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Фоторепортаж

Дамы в шляпках, мужчины во фраках. 12 атмосферных фото со скачек — смотрим, как новосибирцы штурмовали тотализатор

Фоторепортаж о финале главных сибирских соревнований по конному спорту

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Одетая в соответствии с дресс-кодом публика на скачках

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В субботу на новосибирском ипподроме прошли финальные бега «Большого Сибирского Круга». Соревнования привлекли не только постоянных поклонников конного спорта, но и простых горожан, которые не только заполнили трибуны, но и активно пытались испытать удачу на тотализаторе. Вот несколько ярких фото нашего корреспондента с этого необычного по нашим временам зрелища.

Ипподром в Новосибирске существует уже больше 100 лет. Поначалу, правда, он располагался совсем в другом месте — где-то на месте нынешних жилых кварталов, которые сейчас ограничены улицами Ипподромской, Некрасова, Гоголя и Ольги Жилиной.

Силуэт колесницы над воротами ипподрома

Силуэт колесницы над воротами ипподрома

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Однако город рос, практическая ценность лошадей, наоборот, падала, а богатеев, которые могли бы содержать скаковых жеребцов просто для удовольствия и спортивного интереса, в СССР не было. Так что место старого ипподрома передали под застройку, а новый построили «на выселках», на краю Ленинского района.

Соревнования на ипподроме

Соревнования на ипподроме

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В советское время (да и в начале 90-х годов, в общем-то, тоже) ипподром был прежде всего спортивным сооружением. Где, конечно, тоже могли собираться зрители, но основным его предназначением было служить базой для тренировок занимавшихся конным спортом.

На финале «Большого Круга» было довольно многолюдно

На финале «Большого Круга» было довольно многолюдно

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Новые времена в истории ипподрома начались с появлением в стране частных конезаводчиков, которым мало было просто владеть красивым жеребцом и ездить на нём самостоятельно. А что может лучше показать качества скаковой лошади, как не скачки? Хотя и чисто спортивная роль его никуда не делась.

За состязаниями можно следить, стоя непосредственно у барьера

За состязаниями можно следить, стоя непосредственно у барьера

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Владельцы ипподрома давно пытаются сделать бега не просто видом спортивных соревнований, но и неким светским мероприятием. На сайте предприятия даже сказано, что в подобных местах «дресс-код предельно строг и формализован». От женщин требуется минимум оголенных мест, от мужчин — строгий костюм. Для того чтобы стимулировать публику соблюдать эти правила и в целом оживлять картинку, на соревнования даже приглашают местных поклонников бальной культуры в старомодных костюмах. Публика в эту игру включается не очень охотно. Дам в шляпках можно было пересчитать по пальцам. Самих же участников костюмированного представления не особенно интересовали скачки.

Тотализатор на ипподроме явно пользуется популярностью

Тотализатор на ипподроме явно пользуется популярностью

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Зато у зрителей есть возможность принять участие в другом традиционном развлечении — делать ставки. На ипподроме легально работает тотализатор и перед его окошечками в минувшую субботу постоянно толпились желающие испытать судьбу на деньги.

Делать ставки и следить за ходом состязаний можно при помощи буклетов, которые в холле раздавали волонтеры

Делать ставки и следить за ходом состязаний можно при помощи буклетов, которые в холле раздавали волонтеры

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Ставки не только привлекают на ипподром какую-то часть зрителей, но существенно увеличивают уровень вовлеченности в процесс. Даже если вы видите имена всех этих лошадей и наездников впервые, но сделали ставку, то определенно будете болеть за свою лошадь.

Победитель мог обойти соперников на последних секундах

Победитель мог обойти соперников на последних секундах

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Скачки, как и любой спорт, местами непредсказуемы. Лошадь, которая шла третьей весь заезд, может вырваться вперед на последней сотне метров, а бесспорный вроде бы лидер — уступить первенство на последних секундах. Радовавшихся уже внутренне выигрышу зрителей это может, конечно, несказанно огорчать. Особенно, если вместе с победой уходит и выигрыш.

Выступления танцоров (на сцене)

Выступления танцоров (на сцене)

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Чтобы добавить мероприятию светскости, организаторы позаботились о культурной программе. Публику развлекали то ансамбль казацкой пляски, то выступления певицы с советскими шлягерами, то аргентинское танго Por una cabeza, в тексте которого, кстати, обыгрывается горечь поражения на скачках, когда лошадь соперника опередила твою «на одну голову» (так и переводится с испанского название этой классической композиции).

Лошадь может отказаться подчиняться вознице — такое тоже бывает

Лошадь может отказаться подчиняться вознице — такое тоже бывает

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От всех других видов спорта конный отличает то, что в нем не всё зависит от самого спортсмена. Один из участников заездов был снят просто потому, что лошадь очевидным образом не хотела слушаться возницу. Ну а что, конь — тоже человек и имеет право на выбор.

Победитель в чемпионской попоне

Победитель в чемпионской попоне

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Впрочем, одеть в красную чемпионскую попону лошадь-победителя тоже удавалось с первого раза не всегда. Хотя животные переносили эти обязательные протокольные формальности, в целом, с достоинством, понимая, что раз у людей так заведено, то и не нужно им перечить без надобности. Всё равно ведь не отвяжутся, пока не сделают все свои фотографии.

Фотозона в виде саней-кареты

Фотозона в виде саней-кареты

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Для тех, кому одни только бега недостаточно интересны, на ипподроме организовали фотозоны и катание детей на лошадях и пони по небольшому загону. Сразу в паре мест жарились шашлыки, а внутри здания можно было взять кофе навынос.

Участница состязаний наездников

Участница состязаний наездников

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В целом, скачки выглядят уже популярным, но всё еще недооцененным видом массовых развлечений. Несмотря на рекламу и статус соревнований, на трибунах были свободные места. Возможно, хозяевам ипподрома стоит не ограничиваться интересующимися конным спортом, а взять в оборот также обладателей модных шляп.

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