера. Разные нотки ароматов местных растений и свежий воздух действительно напитывают энергией, и кому-то этого в поездке будет достаточно. Но информативная составляющая тоже не помешает.
Расстояние от Новосибирска до Кош-Агача по Чуйскому тракту — 892 километра. Село основано в 1801 году на стыке двух рек — Чуи и Чаганки, до начала XX века эта территория входила в состав Империи Цин. Село развивалось как торговый центр юга Горного Алтая, где базировались торговцы и перевозимый из одной страны в другую товар.
В 90-е годы в Кош-Агачском районе на плато Укок нашли тело Укокской принцессы — мумию молодой женщины, жившей здесь десятки веков назад. Кроме признанной мировым открытием находки, здесь находится крупное скопление наскальных рисунков Елангаш. Так что, если задаться целью найти достопримечательности, всё получится.
Кош-Агачский район — высокогорная местность. В 2003 году здесь произошло серьезное землетрясение. Его эпицентр находился в 6 километрах от села Бельтир, которое пришлось полностью восстанавливать.
Кош-Агач — это административный центр района с населением чуть больше 10 тысяч человек. Село уже давно стало туристическим центром — с гостиницами, магазинами и кафе, причем цены здесь примерно на уровне Новосибирска или ниже — во всяком случае, так было в начале сезона.
Путь к самой границе с Монголией, в село Ташанта — это ровная прямая дорога. Чуйский тракт здесь — как будто финиш большого забега, только впереди не красная лента, а контрольно-пропускной пункт, у которого транспорт придется разворачивать в обратную сторону, если вы, конечно, не планируете пересекать границу.
Во время пандемии граница была закрыта, но с марта 2022 года проход открыли — виза не требуется, достаточно загранпаспорта. Пункт пропуска работает в будни с 9 до 18.
— Выходные дни — воскресенье и государственные, национальные праздничные дни Российской Федерации и Монголии (по взаимной договоренности), которые уточняются и согласовываются с сопредельной стороной ежеквартально, — сообщается на сайте администрации Республики Алтай.
Например, с 11 по 15 июля граница была закрыта, так как в стране отмечали Наадам, сообщает алтайское издание Altapress.ru. Наадам — это традиционное монгольское состязание, также именуемое «тремя мужскими играми»: монгольская борьба, скачки и стрельба из лука.
Переход через границу — дело серьезное. Если вам захочется это сделать, лучше подробнее узнать правила и нюансы — их целый список.
За контрольно-пропускным пунктом природа будет примерно та же, что и перед ним, так что это тот случай, когда заграницу можно почувствовать и в России.
В Ташанте рядом с пропускным пунктом поднимитесь в гору — это настоящее место для туристов с надписью «Я люблю Ташанту»: забрался, огляделся, посмотрел в сторону России, еще раз понял, какая она необъятная. Помахал рукой востоку, посидел на качели, сделал фото — и обратно на Чуйский тракт.
А Чуйский тракт здесь красивый и простой для водителя. Серпантин и перевалы позади — ногу на педаль и вперед. Кстати, если хочется усилить атмосферу приграничной зоны, поищите на приемнике волну монгольского радио. В этих таинственных звуках природа, да и вообще действительность, воспринимается по-другому.
Заснеженные горные вершины совсем далеко, в непогоду их и вовсе не видно. Вообще горы здесь играют лишь эпизодическую роль. А главная — у неба, ярко-голубого, насыщенного. Облака, если есть, то такие четкие, словно их только что нарисовали острым карандашом.
В пасмурные дни небо лилово-серое и такое низкое, как будто собирается закрыть и уберечь эту непослушную землю. Если, конечно, не вмешается ветер, для которого здесь вообще не существует никаких преград. Разве что стенки автомобиля — в этот момент они кажутся такими же хрупкими и беззащитными, как одинокий человек в бескрайней степи.
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