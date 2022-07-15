СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 58.26
eur 58.34
Тема дняПокупки новосибирцев на распродаже в IKEA
Все новости
Все новости
Подробности

Ветра, степи и монгольское радио: как выглядит приграничный Алтай и почему оттуда не хочется возвращаться

Журналисты НГС доехали до конца Чуйского тракта и познали дзен

20
Поездка по Чуйскому тракту — это около 2 тысяч километров в обе стороны

Поездка по Чуйскому тракту — это около 2 тысяч километров в обе стороны

Поделиться

В июне НГС начал серию публикаций, посвященных 100-летию Чуйского тракта. Журналисты проехали весь путь до границы с Монголией — в обе стороны это почти две тысячи километров. В предыдущих сериях мы вспомнили историю строительства легендарной дороги, рассказали про самые знаковые места и достопримечательности по Чуйскому тракту, погуляли по улочкам двух старинных городов — Бийска и Горно-Алтайска, посмотрели, что продают в сувенирных лавках и даже приземлились на Марс. Завершающая часть пути — приграничный Алтай. Это уже не захватывающие перевалы и укутанные лесами горы. Ровная как стена дорога, степь и лишь где-то вдалеке покрытые снегом горные вершины. Как выглядит граница с Монголией и почему до нее стоит доехать — в репортаже НГС.

Даже если просто ехать по Чуйскому тракту и никуда не сворачивать, получится яркая незабываемая поездка. Пшеничные и рапсовые поля у границы с Алтайским краем незаметно сменяются холмистой местностью. Дальше встреча с шумной Катунью, которую окружают укрытые лесом горы. Два перевала: Семинский и Чике-Таман — места, где хочется просто выйти из машины и долго-долго смотреть вдаль, рассматривая каждый сантиметр этой картины.

Расстояние напрямую значительно отличается от реального, так как большая часть Чуйского тракта находится в горах

Расстояние напрямую значительно отличается от реального, так как большая часть Чуйского тракта находится в горах

Поделиться

Наверное, каждые 100 километров Чуйского тракта — отдельная история. Так что если вдруг пассажир прикорнул в дороге, потом явно удивится, открыв глаза: не Ленинград, конечно, но явно другая местность.

Приграничный Алтай — это Кош-Агачский район, село Кош-Агач и буквально через 50 километров от него — Ташанта, где находятся пропускной пункт и таможня.

Кош-Агачский район — юго-восточная часть Алтая

Кош-Агачский район — юго-восточная часть Алтая

Поделиться

По фотографиям кажется, что скучнее этого места сложно что-то придумать. Ровная как стена дорога, степи и будто замершие в ожидании чего-то небольшие дома, рядом с которыми лишь свистит ветер.

Совершенно другие ощущения могут возникнуть, когда находишься там. Правда, здесь путешественники делятся на две категории: первая — те, кто считает, что ехал зря, потому что скукота и смотреть нечего. Вторая — любители дзена (имеется ввиду не платформа контента, а искусство пребывания в моменте).

Чуйский тракт пересекает Кош-Агачский район в северной части

Чуйский тракт пересекает Кош-Агачский район в северной части

Поделиться

Итак, первый момент — Кош-Агач. Природа хоть и на любителя, но всё же есть. Климат южной части республики приравнивают к районам Крайнего Севера. Разные нотки ароматов местных растений и свежий воздух действительно напитывают энергией, и кому-то этого в поездке будет достаточно. Но информативная составляющая тоже не помешает.

Расстояние от Новосибирска до Кош-Агача по Чуйскому тракту — 892 километра. Село основано в 1801 году на стыке двух рек — Чуи и Чаганки, до начала XX века эта территория входила в состав Империи Цин. Село развивалось как торговый центр юга Горного Алтая, где базировались торговцы и перевозимый из одной страны в другую товар.

Природа юго-востока Алтая специфическая, для кого-то покажется совсем непримечательной

Природа юго-востока Алтая специфическая, для кого-то покажется совсем непримечательной

Поделиться

В 90-е годы в Кош-Агачском районе на плато Укок нашли тело Укокской принцессы — мумию молодой женщины, жившей здесь десятки веков назад. Кроме признанной мировым открытием находки, здесь находится крупное скопление наскальных рисунков Елангаш. Так что, если задаться целью найти достопримечательности, всё получится.

