Едем на Марс с Луной: 12 красивых фото с необычными видами в Горном Алтае (и впечатляющее видео)

В мае НГС начал серию публикаций, посвященных 100-летию Чуйского тракта. Мы уже рассказали о главных достопримечательностях по пути к Монголии, заехали во все города по легендарной трассе и показали, что можно купить на Алтае в сувенирных лавках. Сегодня будет полет в космос: приземлимся на Марсе и высадимся на Луну — труднодоступные достопримечательности Горного Алтая, которые с каждым годом становятся всё популярнее. Что это такое, как добраться до марсовых гор и в какую сумму выльется «полет в космос», — в очередной серии.