Дамы в шляпках, мужчины во фраках. 12 атмосферных фото со скачек — смотрим, как новосибирцы штурмовали тотализатор
Фоторепортаж о финале главных сибирских соревнований по конному спорту
В субботу на новосибирском ипподроме прошли финальные бега «Большого Сибирского Круга». Соревнования привлекли не только постоянных поклонников конного спорта, но и простых горожан, которые не только заполнили трибуны, но и активно пытались испытать удачу на тотализаторе. Вот несколько ярких фото нашего корреспондента с этого необычного по нашим временам зрелища.
Ипподром в Новосибирске существует уже больше 100 лет. Поначалу, правда, он располагался совсем в другом месте — где-то на месте нынешних жилых кварталов, которые сейчас ограничены улицами Ипподромской, Некрасова, Гоголя и Ольги Жилиной.
Однако город рос, практическая ценность лошадей, наоборот, падала, а богатеев, которые могли бы содержать скаковых жеребцов просто для удовольствия и спортивного интереса, в СССР не было. Так что место старого ипподрома передали под застройку, а новый построили «на выселках», на краю Ленинского района.
В советское время (да и в начале 90-х годов, в общем-то, тоже) ипподром был прежде всего спортивным сооружением. Где, конечно, тоже могли собираться зрители, но основным его предназначением было служить базой для тренировок занимавшихся конным спортом.
Новые времена в истории ипподрома начались с появлением в стране частных конезаводчиков, которым мало было просто владеть красивым жеребцом и ездить на нём самостоятельно. А что может лучше показать качества скаковой лошади, как не скачки? Хотя и чисто спортивная роль его никуда не делась.
Владельцы ипподрома давно пытаются сделать бега не просто видом спортивных соревнований, но и неким светским мероприятием. На сайте предприятия даже сказано, что в подобных местах «дресс-код предельно строг и формализован». От женщин требуется минимум оголенных мест, от мужчин — строгий костюм. Для того чтобы стимулировать публику соблюдать эти правила и в целом оживлять картинку, на соревнования даже приглашают местных поклонников бальной культуры в старомодных костюмах. Публика в эту игру включается не очень охотно. Дам в шляпках можно было пересчитать по пальцам. Самих же участников костюмированного представления не особенно интересовали скачки.
Зато у зрителей есть возможность принять участие в другом традиционном развлечении — делать ставки. На ипподроме легально работает тотализатор и перед его окошечками в минувшую субботу постоянно толпились желающие испытать судьбу на деньги.
Ставки не только привлекают на ипподром какую-то часть зрителей, но существенно увеличивают уровень вовлеченности в процесс. Даже если вы видите имена всех этих лошадей и наездников впервые, но сделали ставку, то определенно будете болеть за свою лошадь.
Скачки, как и любой спорт, местами непредсказуемы. Лошадь, которая шла третьей весь заезд, может вырваться вперед на последней сотне метров, а бесспорный вроде бы лидер — уступить первенство на последних секундах. Радовавшихся уже внутренне выигрышу зрителей это может, конечно, несказанно огорчать. Особенно, если вместе с победой уходит и выигрыш.
Чтобы добавить мероприятию светскости, организаторы позаботились о культурной программе. Публику развлекали то ансамбль казацкой пляски, то выступления певицы с советскими шлягерами, то аргентинское танго Por una cabeza, в тексте которого, кстати, обыгрывается горечь поражения на скачках, когда лошадь соперника опередила твою «на одну голову» (так и переводится с испанского название этой классической композиции).
От всех других видов спорта конный отличает то, что в нем не всё зависит от самого спортсмена. Один из участников заездов был снят просто потому, что лошадь очевидным образом не хотела слушаться возницу. Ну а что, конь — тоже человек и имеет право на выбор.
Впрочем, одеть в красную чемпионскую попону лошадь-победителя тоже удавалось с первого раза не всегда. Хотя животные переносили эти обязательные протокольные формальности, в целом, с достоинством, понимая, что раз у людей так заведено, то и не нужно им перечить без надобности. Всё равно ведь не отвяжутся, пока не сделают все свои фотографии.
Для тех, кому одни только бега недостаточно интересны, на ипподроме организовали фотозоны и катание детей на лошадях и пони по небольшому загону. Сразу в паре мест жарились шашлыки, а внутри здания можно было взять кофе навынос.
В целом, скачки выглядят уже популярным, но всё еще недооцененным видом массовых развлечений. Несмотря на рекламу и статус соревнований, на трибунах были свободные места. Возможно, хозяевам ипподрома стоит не ограничиваться интересующимися конным спортом, а взять в оборот также обладателей модных шляп.
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