Кош-Агачский район — высокогорная местность. В 2003 году здесь произошло серьезное землетрясение. Его эпицентр находился в 6 километрах от села Бельтир, которое пришлось полностью восстанавливать.

Оттенки гор зависят от погоды

Оттенки гор зависят от погоды

Поделиться

Кош-Агач — это административный центр района с населением чуть больше 10 тысяч человек. Село уже давно стало туристическим центром — с гостиницами, магазинами и кафе, причем цены здесь примерно на уровне Новосибирска или ниже — во всяком случае, так было в начале сезона.

Путь к самой границе с Монголией, в село Ташанта — это ровная прямая дорога. Чуйский тракт здесь — как будто финиш большого забега, только впереди не красная лента, а контрольно-пропускной пункт, у которого транспорт придется разворачивать в обратную сторону, если вы, конечно, не планируете пересекать границу.

Во время пандемии граница была закрыта, но с марта 2022 года проход открыли — виза не требуется, достаточно загранпаспорта. Пункт пропуска работает в будни с 9 до 18.

— Выходные дни — воскресенье и государственные, национальные праздничные дни Российской Федерации и Монголии (по взаимной договоренности), которые уточняются и согласовываются с сопредельной стороной ежеквартально, — сообщается на сайте администрации Республики Алтай.

Ташанта — самое крайнее село в приграничной зоне

Ташанта — самое крайнее село в приграничной зоне

Поделиться

Например, с 11 по 15 июля граница была закрыта, так как в стране отмечали Наадам, сообщает алтайское издание Altapress.ru. Наадам — это традиционное монгольское состязание, также именуемое «тремя мужскими играми»: монгольская борьба, скачки и стрельба из лука.

Переход через границу — дело серьезное. Если вам захочется это сделать, лучше подробнее узнать правила и нюансы — их целый список.

Пограничный пункт работает в определенные дни и часы, по праздникам — выходной

Пограничный пункт работает в определенные дни и часы, по праздникам — выходной

Поделиться

За контрольно-пропускным пунктом природа будет примерно та же, что и перед ним, так что это тот случай, когда заграницу можно почувствовать и в России.

В Ташанте есть достопримечательность, где отмечаются все туристы

В Ташанте есть достопримечательность, где отмечаются все туристы

Поделиться

В Ташанте рядом с пропускным пунктом поднимитесь в гору — это настоящее место для туристов с надписью «Я люблю Ташанту»: забрался, огляделся, посмотрел в сторону России, еще раз понял, какая она необъятная. Помахал рукой востоку, посидел на качели, сделал фото — и обратно на Чуйский тракт.

Дорога ровная, будто зеркало

Дорога ровная, будто зеркало

Поделиться

А Чуйский тракт здесь красивый и простой для водителя. Серпантин и перевалы позади — ногу на педаль и вперед. Кстати, если хочется усилить атмосферу приграничной зоны, поищите на приемнике волну монгольского радио. В этих таинственных звуках природа, да и вообще действительность, воспринимается по-другому.

Иногда фотография Кош-Агачской природы выглядит как картина

Иногда фотография Кош-Агачской природы выглядит как картина

Поделиться

Заснеженные горные вершины совсем далеко, в непогоду их и вовсе не видно. Вообще горы здесь играют лишь эпизодическую роль. А главная — у неба, ярко-голубого, насыщенного. Облака, если есть, то такие четкие, словно их только что нарисовали острым карандашом.

Приезжему человеку кажется, что здесь ничего не происходит. Кроме туч

Приезжему человеку кажется, что здесь ничего не происходит. Кроме туч

Поделиться

В пасмурные дни небо лилово-серое и такое низкое, как будто собирается закрыть и уберечь эту непослушную землю. Если, конечно, не вмешается ветер, для которого здесь вообще не существует никаких преград. Разве что стенки автомобиля — в этот момент они кажутся такими же хрупкими и беззащитными, как одинокий человек в бескрайней степи.

Что еще почитать про путешествия

Купеческие домики городка с 300-летней историей — фоторепортаж из старейшего города Новосибирской области.

Спонтанное и быстрое путешествие по Маслянинскому району: что посмотреть, если у вас есть машина и свободный день.

Море и мрамор: репортаж из красивейшего места в области. 5 тысяч рублей — и изумрудное озеро ваше.

По теме

Горный АлтайЧуйский трактКош-АгачТашанта
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2