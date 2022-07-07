Едем на Марс с Луной: 12 красивых фото с необычными видами в Горном Алтае (и впечатляющее видео)
Как добраться до необычного места и сколько это будет стоить
В мае НГС начал серию публикаций, посвященных 100-летию Чуйского тракта. Мы уже рассказали о главных достопримечательностях по пути к Монголии, заехали во все города по легендарной трассе и показали, что можно купить на Алтае в сувенирных лавках. Сегодня будет полет в космос: приземлимся на Марсе и высадимся на Луну — труднодоступные достопримечательности Горного Алтая, которые с каждым годом становятся всё популярнее. Что это такое, как добраться до марсовых гор и в какую сумму выльется «полет в космос», — в очередной серии.
Даже если вы никогда не были на алтайском Марсе, наверняка видели фото с этими инопланетными пейзажами. Красно-буро-малиново-терракотовые покатые горы — наверное, не просто так всё это прозвали Марсом — кажется, что и впрямь фотографии другой планеты, только люди бродят не в скафандрах, а обычной одежде, иногда даже в купальниках.
Алтайский Марс — горы в урочище Кызыл-Чин. Цветовая палитра гор насчитывает десятки оттенков, от теплого терракотового до холодного фиолета. Горы выглядят так, будто их специально покрасили. На самом деле, цветовой эффект связан с разнообразием горных пород, поэтому местный рельеф часто сравнивают со слоеным пирогом. В каждом слое до сих пор сохранились остатки водной фауны — когда-то, миллионы лет назад, вместо холмов здесь было огромное озеро, местные жители говорят, что и сейчас под ногами хрустят ракушки.
Для туристов придумали три площадки: Марс 1, Марс 2 и даже Марс 3 — с них открываются самые впечатляющие пейзажи. На самом деле, чтобы представить себя на другой планете, хватит и одного Марса — там даже есть инсталляция в виде марсохода. Но и народу на самой популярной площадке в сезон явно больше.
Как правило, туристов на Марс «забрасывают» (это отдельная услуга) — усаживают в проходимые большие машины и поднимают в горы. Можно заехать и на своей, но многие не рискуют, так как в случае чего эвакуатор будет стоить бешеных денег. О деньгах поговорим позже, а сейчас про красоты.
Что там делать? Подняться как можно выше, если позволит дыхалка. Кстати, не сильно расстраивайтесь на тему того, что прошла минута, а вы уже запыхались. Все-таки поднимаетесь высоко в горы. Горняшка (гипоксия и болезненное состояние организма у человека, поднявшегося высоко в горы. — Прим. ред.) здесь не наступит, но недостаток кислорода всё же почувствуете.
Обувь для похода на Марс лучше продумать заранее. Даже в сухую погоду плоская подошва будет скользить. А если дождь, то вообще опасно. Кстати, о погоде: возьмите на заметку, что алтайский Марс на фото станет еще краше именно в солнечный день. Бывалые туристы даже советуют туда приезжать до обеда — беспроигрышные условия для фотосессий.
Луна
От огненного Марса — к холодной Луне. Луной называют белые горы, которые тоже попали в комплект достопримечательностей в долине реки Чаган-Узун. Безжизненные пейзажи, возможно, пятидесяти оттенков серого и почти полное отсутствие какой-то растительности, и правда, напоминают Луну, во всяком случае, в нашем земном представлении. Лунный эффект алтайских гор создается ленточной глиной озерно-ледникового происхождения. Космические ощущения туристов усиливаются муляжом лунохода и космонавта в скафандре.
Как бы это странно здесь ни звучало, но Луна, как и Марс, будет ярче при свете солнца. Голубое небо, белая земля — фотозагадка «Где я?» готова.
Как добраться до Марса и сколько всё это стоит
Марсовы поля находятся в Кош-Агачском районе, расстояние от Новосибирска больше 800 километров, уже недалеко от границы с Монголией.
Услуги по заброске предлагают на большинстве баз в округе, в том числе в Акташе, где туристы чаще всего останавливаются. Цена — в среднем 4–6 тысяч рублей, в зависимости от марки машины. Если трип на «Буханке» (УАЗ-452) покажется не таким заманчивым, хоть и колоритным, — пожалуйста, выбирайте свой внедорожник — благо есть выбор.
Даже если вы заказали «заброску», всё равно придется покупать проходные билеты. Цена — 200 рублей, в нее входит Марс 1, Марс 2 и Луна, правда, с той стороны, где нет космонавта — если подъехать к туристической локации с космонавтом, нужно заплатить еще сотню. Вообще к платным проходам у туристов много вопросов — для особо дотошных даже повесили объясняющие листовки. Но местные жители говорят просто: всё дело в связях.
Время
На марсовы поля закладывайте весь день, межпланетное путешествие не терпит спешки. Это как путешествие в путешествии, поэтому если позволяет время, в этот день больше не стоит никуда ехать. Лучше отдохнуть и переосмыслить увиденное. Ведь новым планетам — новые мысли. Хотя лучше вообще на какое-то время выбросить их из головы, чтобы потом вернуть самые лучшие.
Алтайские красоты для нас доступны, но все-таки они находятся не так близко. Если пока нет возможности устроить большое путешествие, можно съездить в Маслянинский район, который называют маленькой Швейцарией.