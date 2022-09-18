Дамы в шляпках, мужчины во фраках. 12 атмосферных фото со скачек — смотрим, как новосибирцы штурмовали тотализатор

Владельцы ипподрома давно пытаются сделать бега не просто видом спортивных соревнований, но и неким светским мероприятием. На сайте предприятия даже сказано, что в подобных местах «дресс-код предельно строг и формализован». От женщин требуется минимум оголенных мест, от мужчин — строгий костюм. Для того чтобы стимулировать публику соблюдать эти правила и в целом оживлять картинку, на соревнования даже приглашают местных поклонников бальной культуры в старомодных костюмах. Публика в эту игру включается не очень охотно. Дам в шляпках можно было пересчитать по пальцам. Самих же участников костюмированного представления не особенно интересовали скачки.

