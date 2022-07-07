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Путешествие по Чуйскому трактуПодробности

Едем на Марс с Луной: 12 красивых фото с необычными видами в Горном Алтае (и впечатляющее видео)

Как добраться до необычного места и сколько это будет стоить

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Лучшее время для фотосессий на Марсе — первая половина солнечного дня

Лучшее время для фотосессий на Марсе — первая половина солнечного дня

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В мае НГС начал серию публикаций, посвященных 100-летию Чуйского тракта. Мы уже рассказали о главных достопримечательностях по пути к Монголии, заехали во все города по легендарной трассе и показали, что можно купить на Алтае в сувенирных лавках. Сегодня будет полет в космос: приземлимся на Марсе и высадимся на Луну — труднодоступные достопримечательности Горного Алтая, которые с каждым годом становятся всё популярнее. Что это такое, как добраться до марсовых гор и в какую сумму выльется «полет в космос», — в очередной серии.

Даже если вы никогда не были на алтайском Марсе, наверняка видели фото с этими инопланетными пейзажами. Красно-буро-малиново-терракотовые покатые горы — наверное, не просто так всё это прозвали Марсом — кажется, что и впрямь фотографии другой планеты, только люди бродят не в скафандрах, а обычной одежде, иногда даже в купальниках.

Горы почти лишены растительности

Горы почти лишены растительности

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Алтайский Марс — горы в урочище Кызыл-Чин. Цветовая палитра гор насчитывает десятки оттенков, от теплого терракотового до холодного фиолета. Горы выглядят так, будто их специально покрасили. На самом деле, цветовой эффект связан с разнообразием горных пород, поэтому местный рельеф часто сравнивают со слоеным пирогом. В каждом слое до сих пор сохранились остатки водной фауны — когда-то, миллионы лет назад, вместо холмов здесь было огромное озеро, местные жители говорят, что и сейчас под ногами хрустят ракушки.

Цветовая гамма марсианских гор насчитывает сотни оттенков

Цветовая гамма марсианских гор насчитывает сотни оттенков

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Для туристов придумали три площадки: Марс 1, Марс 2 и даже Марс 3 — с них открываются самые впечатляющие пейзажи. На самом деле, чтобы представить себя на другой планете, хватит и одного Марса — там даже есть инсталляция в виде марсохода. Но и народу на самой популярной площадке в сезон явно больше.

Туристов поднимают в горы на проверенном транспорте

Туристов поднимают в горы на проверенном транспорте

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Как правило, туристов на Марс «забрасывают» (это отдельная услуга) — усаживают в проходимые большие машины и поднимают в горы. Можно заехать и на своей, но многие не рискуют, так как в случае чего эвакуатор будет стоить бешеных денег. О деньгах поговорим позже, а сейчас про красоты.

На Марсе и рядом с алыми горами есть туристические базы

На Марсе и рядом с алыми горами есть туристические базы

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Что там делать? Подняться как можно выше, если позволит дыхалка. Кстати, не сильно расстраивайтесь на тему того, что прошла минута, а вы уже запыхались. Все-таки поднимаетесь высоко в горы. Горняшка (гипоксия и болезненное состояние организма у человека, поднявшегося высоко в горы. — Прим. ред.) здесь не наступит, но недостаток кислорода всё же почувствуете.

Иногда Марс сравнивают со слоеным пирогом — из-за разнообразия горных пород, уложенных слоями

Иногда Марс сравнивают со слоеным пирогом — из-за разнообразия горных пород, уложенных слоями

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Обувь для похода на Марс лучше продумать заранее. Даже в сухую погоду плоская подошва будет скользить. А если дождь, то вообще опасно. Кстати, о погоде: возьмите на заметку, что алтайский Марс на фото станет еще краше именно в солнечный день. Бывалые туристы даже советуют туда приезжать до обеда — беспроигрышные условия для фотосессий.

Марс — это примерно в 800 километрах от Новосибирска

Марс — это примерно в 800 километрах от Новосибирска

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Луна


От огненного Марса — к холодной Луне. Луной называют белые горы, которые тоже попали в комплект достопримечательностей в долине реки Чаган-Узун. Безжизненные пейзажи, возможно, пятидесяти оттенков серого и почти полное отсутствие какой-то растительности, и правда, напоминают Луну, во всяком случае, в нашем земном представлении. Лунный эффект алтайских гор создается ленточной глиной озерно-ледникового происхождения. Космические ощущения туристов усиливаются муляжом лунохода и космонавта в скафандре.

Как бы это странно здесь ни звучало, но Луна, как и Марс, будет ярче при свете солнца. Голубое небо, белая земля — фотозагадка «Где я?» готова.

На алтайской Луне есть жизнь

На алтайской Луне есть жизнь

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Как добраться до Марса и сколько всё это стоит


Марсовы поля находятся в Кош-Агачском районе, расстояние от Новосибирска больше 800 километров, уже недалеко от границы с Монголией.

Как и Марс, Луна будет ярче на фото в солнечный день

Как и Марс, Луна будет ярче на фото в солнечный день

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Услуги по заброске предлагают на большинстве баз в округе, в том числе в Акташе, где туристы чаще всего останавливаются. Цена — в среднем 4–6 тысяч рублей, в зависимости от марки машины. Если трип на «Буханке» (УАЗ-452) покажется не таким заманчивым, хоть и колоритным, — пожалуйста, выбирайте свой внедорожник — благо есть выбор.

На горах очень мало растительности, но для стада хватает — пастухи говорят, что трава эта более питательная, чем на богатых лугах

На горах очень мало растительности, но для стада хватает — пастухи говорят, что трава эта более питательная, чем на богатых лугах

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Даже если вы заказали «заброску», всё равно придется покупать проходные билеты. Цена — 200 рублей, в нее входит Марс 1, Марс 2 и Луна, правда, с той стороны, где нет космонавта — если подъехать к туристической локации с космонавтом, нужно заплатить еще сотню. Вообще к платным проходам у туристов много вопросов — для особо дотошных даже повесили объясняющие листовки. Но местные жители говорят просто: всё дело в связях.

Лунные пейзажи Алтая — это урочище Ак-Тяр

Лунные пейзажи Алтая — это урочище Ак-Тяр

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Время


На марсовы поля закладывайте весь день, межпланетное путешествие не терпит спешки. Это как путешествие в путешествии, поэтому если позволяет время, в этот день больше не стоит никуда ехать. Лучше отдохнуть и переосмыслить увиденное. Ведь новым планетам — новые мысли. Хотя лучше вообще на какое-то время выбросить их из головы, чтобы потом вернуть самые лучшие.

Лунные пейзажи долины реки Чаган-Узун

Лунные пейзажи долины реки Чаган-Узун

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Алтайские красоты для нас доступны, но все-таки они находятся не так близко. Если пока нет возможности устроить большое путешествие, можно съездить в Маслянинский район, который называют маленькой Швейцарией.

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